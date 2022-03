Sés en Buenos Aires: la cantante que revolucionó la escena musical de Galicia se presenta en Café Berlín

La cantautora coruñesa María Xosé Silvar, mejor conocida como Sés, cruzó el Atlántico para presentar en Argentina, Chile y Uruguay parte del repertorio con el que revolucionó la escena musical gallega. Con siete discos lanzados en menos de una década, álbumes a la cabeza en las listas de ventas y entradas agotadas en recintos de toda España, la artista representa un fenómeno underground imparable que se nutre de sonidos eclécticos, una voz rebelde y letras en gallego.

La gira de la cantante en tierras latinoamericanas dará comienzo este miércoles en el Café Berlín de Buenos Aires (Av. San Martín 6656), previo a su paso por Córdoba y Rosario los días 17 y 18 de marzo. A partir de las 20.30, el trío con el que viaja junto a los músicos Tito Calviño (guitarra) y Sabela Galbán (flauta, acordeón, gaita y percusión), navegará por distintos géneros, del rock al blues, pasando por la canción latinoamericana y la tradición gallega, y repasará temas de su último álbum, Liberar as arterias.

Sés, que es también filóloga y antropóloga social, compartirá escenario con la compositora y percusionista argentina Vivi Pozzebón, con quien produjo “Bombo y Pandeiro”, tercer single del EP Tamboreras por el mundo, proyecto que reúne el trabajo de músicas mujeres. Sobre esta colaboración, la artista gallega cuenta: “Con Viviana nos conocimos en 2020 en el retiro de Tamboreras a la Patagonia, que ella organiza. La admiración y convergencia en ciertos aspectos musicales y humanos fue inmediata, lo que nos llevó a seguir la relación y a colaborar juntas en uno de sus trabajos. Estas fechas son las maravillosas consecuencias de todo eso. Por otra parte, Luciana Jury -que se unirá al show en Córdoba-, es la guinda de unos conciertos que creo van a ser hermosos y bien curiosos por la mezcla de nuestras diferentes culturas”.

-Es tu segunda visita al país, ¿cuál es tu vínculo con Argentina?

-Mi vínculo con este país y con este continente va mucho más allá de cuestiones profesionales, de mis influencias musicales, melódicas o armónicas. En realidad soy consciente de que le debo a las cantoras y a los cantores latinoamericanos el haberme enseñado a pensar, a cuestionar y a profundizar. No sería quien soy si no hubiese sido “criada” por Jorge Cafrune, por Atahualpa (Yupanqui), (Violeta) Parra, Mercedes Sosa, (Carlos) Puebla, (Víctor) Jara. A la Argentina, a Latinoamérica, a todos ellos les debo aquello que tan bien expresó Puebla, al que enojaba que le llamaran cantante y un buen día aclaró en una entrevista: “Yo no soy un cantante, yo soy un cantor; pues cantante es el que tiene “con qué” y cantor es el que tiene por qué”.

-Parte de tu obra mira efectivamente a Latinoamérica, ¿de qué modo concreto te han inspirado las músicas del continente?

-Me ha inspirado su virtuosísima forma de hacer asequible lo profundo, de desalmidonar lo sublime y de demostrar que el lirismo y la belleza no pierden brillo en lo popular, sino que lo ganan, lo enriquecen con aromas y colores reales. De ser orgullosamente populares sin dejar de elevar el discurso poético hasta sus más altos y excelsos exponentes. Odio lo cool, la pose y cuántas veces eso se confunde con talento en Europa. Cuando se tiene el don de Reinaldo Arenas, de García Márquez, de Jaime Sabines o de Alejandra Pizarnik, vos no necesitás mentiras para destacar. Y es que la pose es una mentira. Todo eso me ha inspirado para consumir e intentar aportar lo mismo. Talento sin almidón, poética humana, que además es la más difícil.

-Con la “rabia al silencio” de la que hablaba Atahualpa le diste título a un álbum. ¿Qué supone para la historia de la música contar con un legado como el de Yupanqui?

-Supone contar con la prueba material de que la humildad, la humanidad, la sencillez y el abrazo de lo colectivo no están reñidos con la virtud, con el talento y la sabiduría. Supone que la valentía nunca ha de ser temeridad, pero siempre ha de ser necesaria y sin ella no habríamos conseguido lo más hermoso que tenemos como especie humana. “Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que nunca quede callado quien quiera vivir feliz”: esta apología de la expresión, advertencia sobre las consecuencias de la cobardía y la falta de posicionamiento, está más en boga que nunca. Cada vez vivimos un mundo más caótico pero, sin duda, dominado por el silencio.

-Argentina, la tierra que vio nacer a Yupanqui es la que vio morir a Castelao (padre del nacionalismo gallego, exiliado en el país en tiempos de la Guerra Civil española). ¿Qué pensás que fue lo más fructífero de ese ida y vuelta transatlántico entre ambas culturas más allá del peso del exilio?

-El poder desarrollar Galicia acá. Hacerla crecer acá literariamente, cultural y políticamente. Ésa fue nuestra mayor suerte y su mayor desgracia.

-En la lengua de Castelao, la de tu Galicia natal, es en la que cantás. ¿Sigue imponiéndose la hegemonía lingüística en la música?

-En la música y en el mundo. Se calcula que se mueren unas 14 lenguas anualmente. En la disciplina se habla de ecolingüística, es decir, de la relación entre el código y el poder económico de la comunidad humana a la que pertenece. Las lenguas de estados pequeños se deterioran, las que no tienen estado directamente se mueren. Es un darwinismo lingüístico que sólo se podría frenar con cambios en las políticas educativas. En nuestro caso, al gallego le quedan 30 años de vida .

Nacida en La Coruña en 1982, Sés es uno de los máximos referentes musicales de la escena gallega La Diopa Fotografía

-Por tu experiencia en la autogestión musical, ¿cuáles son los pros y los contras de la autoproducción?

-No le veo contras. Puede ser que haya una trascendencia mediática menor, sí, pero en relación a la libertad en el campo creativo es un precio que pago con gusto. Además, yo creo que el boca a boca sigue siendo la verdadera herramienta de fidelización.

-Hoy se celebra el 8 de marzo, ¿considerás que se va camino de la igualdad en la música o todavía falta mucho por recorrer?

-El día que haya el mismo número de bateristas que de bateristos, de bajistas que de bajistos, de técnicas que de técnicos, de jefas de seguridad que de jefes de seguridad, de productoras y arreglistas, podremos empezar a decir que sí. A día de hoy, me parece ridículo decir eso.