Gustavo Cerati, más allá del mito: Netflix anuncia un documental con acceso a su mundo íntimo e imágenes inéditas

La plataforma Netflix acaba de anunciar un nuevo documental sobre la vida de Gustavo Cerati. Y promete “un retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico, permitiendo descubrir al hombre detrás del artista”. Con acceso exclusivo a materiales de video y archivo nunca antes visto, esta producción ofrecerá “una perspectiva fresca y auténtica que transportará a la audiencia directamente al mundo personal” del líder de Soda Stereo.

Para dar voz a este relato, la película documental cuenta con entrevistas con su círculo más íntimo, incluyendo a figuras fundamentales como sus compañeros de banda en Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti. El film actualmente se encuentra en producción y se estrenará en 2027.

En palabras de su hermana, Laura Cerati, productora asociada: “Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música. Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad; un amante apasionado que, como decía en su canción, supo ‘sacar belleza del caos’ para llegar a infinitos lugares con su arte, despertando admiración hasta hoy. Utilizó el amor por la música para construir un puente de unión entre personas y lugares diferentes. Es la vida de un hombre alado y de sus muchas vidas en una”.

Producida por Landia, la película está dirigida por Picky Talarico -quien también estuvo al frente otro documental disponible Netflix, Rompan Todo: La historia del rock en América Latina- y por Andy Fogwil, como director creativo. Ambos fueron cercanos a Cerati en vida y trabajaron directamente con él, dirigiendo videoclips icónicos y registrando momentos claves de su carrera. Esta conexión personal y profesional es una de las bases de esta producción.

“Siento que este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas -explicó Picky Talarico, el director-. Pero, sobre todo, es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad solo visibles para quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con él”. Y agrega: “La figura de Gustavo parece seguir creciendo cada vez más, a doce años de su muerte. Hay nuevas generaciones para las que Cerati no es memoria sino descubrimiento. Su obra está siendo reinterpretada fuera del contexto original. Este documental puede funcionar como puente entre esas capas de sentido”.

Esta producción es otra manera de acercarse a un personaje inevitable del rock argentino, luego del estreno de Ecos, el último espectáculo de Soda Stereo, que en este momento se encuentra de gira por ciudades de la Argentina y el exterior.

Con el formato de un show en vivo, Ecos plantea una experiencia inmersiva que, al menos por unas horas, se propone eliminar la frontera entre la realidad y lo imposible, en lo que cuenta como el tercer regreso a los escenarios de la banda (cuarto si se tiene en cuenta el proyecto circense de Cirque du Soleil) y el segundo en ocurrir luego de la muerte de su cantante y guitarrista.

Ecos agotó 10 funciones en el Movistar Arena repartidas en marzo, abril, junio y agosto. La agenda se completa con una recorrida por Santiago de Chile, Mar del Plata, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Quito, Montevideo, Lima, Bogotá y Madrid.