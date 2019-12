Shows 2020: las bandas y festivales que no hay que perderse el año próximo

Maroon 5. El 12 de marzo en el Campo Argentino de Polo, la banda concretará el sueño a muchos adolescentes argentinos

Lollapalooza, Billie Eilish y Maroon 5 son apenas algunos de los acontecimientos musicales que hay que empezar a agendar desde ahora; el menú incluye artistas para todos los gustos

22 de diciembre de 2019

El año que pronto comienza ya tiene en su agenda a artistas de gran convocatoria que ofrecerán conciertos multitudinarios. Y más allá de la cita ineludible que es el festival Lollapalooza (en 2020 cuenta con nombres de la talla de The Strokes, Guns N' Roses y Lana del Rey) hay, en grandes predios, otras figuras que están anunciadas con fecha firme. Del regreso de Ricky Martin a los dos ex One Direction Louis Tomlinson y Harry Styles; de Kiss y Metallica a la muy joven Billie Eilish. Pasen y vean, por orden de llegada, una ruta de shows que ya están cerrados.

Manuel Carrasco. Los tiempos cambian pero los románticos más clásicos perduran. El español Manuel Carrasco tiene ocho discos publicados y un éxito que, lejos de decaer con el paso de los años, se acrecienta. Su más reciente producción discográfica, La cruz del mapa, estuvo seis semanas en el primer puesto de los rankings españoles de ventas. Esas canciones, junto a otras bien conocidas por sus seguidoras locales, son las que interpretará en el show que dará el 14 de febrero, en el Teatro Gran Rex, escenario que ya ha pisado en anteriores visitas. Sí, el día de San Valentín.

Eros Ramazzotti. "Son humanas situaciones, los momentos de los dos. La distancia, las pasiones; encontrar una razón. Hoy como siempre, estoy pensando en ti". Otro que vuelve para el día de San Valentín es Eros Ramazzotti. El italiano anda de gira por varios continentes con su Vita CeN'é World Tour. El 14 de febrero cantará en el Estadio Luna Park.

Alejandro Sanz. Las canas que aparecieron en su cabello con el paso de los años no le quitaron efectividad ni fama. Fue el artista más nominado en la última entrega de premio Latin Grammy y uno de los más ganadores. Con su álbum #ElDisco ratificó su vigencia, avalada en 10 álbumes de estudio que grabó a lo largo de toda su carrera, ventas por 25 millones de copias y muchos premios. El 22 de febrero estará en el Hipódromo de Palermo.

Ricky Martin. Con los pergaminos que Ricky Martin tiene acumulados, no le hace falta grabar y publicar un álbum por año (su último disco, Quién quiera escuchar, es de 2015) para seguir en boca de sus fans. Sigue subiendo a los escenarios, publica temas sueltos en colaboración con artistas de moda y maneja muy bien las redes sociales. Con estas tres herramientas se mantiene presente en los lugares más importantes del mercado de la música. Sabe moverse y, no por casualidad, la gira de conciertos que emprende se llama Movimiento Tour. En Buenos Aires ya tiene tres conciertos programados: 27, 28 y 29 de febrero, en Movistar Arena.

Backstreet Boys. Pocas boy bands se mantuvieron activas durante tantos años como Backstreet Boys. A principios de 1993 un millonario norteamericano de la ciudad de Orlando quiso formar una boy band. Primero reclutó a tres muchachitos que se conocían de otros castings, Howie Dorough (Howie D), A.J. McLean y el benjamín del equipo, Nick Carter. Más tarde convocaron al resto. Desde entonces, y más allá de una pausa de tres años, con la llegada del nuevo milenio la banda se mantuvo activa durante un par de décadas y se convirtió en una de las agrupaciones de estas características más famosas del mundo. Luego de seis años sin publicar discos, en 2019 editaron DNA, un nuevo álbum. Con esas canciones, más sus grandes éxitos, llegarán a la Argentina para actuar el 7 de marzo, en el Campo Argentino de Polo.

Maroon 5. Si el sueño del pibe es jugar al fútbol en un equipo de primera división el del adolescente es ser parte de una banda de rock y triunfar en todo el mundo. Muchas bandas salieron de colegios secundarios y, en cierto modo, el comienzo de Maroon 5 fue allí, con una banda que se llamó Kara's Flowers. Pero el éxito no estuvo de su lado hasta que, ya siendo jóvenes en edad universitaria Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden, Ryan Dusick y James Valentine crearon Maroon 5. El resto es historia mundialmente conocida. 22 años pasaron de su primer disco The Fourth World. Y es evidente que a los muchachos (ahora señores adultos) les gustan las giras porque la última, "Red Blue Pills Tour", comenzó a mediados de 2018 y ya tiene fechas agendadas hasta, al menos, mediados de 2020. Por Buenos Aires pasarán en marzo. Será el 12, en el Campo Argentino de Polo.

Pat Metheny. El veterano guitarrista de jazz y fusión se presentará en el Gran Rex, el 13 y el 14 de marzo.

Pat Metheny. El veterano guitarrista de jazz y fusión Pat Metheny es una estrella del género casi desde sus comienzos, un prodigio que supo cautivar a los públicos más variados, a pesar de que la música a la que se dedica suele estar destinada a audiencias selectas. A los 65 no ha perdido su frondosa cabellera de peinado batido ni las mañas (los solos octavados, el sonido de la guitarra sintetizada). Su regreso a la Argentina, luego de muchos años de ausencia, tiene dos noches agendadas en el Teatro Gran Rex, el 13 y el 14 de marzo.

Cazzu. En este cierre de década el trap manda y son figuras muy jóvenes las que más brillas. La jujeña Cazzu (Julieta Cazzuchelli) es la reina (o la jefa, como también se la conoce) del ascendente trap desde que hace temas y graba videos con Khea y Duki o en solitario publica canciones que superan las 29 millones de vistas. "Cazzu es real no es un personaje -explicaba el año pasado a LA NACION, antes de abrir una nueva edición del festival Emergente-. No tiene que ser verídico todo lo que decís en una canción, pero eso no significa que no sea real. Yo soy una mujer fuerte y se nota". Ahora va por más. El 14 de marzo hará su primer estadio Luna Park.

Gracias Totales, Soda Stereo 2020. Charly Alberti y Zeta Bossio decidieron rearmar Soda Stereo en un formato con invitados que, nobleza obliga, además de volver sobre las canciones del emblemático trío argentino, será un homenaje al fallecido Gustavo Cerati. La lista de cantantes invitados es de lo más variada: Desde Chris Martin de Coldplay y Benito Cerati (hijo de Gustavo) hasta Adrián Dargelos, Andrea Echeverri de Aterciopelados, Juanes, Gustavo Santaolalla, Mon Laferte, Fernando Ruiz Díaz y el cantante Rubén Albarrán de Café Tacvba. La gira incluye varios países y las actuaciones porteñas serán el 21 y 22 de marzo en el Campo Argentino de Polo.

Lollapalooza. El festival más grande de la Argentina ha quedado totalmente instalado en nuestro país, incluso por sus fechas y escenarios (suele ser entre finales de marzo y principios de abril, en el Hipódromo de San Isidro). El line-up de la edición 2020 tiene en su grilla a The Strokes, Guns N' Roses, Lana del Rey, Gwen Stefani, Travis Scott, Martin Garrix, Vampire Weekend y Los Fabulosos Cadillacs, entre muchos otros que actuarán entre el 27 y el 29 de marzo.

Lana del Rey. Acaba de consagrarse con uno de los mejores discos 2019 y llega al Lollapalooza, entre el 27 y el 29 de marzo

Metallica. Sin duda, una de las visitas más esperas de 2020. Y queremos que la banda esté diez puntos para su regreso a estas pampas. Porque en septiembre el grupo debió suspender algunas de sus actuaciones ya que su cantante, James Hetfield, tuvo que ser internado para el tratamiento de sus adicciones. Las disculpas para los fans llegaron a través de tres de sus integrantes, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo: "Como probablemente sepa la mayoría de ustedes, nuestro hermano James ha estado luchando contra las adicciones durante muchos años. Ahora, desafortunadamente, ha tenido que retomar otra vez el programa de tratamiento para trabajar en su recuperación", explicaron. El 28 de marzo de 2020 volverán a poner en marcha los motores con un show en San Francisco. Días después emprenderán el tour sudamericano en Santiago de Chile y el 18 de abril se presentarán en Buenos Aires, en el Campo Argentino de Polo.

Kiss. El cuarteto Kiss vuelve. Una vez más. El nombre de la gira es "End of the road", algo así como "Final del camino". ¿Eso significa que es el fin, la despedida definitiva? ¿Será cierto? Aunque parezcan eternos, son humanos. Aunque son una banda atemporal y extemporánea al mismo tiempo, detrás de cuatro máscaras fueron reyes del show business del rock duro y durante casi cinco décadas. La despedida debe ser a lo grande. Serán 180 conciertos. Comenzó el 31 de enero de este año en Vancouver, Canadá, y culminará el 17 de julio de 2021, en Nueva York. La cita porteña será el 9 de mayo, en el Campo Argentino de Polo.

Louis Tomlinson. La separación "temporal" de la boy band One Direction permitió que sus integrantes pudieran enfocarse un poco más en sus carreras solistas. Incluso antes de emprender las vacaciones, todos habían editado singles. Con el paso del tiempo fueron apareciendo los discos más personales. Louis Tomlinson publicará su disco Walls el 31 de enero de 2020. De ese álbum ya se conocen cuatro pistas. "Two of Us", "Kill My Mind", "We Made It" y "Don't Let It Break Your Heart". Con el lanzamiento comenzará una gira que pasará por Buenos Aires el 15 de mayo, en el Movistar Arena.

Billie Eilish. "Me sacaron los aparatos y este es el disco", se la escucha decir entre risas a Billie Eilish en su flamante debut discográfico, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Y lo cierto es que, con apenas 18 años, mientras que cualquier chica de su edad termina el secundario (además de un tratamiento de ortodoncia) ella terminó un disco en el que compiló hits que se viralizaron y fueron un éxito mundial. Billie es el gran suceso del final de la segunda década del siglo XXI. Por eso es tan grande la expectativa por su visita a la Argentina. El 2 y el 3 de junio cantará en el DirecTV Arena.

Harry Styles. Al igual que Louis Tomlinson, Harry Styles tampoco perdió el tiempo desde que One Direction entró en un impasse por tiempo indeterminado. Ya tiene dos álbumes publicados: Harry Styles, de 2017, y Fine Line, que se lanzó semanas atrás. El 11 y el 12 de octubre se presentará en el Estadio Hípico.

Michael Buble. El marido de Luisana Lopilato tiene cinco conciertos agendados para el segundo semestre en Sudamérica. Y uno de ellos será en Buenos Aires. Buena oportunidad para visitar a sus suegros y al resto de la familia política y cantar para el público porteño. Su gira se llama "An Evening With Michael Bublé". El 17 de octubre se lo podrá ver y escuchar en el Movistar Arena.

¿AC/DC y Taylor Swift?

Un sitio que vende entradas para conciertos en la Argentina publica un aviso que informa: "AC/DC Argentina 2020 está por confirmarse y vos podés estar ahí! Dejanos tu mail y sé el primero en enterarte. ¡Brian Johnson volverá a los escenarios y no podés perdértelo!". Simple estrategia para obtener emails y aumentar el newsletter o probabilidad real de que el concierto se confirme, desde hace unos meses hay muchos rumores sobre la reaparición de AC/DC con Brian Johnson frente al micrófono. El problema es que el grupo que encabeza el guitarrista Angus Young ha sufrido varias bajas en el último tiempo, incluida la muerte de su hermano Malcolm. Pero nada es imposible. Se habla de un nuevo disco y hasta de un gran homenaje que los fans y otras bandas le harán al grupo y especialmente a Bon Scott (ex cantante fallecido en 1980). Al cumplirse 40 años de su partida quieren organizar un megafestival en una la ruta australiana bautizada como "Highway To Hell". Basta un dato para alimentar la esperanza.

A los fans de Taylor Swift hay que contarles que la blonda ex cantante country dará dos conciertos en San Pablo, Brasil, el 18 y 19 de julio próximos. Antes y después de esas fechas su agenda está despejada: tendría tiempo para hacer algún show en la Argentina.