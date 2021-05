Sin barbijos, sin distanciamiento y con 4000 asistentes: así se entregaron los Brit Awards 2021

Desde el canal de YouTube de los Brit Awards 2021 en la tarde del martes se pudo ver la entrega de premios a la música británica. Una gran producción escénica que tuvo performances como la de Elton John y Olly Alexander, para una versión del clásico de The Pet Shop Boys, “It’s A Sin”, mientras se esperaban las definiciones de los ganadores.

Esta edición tuvo como favoritos a Dua Lipa (en las categorías Mejor Solista Femenina, Mejor Álbum y Mejor Single Británico), Young T and Bugsey, Celeste y Arlo Parks (también con tres candidaturas cada uno). Y por el lado de los “extranjeros”, estuvieron en competencia Miley Cyrus, Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Tame Impala, Bruce Springsteen, The Weeknd, la sensación k-pop BTS, Foo Fighters, Run the Jewels y Haim.

Sin embargo, lo más llamativo de la noche fue que la ceremonia se realizó en el famoso estado 02 Arena, donde se ocupó la parte central con mesas y sillas para los nominados y hubo 4000 personas en las plateas, como si no hubiera pandemia. O casi. Mientras que para la industria de la música fue, como cada año, el momento de homenajearse, para el gobierno inglés resultó una prueba piloto para ver la situación de contagios de cara a la llegada de un verano boreal con menos restricciones, más vida social y, sobre todo, música en vivo. No hubo distanciamiento en las plateas del 02 Arena ni barbijos. Pero, a cambio, los asistentes debieron presentar una prueba negativa de Covid-19.

Dua Lipa, cuando fue a recibir uno de los premios que obtuvo en los Brit Awards 2021

A imagen y semejanza del festival Vax Live, que se grabó en el Sofi Stadium de California hace 10 días y se emitió para todo el mundo por el Canal de YouTube de la fundación Global Citizen, los premios Brit 2021 también eligieron a trabajadores esenciales, especialmente aquellos que vienen combatiendo el coronavirus en la primera línea, para participar como público en la ceremonia. Fue una especie de agradecimiento para ellos. Desde mañana, el gobierno hará un monitoreo de los asistentes. La idea es continuar con su plan de levantamiento de restricciones, que sería mucho más acentuado a medida que se acerque el comienzo del verano del hemisferio Norte, el 21 de junio.

Taylor Swift, al ser homenajeada como artista "icónica" en los Brit Awards 2021 captura de pantalla

Las pruebas en espectáculos masivos se vienen realizando desde hace casi un año en diferentes partes del mundo. Quince días atrás, en Nueva Zelanda se presentó en el Eden Park, de Auckland, ante más del 50 mil personas, el grupo Six60. Fue ante público presencial (más de 50 mil fanáticos), sin distanciamiento social ni barbijos. ¿El motivo? En Nueva Zelanda el Covid-19 estaría controlado. No hay muchas restricciones ni contagios, más allá del uso del barbijo en lugares como el transporte público. Una de las claves es que la isla mantuvo una política orientada a minimizar el tránsito turístico. Recién ahora hay una conexión más o menos fluida con Australia.

Las experiencias varían según el país y la situación de cada uno frente a la pandemia. Vale recordar que en marzo pasado la banda Love Of Lesbian dio un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En ese caso la consigna no fue aplicar el distanciamiento social pero sí utilizar mascarillas de gran calidad y un testeo rápido para asistir al show.

La modalidad fue cambiando en el último año, si se tiene en cuenta que algunas experiencias, cuando todavía ni siquiera había vacunas, se realizaban con público sentado, distanciado y con mascarillas. Así fue el concierto que dio el cantante alemán Tim Bendzko, ante 1400 personas, en la mañana del 22 de agosto de 2020, en el Arena Quarterback Immobilien, de Leipzig. Aunque parezca una eternidad, pasó hace nueve meses. Para mediados del año pasado quienes investigaban la transmisión del Covid-19 se concentraban en aquellos elementos que más propiciaban la propagación, en situaciones como las de un show.