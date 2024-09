Sting regresa a la Argentina: ofrecerá un show en febrero de 2025 en el Movistar Arena

Escuchar

A siete años de su última visita, finalmente se confirmó el regreso de Sting a la Argentina . El cantante británico, de 72 años, vuelve al país en formato trío junto al guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas, con quienes repasará los grandes éxitos de su carrera como solista así como los grandes hits de The Police.

La cita será el próximo 23 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas podrán conseguirse desde este jueves 26 de septiembre, a las 10 de la mañana, en una preventa exclusiva para clientes BBVA Mastercard. En tanto, la venta general comenzará el 27 de septiembre a las 10 de la mañana.

El show será parte de la gira Sting 3.0, que busca acercar a los fanáticos y al artista en shows más íntimos para vivir a pleno la emoción de las canciones que marcaron generaciones enteras. El tour se encuentra actualmente recorriendo los Estados Unidos y Canadá, para luego cruzar el océano rumbo a Sudáfrica primero y Europa después, antes de desembarcar en Latinoamérica.

Sting se presentará en la Argentina nuevamente: esta vez con un show íntimo junto al guitarrista Dominic Miller y al baterista Chris Maas

Conocido por su revolucionario trabajo como artista solista y como el vocalista y compositor del grupo The Police, Sting ha empujado los límites de la innovación musical a lo largo de su carrera. “Roxane”, “Message in a botlle”, ”Walking on the moon”, “So lonely”, “Englishman in New York”, “Next to you” y “Every breath you take” son algunos de los grandes éxitos que el músico le regaló a la humanidad.

Su música lo hizo ganar 17 premios Grammy y vender 100 millones de álbumes en todo el mundo. Además, Sting recibió un Globo de Oro, cuatro nominaciones al Oscar, una nominación al Tony, el premio del Siglo de la revista Billboard, entre otras distinciones.

Sting llegó a la Argentina por primera vez en 1980 cuando The Police saltaba al estrellato internacional, y de aquel momento a esta parte, el músico inglés ha visitado el país numerosas veces, tanto con la banda como en formato solista, destacándose su show de diciembre de 1987, cuando se convirtió en el primer rockero en llenar el Estadio River Plate. La última vez que vino a Argentina fue en 2017 , año en el que presentó su disco 54th & 9th en el Hipódromo de Palermo.

Millones y herederos...

Durante 2022, el exlíder de The Police, cosechó unos ingresos valorados en 210 millones de dólares al vender toda su producción musical, tanto en solitario como con su grupo, a Universal Music Group.

A pesar de haber cosechado una gran fortuna con su música, el artista se niega a compartir sus ganancias con sus herederos. “No quiero dejarles fondos fiduciarios que son un lastre alrededor de sus cuellos. Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben, y rara vez me piden algo, lo cual respeto y aprecio”, había afirmado en 2014 sobre cómo educa a sus seis herederos.

“Mis hijos son ferozmente independientes. No están sentados allí esperando una limosna en absoluto y no me gustaría robarles esa aventura: ganarse la vida”, opinó el autor de “Every breath you take”. Y continuó: “Es una cosa maravillosa y difícil de hacer. Así que no les he prometido nada. Obviamente, los ayudaré si están en problemas, pero no están esperando una limosna. Son demasiado independientes”.

“Me convertí en padre por accidente seis veces, así de inteligente soy. Sin embargo, fueron los accidentes más felices de mi vida porque son seres humanos extraordinarios”, aseguró a la revista People. “Realmente no puedo tomar mucho crédito por eso, pero lo son, y también han producido siete nietos en este momento, que también son maravillosos. Así que todo esto ha sucedido por accidente. No tenía la intención de ser el patriarca de una tribu, pero lo soy”, concluyó.

LA NACION

Temas Sting