Jorge Serrano y Juanchi Baleirón: de los 40 años de Los Auténticos Decadentes y Los Pericos al regreso triunfal del Quilmes Rock

Son dos referentes del rock nacional, pero sobre todas las cosas son dos buenos tipos. Queridos y admirados por el público, por sus pares y por el periodismo musical, Jorge “Perro Viejo” Serrano y Juanchi Baleirón conforman dos de los milagros de la escena local: Los Auténticos Decadentes, la banda que el próximo año cumplirá 40 y que mantiene a diez de sus doce integrantes desde el día uno (o, mejor dicho, desde que terminaron de consolidar su formación) y Los Pericos (también cerca de sus 40), el grupo que vivió un boom con su primer disco, El ritual de la banana, se consolidó tiempo después y logró surfear dos olas pesadas: primero la salida de su cantante, Bahiano y luego la muerte de uno de sus integrantes, el saxofonista Horacio Avendaño.

Ambas bandas se presentarán este sábado en la tercera jornada del festival: Los Auténticos Decadentes a las 18.15, en el escenario Rock, uno de los principales del festival y Los Pericos en el espacio PopArt, a las 22.20. En la previa de sus shows, LA NACIÓN conversó por separado con ambos músicos y salieron temas tan diversos como la relación de Pericos con las nuevas generaciones y los ayunos intermitentes que practica “Perro Viejo” Serrano.

Jorge Serrano vive en Villa Gesell con su familia hace casi treinta años Gentileza Los Auténticos Decadentes

Si hay algo que Serrano puede llamar “vida normal”, es aquello que vive cuando no está de gira con los Decadentes, en su Gesell querida. “Cuando estoy en mi casa me levanto antes del amanecer y saco a los perros a pasear por la playa. Trato de acostarme temprano, a las 10, 11 de la noche. Pero eso cuando estoy en casa y tengo una rutina ordenada. Después, cuando estoy de gira, los horarios dependen de las actividades.

Grilla Quilmes Rock día 3 sábado 12/4

–¿Cuánto hace que vivís en Gesell?

-Casi treinta años. Ya teníamos con mi mujer a nuestras tres hijas. Su padre era constructor y fue bastante pionero de Villa Gesell, tenía departamentos ahí, una casa y la idea que teníamos nosotros era la de irnos a vivir a un lugar lejos de la capital. Para criar a las chicas y para vivir en un lugar menos afiebrante. Fue el lugar que más fácil y más cerca nos tocó. De joven me gustaba ir a Gesell, sobre todo fuera de temporada. Me gusta la ciudad cuando está tranquila, es la parte que más me gusta. Cuando está el turismo lo disfrutan más mis hijas, mi mujer, que es más activa socialmente. A mí me gusta cuando la ciudad queda desierta, estoy con mis perros, voy a la playa.

–Se cumplen 30 años de Mi vida loca, el disco que abre con ese gran hit que es “La guitarra”. ¿Te acordás de cómo nació?

–Tenía que ver con la cuestión de ser padre y empezar a ver un poco la película desde el otro lado. Yo decía: “mis hijas ahora cuando crezcan van a ser unos demonios”, y al final resultaron todas mejores que yo. Yo les di más disgustos a mis viejos que ellas a mí, realmente. Quise hacer una canción que tuviera que ver con el descubrimiento de la paternidad y quizás hasta poner un puente generacional, que con el tiempo un poco para todo el mundo fue así.

Grilla Quilmes Rock día extra domingo 13/4

–Mucha gente se puede sentir identificada con esa letra, pero es un poco el ADN de la mayoría de tus letras...

–Eso me encanta. Muchas veces la gente me dice que hablo con las palabras que ellos hubieran usado. Me gusta mucho llegarles, buscar la cuerda común y la forma para que sea lo más entendible posible. Muchos me dicen: “Te sale con las palabras que yo hubiese podido usar”, y es porque yo pongo atención a eso. Mi intención es lo universal, pero trato también de tener una cierta ambigüedad y, sobre todo, usar un lenguaje llano.

–Sos el que está más atento a lo que hablan otros que a hablar vos todo el tiempo...

–Mirá, siempre fui un poco más introspectivo, pero también me dicen que cuando hablo, hablo sin parar. O hablo sin parar o no hablo nada. Cuando el tema me interesa, me encanta muchísimo compartir la información que tengo. Tengo alma de maestro, me gusta explicarle a los demás cosas de las cuales tengo conocimiento, pero si no me interesa el tema del que se habla, no. Me dificulta mucho la charla social, hablar de la nada. Ahí no sé cómo comportarme.

Los Auténticos Decadentes en el Movistar Arena, en agosto de 2023 Juli Wainsztein - Grupo Urban

–Me contaron algunos de tus compañeros de banda que solés hacer largos ayunos...

–Es verdad. Ahora voy a ir al supermercado a comprar comida porque acabo de terminar de hacer tres días de ayuno. He llegado a hacer once días de ayuno. Hice nueve días, corté tres y después hice once seguidos. Yo ya hice ayunos más cortos, entonces ahora sé bastante bien lo que tengo que hacer y tomo electrolitos, que son unas sales de sodio, potasio y magnesio para balancear con los minerales que estás perdiendo. Yo le recomiendo a todo el mundo que investiguen, que hablen con sus médicos. Es muy bueno para el alma, para el espíritu, para la salud; obviamente, consulten, yo no soy un médico, pero mi experiencia es así. No conocí una persona que estuvo once días de ayuno, soy yo y me hizo muchísimo bien, no por nada está contemplado en todas las religiones; te pone en un estado muy interesante.

–¿Qué es lo que sentís a medida que van pasando los días?

–Se siente como un superpoder. El hambre se te va yendo, pero uno tiene que elegir el momento porque te volvés un monstruo social, porque la mayoría de nuestra vida social ocurre alrededor de la comida. Elijo el momento. Otra cosa que encontré buenísima durante los ayunos para intervenir en las reuniones es cocinarle a los demás. ¿Viste que a veces cuando uno hace un asado come poco? Eso me di cuenta cocinándole a los perros, porque les hago una comida que huele rico, porque tiene carne y un poco de zapallo. Esto lo cocino, estoy ayunando y no pasa nada, no lo como. Entonces dije: “¡Ah bueno! Voy a hacer un asado. Y está bueno, es una forma de participar de la comida sin comer, pero hay que tener entrenamiento para eso. Esto no es lo mismo que la anorexia que trae un tema psicológico diferente, esto es como hacer abdominales, esto es hacer algo para tu salud y tiene una connotación de mucha liviandad espiritual. Tu cerebro funciona mucho mejor. Cuando estás ayunando el cuerpo humano está en alerta, pero hay que encontrar el momento y empezar de a poco.

–A esto llegaste leyendo, investigando. También me contaron que sos un gran lector...

–He sido un gran lector. Estoy muy informado en general porque internet es fascinante. Yo leía mucho hasta que llegó internet. Leía cosas de información, de filosofía, no leía novelas. Sí poesías, que sigo leyendo, pero siempre leía por información. En internet ahora todo está tan condensado, visual y rápido que si quiero aprender algo ya no me compro un libro sobre el tema, busco en internet y está. En las giras hay mucho tiempo muerto, si te gusta leer vas a leer mucho; si te gusta investigar, vas a investigar mucho. Lo más tedioso de las giras son esos tiempos muertos. A veces estás en un lugar lindo para recorrer y otras en medio de una autopista que arriesgás la vida para conseguir un café.

–Son la banda de rock que más tiempo lleva activa. Ya juegan en otra liga, con Los Chalchaleros, con otra gente...

–Con Les Luthiers. Antes estaba Memphis La Blusera, Divididos deben tener tantos años como nosotros; Pericos, pero todos sufrieron alguna baja, algún cambio. Nosotros, de doce, diez somos los mismos. El año que viene cumplimos cuarenta años. Es un grupo que mantuvo su palabra y su vínculo de amistad desde el principio.

–Y son una de las bandas más festivaleras. Alguna clave para ver qué tocan hoy, qué tocan mañana?

–Somos muy demagogos con gusto. A nosotros nos gusta hacer la lista que sabemos que a la gente le va a gustar. Cuando sacamos material nuevo vamos mechando de a poquito, pero que el show nunca haga lo que nosotros no queremos que sea; que tiene un desarrollo, arranca con todo, luego bajamos un poco, cantamos un par cada uno. Esa dinámica siempre es la misma, tenemos una fórmula de éxito en ese sentido. Nuestros shows son siempre muy arriba y somos un grupo perfecto para festivales, de cualquier tipo. En una época nos ponían siempre al final para ser el broche de oro del cierre y nosotros ya estamos más viejos y empezamos a pedir que no nos pongan tan al final porque llegamos cansados...

Los Pericos tocan en el Quilmes Rock y en agosto llegan al Gran Rex Fabian Marelli - LA NACION

La nueva etapa de Los Pericos

Juanchi Baleirón y los suyos acaban de estrenar “Inmortal”, primera canción de su nuevo disco que lanzarán próximamente y que empezarán a mostrar el 16 de agosto en el Gran Rex. Del tema también participa el cantante mexicano Sabino.

Entusiasta por naturaleza, el cantante y guitarrista se ilusiona con el show de mañana, en el que contarán con La T y la M como banda invitada. “Vamos a hacer ‘Sin cadenas’ con ellos. Le vamos a meter cumbia al Quilmes Rock.

–Esa es una de las características de los festivales: los cruces, las participaciones, las sorpresas...

–Es la confirmación de la onda que hay, no solo con artistas de tu generación sino también con pibes nuevos. Vos admirás lo que hacen, su crecimiento, la llegada que tienen y ellos admiran tu historia porque te escucharon de pendejos. Es un cruce genuino y pasa por afinidad.

–Estos cruces generacionales y musicales se están dando con una frecuencia que no era muy común en el rock...

–También conviven esas uniones genuinas que están aceitadas por todo lo que ocurre hoy en la industria, con todos los cambios que hemos vivido. Pero lo importante es que sea genuino, no de escritorio; porque hay estrategia en una unión, siempre hay estrategia: vos te mostrás ante el público de tu invitado y viceversa. Es un intercambio lindo de público para expandirte, pero tiene que estar basado en lo genuino, que de ahí salga algo lindo artísticamente. Cuando hablamos de esto yo siempre cito a la madre de las uniones que es una banda de rockeros que estaban medio en decadencia, de Boston, con unos raperos del Bronx: “Walk this Way”. Eso fue hace cuarenta años y era inconcebible, y los dos salieron ganando groso, tanto Aerosmith como Run DMC. Fue la genialidad de Rick Rubin. De ahí para acá hay que pensar siempre: apuntar a que sea artísticamente lindo y que tenga una vuelta de rosca.

–Se viene el disco nuevo, ¿no?

–Se está armando un revuelo lindo. Hay artistas de otros palos que están grabando sus versiones de canciones nuestras, mientras nosotros estamos sacando singles. Ellos sacan sus versiones de clásicos nuestros con feats de Pericos y nosotros seguimos enfocados en canciones nuevas. En un mes y medio sale otro single y después la promoción del Gran Rex, que hacemos el 16 de agosto.

–Bahiano también está reversionando temas de Pericos...

–Obviamente, es lógico que quiera renovar las canciones con un sonido actual de él. Son canciones que son su historia y la nuestra.

–Sigue pendiente que se junten a tomar un café...

–Cuando nos cruzamos está todo bien, obviamente que al principio hubo tirantez, nos pasamos facturas, pero eso fue en el primer año. Hoy por hoy le digo a colegas nuestros y tuyos lo importante que fue reconocer ese período fructífero que fundó el sonido de Pericos en el que él, además de todo su aporte en su parte musical, letras, melodías, todo lo hizo con mucho compromiso, con mucha garra. Si bien no tengo una relación de amistad con él, cuando nos cruzamos hay buena onda. Siempre puede haber una charla, sanar las cosas y quedarnos con lo mejor.

–¿Tenés tiempo para ser público de los festivales también?

–Sí, el finde pasado fui. El sábado fui un poco tarde, vi a Andrés Calamaro, a Miranda! y el domingo fui con más tiempo y vi más bandas: El Mató, Conociendo Rusia, los Cadillacs, que estuvo muy bueno. Fue un lindo paseo.

–Están todas las vertientes representadas...

–Está buenísimo. Yo venía de Lollapalooza, que es otro estilo, más pop e internacional y acá reconectás con la esencia de nuestra historia rockera y de nuestra actualidad. Este festival tiene nuestra identidad. Te das cuenta y lo vibrás caminando entre la gente, tiene algo muy poderoso.

