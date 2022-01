De Sting a Ashton Kutcher y Mila Kunis, los famosos que dejarán sin herencia a sus hijos

Son celebridades famosas o dueños de negocios exitosos: en todos los casos, el fruto de su trabajo les permitió acumular grandes fortunas, pero decidieron que ese dinero no será destinado a sus hijos, sino a fundaciones u organizaciones caritativas. Llegaron a la conclusión que la mejor lección para sus descendientes es que deben ganar lo suyo por cuenta propia y con esfuerzo, y que esos millones no lleguen a sus manos.

Recientemente Sting, el ex cantante de The Police ratificó que no tiene pensado dejarles a sus hijos dinero de su fortuna de 300 millones de dólares “ Tienen que trabajar. Todos mis hijos saben eso y raramente me piden cosas ”, había aseverado entonces, el cantante británico, en una entrevista con el medio inglés The Sunday Times. Y agregó que junto a su esposa, la actriz y directora Trudie Styler , tienen incontables compromisos, por lo que utilizan el dinero donde pueden. Por esa razón, no quedaría mucho para el resto de la familia.

Sting Eric Ryan Anderson

“No les hacés ningún favor heredando grandes cantidades de riqueza. Mi fortuna está dedicada a ayudar a los más pobres”, dijo Bill Gates en más de una ocasión para explicar su decisión de no otorgarles herencia a sus descendientes. También Elton John y George Lucas aseguraron que su patrimonio no iba a ser para sus hijos, y hay una lista cada vez mayor de celebridades que optan por lo mismo.

Daniel Craig prefiere regalar sus 135 millones de dólares antes que dejárselos a sus hijas

Daniel Craig Instagram: @craigdanielbond

“Creo que eso de las herencias es algo de muy mal gusto”, dijo el actor británico Daniel Craig en una entrevista. Ninguna de sus hijas (Ella, de 30 años, ni la pequeña de 3 años fruto de su matrimonio con la también actriz Rachel Weisz), disfrutará de su millonaria fortuna. Según el actor, el concepto de herencia es algo ‘desfasado’ y de poco gusto. En una entrevista con Candis Magazine aseguró: “ No quiero dejar grandes sumas a la próxima generación. Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de irme ”.

Mark Zuckerberg dejó escrito en una carta que compartió por Facebook que sus hijas no recibirán su fortuna

Mark Zuckerberg

El famoso fundador y CEO de Facebook es uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Además de dedicarse a sus negocios se muestra reservado a la hora de mostrar en las redes su vida familiar. Desde el nacimiento de su primera hija, Máxima, fruto de su matrimonio con la ingeniera Priscilla Chan , Zuckerberg y su mujer anunciaron que no iban a dejar su vasta fortuna a la pequeña ni a ninguno de sus futuros hijos. Y así lo sostuvieron cuando nació su segunda hija, August. Ambos confirmaron que donarían el 99 por ciento de sus acciones, valoradas en 45 mil millones de dólares, a su fundación, la Chan Zuckerberg Iniciative, que trabaja para promover la igualdad entre los niños alrededor del mundo y así lo dejó escrito el propio Zuckerberg en una carta a su hija, que compartió a través de Facebook en su momento.

George Lucas va a invertir toda su fortuna en proyectos educativos

George Lucas Crédito: Instagram

En el año 2012, el cineasta George Lucas vendió su productora Lucasfilm, que contenía todos los derechos de sus exitosas sagas de Star Wars e Indiana Jones, convirtiéndose en una de las personas más ricas del mundo. Ahora, con una fortuna de más de 5 mil millones de dólares, sigue con numerosos proyectos y tiene cuatro hijos: la artista marcial Amanda, de 40 años, la actriz Katie, de 33 años, el actor Jett, de 29 años y Everest Hobson, de 8 años. Eso sí, ninguno de esos hijos disfrutará de su fortuna. El director no tiene intenciones de dejársela de herencia, ya que Lucas optó por invertir la mayor parte del dinero en una fundación dedicada a fomentar la igualdad de oportunidades y la educación entre los más pequeños.

Ashton Kutcher y Mila Kunis no quieren malcriar a sus hijos

Ashton Kutcher y Mila Kunis, junto a sus hijos Instagram

Según expresó Kutcher en el podcast de Dax Shepard, junto con su esposa la actriz Mila Kunis se dieron cuenta que la mejor manera de que sus hijos aprendan a valerse por sí mismos es ganarse la vida solos, sin contar con el dinero de sus padres. “Vamos a donar el dinero a la beneficencia”, explicó el actor durante el podcast estadounidense “Mis hijos viven una vida privilegiada, y ni siquiera son conscientes de ello. Nunca lo sabrán, porque es el único tipo de vida que conocen. (...) Si mis hijos quieren empezar un negocio y tienen un buen plan, invertiré en ello, pero no tendrán herencia” , reveló Kutcher.”Así estarán motivados para tener lo que tenían o alguna versión de lo que tenían”, agregó.

Los bienes de los conocidos actores no serán para sus hijos, sino que los donarán a causas benéficas. Tanto Kunis como Kutcher vienen hablando desde hace tiempo sobre este tema en relación a sus hijos. Incluso en las fiestas han sido categóricos a la hora de pedirles a los abuelos que no exageraran con los regalos.

Elton John cree que sus hijos deben aprender lo que significa trabajar

Elton John junto a su marido David Furnish y sus dos hijos Elijah y Zachary Archivo

El cantante Elton John es una de las personas más famosas en el mundo entero, y según los expertos, los frutos de su exitosa carrera musical podrían estar valuados en más de 500 millones de dólares. Eso sí, el cantante británico y su marido David Furnish sostienen que sus hijos gemelos, Elijah y Zachary, deben aprender lo que significa trabajar y ganarse la vida.

“Mis hijos están viviendo una vida increíble, no son niños normales”, explicó el cantante al diario The Mirror. “No pretendo que lo sean, pero tienen que tener algún tipo de normalidad, respeto por el dinero y por el trabajo” . Siguiendo el modelo del millonario norteamericano Warren Buffet, apuesta por dejar el suficiente dinero para que los gemelos tengan una casa, un coche y el dinero justo para sus necesidades diarias, pero nada más. “Cualquier cosa más allá de lo estrictamente básico, tendrán que salir a ganárselo”.

Bill Gates cree su fortuna solo debe estar dedicada a ayudar a los más pobres

Bill Gates junto a su ex esposa Melinda y sus tres hijos, Rory, Jennifer y Phoebe; a los que no dejará su inmensa fortuna sino que la destinará a causas benéficas Instagram @melindafrenchgates

A pesar de protagonizar uno de los divorcios más caros de la historia, su exmujer Melinda y Bill Gates continúan estando de acuerdo respecto al destino de su fortuna. Parece que Gates no dejará su inmensa herencia a ninguno de sus tres hijos, Rory, Jennifer y Phoebe; sino que lo destinará a causas benéficas. Según escribió el propio Gates en la red social Reddit, “solo” dejará 10 millones de dólares a cada uno de sus hijos.

“ Dejarles a mis hijos una inmensa cantidad de dinero no es un favor para ellos ”, dijo el magnate informático, confirmando que tampoco tiene planes de que ninguno de ellos acceda al mando de Microsoft. “Mucha gente no está de acuerdo, pero Melinda y yo nos sentimos bien con esta decisión”.

El segundo hombre más rico del mundo según la revista Forbes, señaló en más de una ocasión que sus hijos tuvieron”una educación magnífica” y “dinero”, por lo que no habría motivos “por los que tengan que ser pobres”, ya que cuentan con “las herramientas para salir adelante”. “Mi fortuna está dedicada a ayudar a los más pobres”, dijo en una entrevista a Holly Willoughby.