The Weeknd: cómo influyeron sus relaciones amorosas en su último álbum

El artista canadiense The Weeknd cumple hoy, 16 de febrero, 31 años y lo hace en un contexto en el cual es centro de atención debido a su presentación durante el medio tiempo del Super Bowl. El cantante lanzó su último álbum llamado After Hours en marzo del 2020 y muchos todavía recuerdan lo importante que fueron sus relaciones con Selena Gómez y Bella Hadid para crearlo.

El “Star Boy”, como suelen apodarlo, comenzó su relación con la modelo Bella Hadid en 2015 cuando fueron vistos juntos en el festival de música de Coachella. A finales de ese año, la supermodelo fue protagonista del video musical del tema “In The Night”, dando a entender que el compromiso era real. En 2016 hicieron su última aparición en la alfombra roja en los Premios Grammy y a finales de ese año, la pareja tomó caminos separados.

El cantante junto a la modelo Bella Hadid.

Al poco tiempo, algo que levantó sospechas entre la prensa y los fanáticos, The Weeknd comenzó a salir con la cantante Selena Gómez. Tal vez su aparición pública más recordada fue en la Met Gala del 2017, en la ciudad de Nueva York adonde luego decidieron mudarse, aunque a los pocos meses la relación terminó.

En 2017 estuvo en pareja por algunos meses con la cantante Selena Gómez.

Pese a que la relación no duró mucho, los fanáticos tienen razones para creer que Selena fue la inspiración de la canción “Save Your Tears” del último álbum de The Weeknd. La canción comienza con la frase “Te vi bailando en una habitación llena de gente”, lo que podría apuntar a una de las canciones de Selena “Crowded Room”. “Llévame de regreso porque quiero quedarme” y “Podrías haberme preguntado por qué te rompí el corazón / Podrías haberme dicho que te desmoronaste”, son algunas de oraciones que dan a entender la dedicatoria.

The Weeknd volvió con Bella Hadid en mayo de 2018, y estuvo en pareja hasta 2019. En la canción “Escape From L.A.”, el artista canta: “Ella tiene Chrome Hearts colgando de su cuello” -Chrome Hearts es el nombre de la marca de ropa urbana con la que Bella trabaja-.

Durante su presentación de medio tiempo en el Super Bowl, The Weeknd cantó algunas canciones que originalmente fueron dedicadas a sus exnovias, como “Blinding Lights” (Bella Hadid) y “Save Your Tears” (Selena Gomez) En base a esto una fuente reveló al medio Hollywood Life que tanto Selena como Bella se sintieron orgullosas del show de su expareja.

LA NACION