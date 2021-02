The Weeknd en el Super Bowl: las burlas y los memes tras su presentación

El cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye conocido como The Weeknd se presentó en el entretiempo del Super Bowl LV y estuvo a la altura de las expectativas con un show deslumbrante. Sin embargo, en las redes consideraron su presentación como demasiado individual y hasta aburrida, y como era de esperar, estallaron las burlas y los memes.

Considerado el nuevo rey del pop con más 70 millones de reproducciones en YouTube, a The Weeknd ya lo comparan con Michael Jackson, quien en 1993 hizo que los entretiempos del Super Bowl fueran un espectáculo todavía más convocante que el partido final del National Football League americano.

Pero para algunos usuarios, el show de The Weeknd no solo no estuvo a la altura de Michael Jackson sino que fue peor que el de Maroon 5 en 2019, que fue muy criticado.

Los usuarios compararon a The Weeknd con el cantante de Los Palmeras, Rubén Deicas, por su particular traje rojo archivo

En ese sentido, el diario satírico español Eldeforma publicó, en boca de un falso Adam Levine, cantante de Maroon 5, una ironía hilarante: “Ya me habían dicho que The Weeknd era un artista muy raro y además desinteresado, pero no puedo creer que haya invertido su propio dinero nada más para hacer un show más feo que el nuestro y quitarnos la pena de haber sido una vergüenza”.

Ray Contreras, por su parte, fue implacable. El comediante de stand up mexicano dijo “el show de The Weeknd estuvo más aburrido que jugar FIFA”, publicó en Twitter.

El show de The Weeknd estuvo más aburrido que jugar FIFA. — Ray Contreras (@raycontrerasr) February 8, 2021

Si no me quisiste cuando estuve así no me quieras cuando esté así #SuperBowl #TheWeeknd pic.twitter.com/AWFg6qCnAP — Golden Boy (@Golden_Boy_91) February 8, 2021

Las comparaciones con el cantante de Los Palmeras, Rubén Deicas, abundaron en las redes. También lo compararon con el fallido show de Maroon 5 en 2019.

Y no faltaron quienes pedía por Chayanne:

😂 Mi papá y mis tías diciendo que Chayanne debería cantar en el #mediotiempo del #SuperBowl pic.twitter.com/5Ndz1sb0j6 — Miraculous Ladybug Yucatán (A. Rojas) (@aar_ladybugfans) February 8, 2021

