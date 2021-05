The Weeknd sigue muy enojado con los organizadores de los premios Grammy, y no es el único

El cantante, compositor y productor canadiense The Weeknd sigue considerando “corrupto” el sistema que rige a los Premios Grammy. Es que su pensamiento no cambió a pesar de las modificaciones en los comités de revisión anunciados el viernes pasado. Es entendible: nada podrá cambiar lo que pasó con su álbum After Hours, ignorado por los premios en sus últimas nominaciones. Y aunque la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reveló que elimina los comités de revisión de nominaciones “secretos” que jugaron un papel clave en su exclusión de todas las categorías para los premios 2021, The Weekend mantiene su postura.

”La confianza se ha roto durante tanto tiempo entre la organización de los Grammy y los artistas que no sería prudente levantar la bandera de la victoria”, aseguró el músico al portal norteamericano de espectáculos Variety. En el mismo sentido, el artista confirmó: “sigo sin interés en ser parte de los Grammy, especialmente con su propia admisión de corrupción durante todas estas décadas” y por ello sostuvo que declinará de “enviar en el futuro” sus discos para que sean postulados. Pese a sostener su posición crítica, reflexionó que el cambio propiciado por la Academia “es un comienzo importante porque tanto la industria como el público necesitan ver el sistema transparente realmente en juego”.

El viernes pasado, la Academia de la Grabación anunció que las nominaciones para los próximos Premios Grammy, en enero de 2022, serán seleccionadas por todos sus más de 11.000 miembros con derecho a voto, en lugar de por comités de 15 a 30 expertos de la industria cuyos nombres no eran revelados. Las acusaciones de que el proceso de nominaciones al Grammy está contaminado se concretaron con una denuncia presentada a principios de 2019 por la exdirectora ejecutiva de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan. En ese momento, la Academia descartó como “categóricamente falsas, engañosas y equivocadas” las afirmaciones de Dugan de que sus miembros apoyaban a los artistas con los que tenían relaciones. Más tarde, la directora fue despedida.

La estrella del pop estadounidense Halsey, también excluida de los Grammy 2021, calificó el año pasado el proceso de nominaciones como “esquivo” y dijo que estaba “esperando una mayor transparencia o una reforma”. El ex cantante de One Direction, Zayn Malik, pidió en marzo el fin de los “comités secretos”.

"Están en deuda conmigo, con mis fans y con la transparencia en la industria”, señaló The Weeknd Mark Humphrey - AP

En relación al malestar de The Weeknd a fin del año pasado, a pocos días de haber recibido tres American Music Awards (disco, canción y cantante de soul), el músico se llevó una amarga sorpresa al enterarse de que, si bien After Hours fue uno de los discos más populares de 2020, no fue considerado para pelear en ninguna de las categorías de los premios. “Los Grammy siguen corruptos. Están en deuda conmigo, con mis fans y con la transparencia en la industria”, lanzó en su cuenta de Twitter en aquella oportunidad. Al parecer, pasó el tiempo, se entregaron los Grammy en marzo (donde Fito Páez fue premiado por La conquista del espacio), pero no disminuyó el enojo del cantante. Todo indica que esta historia no termina acá.

LA NACION