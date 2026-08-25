Instalada en la capital del pop global, compone y produce tanto para otros artistas como para ella misma; sus canciones y cómo es su vida en los Estados Unidos

Tuta de Elía: estudió dos carreras de música en Berklee, egresó con honores y ahora cumple su sueño en Los Ángeles

Sebastián Espósito 25 de agosto de 2026 06:00 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Música

Tuta está donde quería estar. Donde soñó desde que estaba en la escuela, en “octavo grado”, cuenta ella con un café de por medio, sentada a la mesa de un bar. Está a punto de volver a viajar a Los Ángeles, donde trabaja en un estudio de grabación y desde donde dispara canciones pop como la recientemente editada “Mi sensibilidad” o “Lento”, que ya tiene unos meses en las plataformas.

Hija de los periodistas María Laura Santillán y Carlos de Elía, Elena “Tuta” de Elía creció rodeada de diarios, noticieros, mucha información. De hecho debatía con su mamá sobre temas de actualidad y al día de hoy lo sigue haciendo. Le gustaba la sociología y cuando llegó el momento de elegir una carrera fue por allí. Era 2020. Pandemia mediante, la UBA estaba intentando adaptarse a la modalidad “a distancia” y ella volvió sobre su antiguo sueño. Entró al sitio de la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos y no vio una sino dos carreras que le interesaban: Licenciatura en música en composición de canciones y Grabación y producción independiente. Durante cuatro años las cursó a las dos y se graduó con honores.

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Días atrás Tuta recibió la noticia de que una canción que había compuesto con su colega Iggie Yixin, “SUDAR”, iba a ser incluida en un capítulo de la nueva serie de Khloé Kardashian, The Girls. La serie se estrenará en Argentina en dos semanas en Disney+. “Hicimos la canción a pedido de una empresa que se ocupa de crear la música de la serie –cuenta–, entre muchas otras. Y hace poco nos informaron por mail que la iban a incluir”.

Tras estudiar en Boston, Tuta se mudó a Los Ángeles, “el paraíso” de los estudios de grabación y de la industria del pop global. Con solo 24 años, está haciendo realidad su sueño, incluso superando lo que alguna vez imaginó. Compone, produce y edita canciones para otros y da forma a sus propios temas, algunos de los cuales van a parar a otro proyecto, un dúo que armó con un amigo norteamericano, Jasper y que lleva por título la primera sílaba de sus dos nombres: Tuja.

“Sacamos nuestra primera canción medio en spanglish. Los dos cantamos en español y en inglés. Tenemos muchas canciones para sacar en los dos idiomas, de diferentes géneros. Estudiamos juntos, nos conocimos en una clase. Él es norteamericano, medio superdotado; le gusta aprender idiomas por diversión. Creo que español lo aprendió en el colegio. Pegamos onda porque él conocía de memoria las canciones de Emilia Mernes. Me parecía un milagro.

–Sin tener relación con la cultura latina...

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–Tal cual. Cuando lo vi dije: “tiene que ser mi amigo”. Y de ahí justo nos fuimos a Los Ángeles a hacer una pasantía, en 2024. Él con una productora y yo en un estudio, que es del productor principal de The Weeknd. Nos hicimos amigos ahí y nos empezamos a juntar para componer.

Tuta y Jasper, una amistad que se transformó en un proyecto artístico Prensa

–Componer está claro que no te cuesta y a falta de una estudiaste dos carreras. ¿Cómo se dio todo?

–Empecé con una carrera, con Composición. Es una carrera que me gustó desde siempre, desde que estaba en el colegio. Siempre produje y cuando llegué ahí quise aprovechar todos los recursos que tenía a mi alcance y me di cuenta que hacer las dos carreras juntas me iba a llevar solo un semestre más. Tenía que llenar mi agenda bastante, estudiar todo el día.

–Estabas muy decidida...

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–También trabajaba en la facultad e iba a muchos clubes de composición musical. Por ejemplo, para hacer una canción de k-pop entre varias personas.

–A modo de laboratorio...

–Tal cual y estuvo muy bueno porque conocí mucha gente, me hice de muchos amigos.

–Y también se generan contactos de esa manera...

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–Exacto. Pasa que de golpe me dicen que una canción que compusimos hace tres años ahora le gustó a un artista y que la va a grabar.

La batería fue el primer instrumento de Tuta, a los 6 años Prensa

–¿Cómo fue tu primer contacto con la música?

–Yo empecé tocando la batería de muy chica, a los 6 años. Golpeaba los cubiertos, estaba a full con los ritmos y mis papás me llevaron a clases de batería después del colegio. En un momento me compraron una y seguí tocando la batería un montón de tiempo. Después hice guitarra, canto también y más adelante en el tiempo un curso de producción musical. Yo ya sabía que lo que me gustaba era componer pero no lo decía, y fui probando distintas cosas, porque en la música hay mucho para hacer. Siempre a lo largo de mi vida escribí canciones, incluso al principio cuando no sabía tocar nada. Tengo canciones escritas de muy chica, me aprendía de memoria la melodía.

–Pero cuando terminaste el colegio te anotaste en otra carrera...

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–Sí, me anoté en Sociología. Me gustaba, yo era muy traga en el colegio, era escolta, me sacaba todo 10 y siempre me gustó mucho la sociología, la realidad. En mi casa las noticias estaban presentes, eran una charla de todos los días. La historia, la política, la economía siempre me interesaron. Me iba bien pero no me movía y empecé a hacer un curso online de Berklee y dije: “es por acá”. Me dieron una beca para hacer otro curso y ahí me decidí a irme a Estados Unidos, en 2021.

–¿Pensaste en lo que dejabas atrás?

–Lo re pensé, pero me ganaba la pasión y no quería dejarlo pasar. Cuando estaba en el colegio miraba la carrera.

–Ni bien egresaste dejaste Boston por Los Ángeles, ¿cierto?

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–Sí, ni bien egresé, a los tres días me mudé a Los Ángeles y arranqué trabajando en un estudio escribiendo canciones con diferentes artistas. Por suerte muchos amigos de Berklee se mudaron también a Los Ángeles. Tengo contactos y siempre estoy conociendo nueva gente. Es enorme Los Ángeles. Ahora estoy en un estudio que hace música para series y películas, un par de veces a la semana y también escribo para amigos. El año pasado hice un Writing Camp, donde te dedicás tres, cuatro días sin parar a algo específico. En este caso era para un grupo latinoamericano, como una boy band, para el que compusimos tres días seguidos instalados en Sony Music. Hicimos 15 canciones para que elijan. Eso me re divierte, me encanta componer.

–Y también lo hacés para vos, componés los temas que van a parar a tus proyectos...

–¿Sabés que me cuesta más para mí que para otras personas? A veces pienso mucho: “¿esto me representa?”. En cambio con otra persona es más fácil, además de que vengo estudiando un montón y practicando con increíbles maestros, como Claudia Brant. Yo escribo en inglés, en español, ritmos más movidos, depre, voy para todos lados. Algunas cosas son más genuinas cuando escribo para mí.

–Y tu personalidad musical aún debe estar en formación...

–Totalmente. Además lo que me pasa es que no quiero que suene todo igual, por eso canto en los dos idiomas, hago pop, rock; me divierte hacer temas muy variados.

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Tuta estudió en Boston, en Berklee y actualmente trabaja en Los Ángeles Prensa

–Hablabas de Jasper, tu amigo, al que le gusta Emilia Mernes. ¿Notás que hay más receptividad para la música argentina en Estados Unidos?

–Sí, hay más receptividad, se conoce más. Conocen a Emilia, a María Becerra, a Trueno, a Tini. Yo tengo amigos de todos lados. Mi mejor amiga es ucraniana, otra amiga es china, tengo amigas y amigos norteamericanos, canadienses, de todos lados.

–La vida en una universidad norteamericana es muy comunitaria...

–Si, tal cual. Encima el primer año viví en el dorm, en la residencia universitaria. Así que desayunás en grupo, almorzás en grupo. Llega un momento en el que querés estar solo al menos diez minutos. Pero está buenísimo, conocés todo tipo de gente y todo tipo de músicos. Más clásicos, electrónicos, de todo.

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–En las charlas con colegas me imagino que uno de los temas que deben tratar es el de la inteligencia artificial aplicada a la música, a la composición de canciones...

–La mayoría de los músicos están muy en contra. Hay una parte contra la que no se va a poder luchar, entonces hay que poner más en práctica la legislación y ver qué sirve y qué no, en vez de pedir que no se use, porque ya no creo que eso pase. No se puede frenar.

–En su momento pasó con el hip hop, con los samples, esos “pedacitos” de canciones aplicados a temas nuevos...

–Claro. Yo lo que veo de positivo es que puede ser que se le preste más atención a las historias, porque si los métodos para componer son más sencillos, la gente va a seguir escuchando música y creo que va a optar por algo que personalmente los mueva. Pero hay que esperar a ver en qué deriva. Ya hay artistas creados por IA que generan mucho dinero y están en los top de Spotify. Es muy Black Mirror.

"Estoy súper abierta y viendo a dónde me llevan los proyectos en los que estoy", comenta Tuta Prensa

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–¿Te ves haciendo las dos cosas o más desarrollando una carrera de artista?

–Me veo haciendo las dos cosas. Estoy súper abierta y viendo a dónde me llevan los proyectos en los que estoy, así que mientras componga, todo bien. Y producir también me gusta. “Lento”, por ejemplo, la hice toda yo, la letra, la música, toqué la guitarra...

–¿Pudiste recorrer un poco los Estados Unidos en estos años?

–La verdad que no tanto, me la pasé encerrada haciendo música. Cuando estuve en Boston conocí muchísimo la ciudad, las afueras y también Nueva York, que está cerca. Me he tomado un bus para ir de Boston a Nueva York. Pero a Los Ángeles todavía tengo que dedicarle tiempo para recorrerla.

–Volviendo a tus canciones, sos de mostrarle a tu familia en lo que estás trabajando o cuando los temas están listos?

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–Cuando están listos, antes no me gusta mostrarlos, salvo que tenga una duda específica, porque si los muestro antes me pueden influenciar. Confío en mi gusto y en mi trabajo.

–Pero de ellos vas a recibir un comentario amoroso...