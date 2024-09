“Un poco pervertidas”: días después de su arresto, se conoció un video de 2002 en el que Sean “Diddy” Combs habla de sus fiestas salvajes

Escuchar

A pocos días del arresto del rapero y productor Sean “Diddy” Combs por extorsión y tráfico sexual reapareció una entrevista de 2002 donde el conductor televisivo Conan O’Brien pidió al músico -convertido en un ostentoso millonario- que le explicara los pasos para realizar una de esas fiestas salvajes que solía organizar. “Killer Parties”, según las definieron. Y el rapero bromeó al respecto. Dijo que se necesitaban cerraduras para mantener a las mujeres allí.

“Mujeres, mujeres hermosas, por supuesto”, le dijo Combs al presentador. “Hombres hermosos para las damas, por supuesto”. Cuando O’Brien sugirió que no hubiera otros hombres en la fiesta, Combs respondió: “Hay suficientes mujeres para todos. También hay que darles a las mujeres lo que necesitan. Tienes que cuidar de tus mujeres. No se puede forzar la situación”. Combs, hoy de 54 años, continuó diciendo que se necesitaba “mucho alcohol” y agua, porque “muchas mujeres beben agua en las fiestas, así que, si no tienes lo que necesitan, se van. Hay que mantenerlos ahí, necesitas cerraduras en las puertas” . Y añadió: “Es un poco pervertido”. También le dijo a O’Brien que calentara la habitación y mantuviera el aire acondicionado apagado para que la gente se sintiera “cómoda y relajada”. Más allá del tono humorístico que le dio al relato, parte de esto termina relacionado con las denuncias que pesan en su contra.

El trabajo de archivo surge en una semana durante la cual el rapero tuvo un revés judicial muy fuerte, a pesar del trabajo que sus abogados venían haciendo frente a las acusaciones presentadas desde el último año. Combs fue arrestado el lunes 16 de septiembre por conspiración para extorsionar, tráfico sexual por fuerza, fraude o coerción y transporte para ejercer la prostitución. Según un informe elaborado por el portal Page Six, l os fiscales afirmaron en la acusación que el rapero “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta” durante décadas , “creando una empresa criminal cuyos miembros y asociados se dedicaban al tráfico sexual, trabajos forzados, secuestros, incendios provocados, sobornos y obstrucción de la justicia”. Combs, que enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión, se declaró inocente de los cargos en un tribunal federal del Bajo Manhattan el martes. Sin embargo, un juez ordenó que el fundador de Bad Boy Records permanezca detenido sin derecho a fianza en espera de juicio.

Cómo se construyó la acusación

Aquello que parecía un secreto a voces terminó de estallar en noviembre de 2023. Casandra Ventura -cantante y expareja del rapero-, fue quien primero se animó a denunciarlo por violación, abuso sexual, agresión y tráfico, así como de haberla golpeado de manera sistemática y delante de sus empleados durante años y con frecuencia. Pero apenas 24 horas después la cantante retiró la demanda, tras haber llegado a un acuerdo que ambas partes definieron como “amistoso”. “He decidido resolver este asunto de manera amistosa en términos de que tengo cierto nivel de control. Quiero agradecer a mi familia, fans y abogados por su apoyo inquebrantable”, escribió Ventura, en un comunicado.

Sin embargo, esto se convirtió en los últimos diez meses en una bola imposible de frenar. El dato más contundente, y más allá de que Ventura retirara su denuncia, fue un video en el que muestra al rapero golpearla y arrastrarla por los pasillos de un hotel.

El hecho ocurrió en 2016, pero recién este año se conoció el video -difundido por CNN- que muestra el grado de violencia con el que el rapero y productor retiene, en un hotel de los Estados Unidos, a quien entonces era su novia. En realidad se trata de dos imágenes diferentes, captadas por más de una cámara, que muestran el trayecto de los protagonistas. Corresponden al 5 de marzo de 2016, en el hotel Intercontinental de Century City, en Los Ángeles. La primera imagen es la de Cassie, que sale aparentemente de una habitación y se dirige por los pasillos de un piso del hotel hacia el ascensor. Camina descalza, vestida con jeans y una campera liviana con capucha. En una mano carga una cartera pequeña y en la otra un bolso de mano. Detrás de ella se ve correr a Sean Diddy, apenas tapado con una toalla en su cintura, que sostiene con una mano. Cuando llega al ascensor y la encuentra agachada, colocándose el calzado, estira su mano libre, toma a Cassie de la capucha y la arrastra. Cuando la mujer cae, él le arroja un par de patadas, toma sus pertenencias y se las lleva de vuelta a la habitación. En otras imágenes se lo ve sentado arrojando objetos que hay en ese sector del pasillo, y a ella tirada en el piso.

Luego de aquella denuncia y su rápida retractación también se presentaron ante la justicia Joi Dickerson-Neal, Liza Gardner, Rodney Jones Jr, Crystal McKinney, April Lampros, Derrick Lee Cardello-Smith, Adria English y, la más reciente, Dawn Richard, que se produjo poco antes de la detención del músico.

Joi Dickerson-Neal acusó al rapero de violarla y grabarla cuando ella tenía 19 años, en 1991; Liza Gardner aseguró que sufrió agresiones un año antes. Aseguraba que agredió a ella y a una amiga, en 1990. También trascendió la declaración de una mujer de la que no se conoce el nombre. Asegura que era menor de edad cuando la trasladaron en un avión de Detroit a Nueva York, la drogaron y violaron. Crystal McKinney dijo que en 2003 fue drogada y obligada a practicar sexo oral, en 2003. El resto de las denuncias están referidas a conductas similares.

El rapero Sean "Diddy" Combs fue detenido y enviado al MDC Brooklyn, una de las prisiones federales de los Estados Unidos que está peor considerada

“Estamos decepcionados con la decisión de la Fiscalía de perseguir a Combs en lo que creemos que es un proceso injusto”, afirmó el abogado Marc Agnifilo, a medios como CNN y People. También explicó que el músico cooperó con la investigación y que la semana pasada se trasladó a Nueva York anticipando los cargos del lunes. Según su equipo legal, es inocente y “no tiene nada que esconder”. El abogado calificó al rapero como “un ícono musical, empresario que salió adelante por sí mismo, un hombre de familia y conocido filántropo que pasó 30 años construyendo un imperio, adorando a sus hijos y trabajando para elevar a la comunidad negra. Es una persona imperfecta, pero no un criminal”, concluyó.

Mientras tanto, los medios estadounidenses no le quitan el ojo al caso Combs, desde la evolución de la causa hasta la situación del músico. Se publicaron informes sobre el lugar en el que se encuentra. Inaugurado a principios de la década de 1990, el MDC Brooklyn es la única prisión federal en la ciudad de Nueva York desde que el Centro Correccional Metropolitano (MCC, por sus siglas en inglés) de Manhattan cerró en 2021, tras las repercusiones del suicidio del magnate Jeffrey Epstein en su celda.

Desde su apertura, el MDC fue objeto de numerosas quejas debido a la violencia entre los internos, las constantes fallas en la infraestructura y la falta de personal capacitado. En 2019, por ejemplo, un apagón de una semana sumió a los reclusos en condiciones frías e insoportables, lo que desató disturbios y provocó la intervención de observadores federales.

LA NACION