Una mujer acusó a Axl Rose de haberla lastimado en pleno recital de los Guns ‘N Roses

Desde que Axl Rose, Slash y Duff McKagan se juntaron y volvieron al ruedo, Guns N’ Roses se convirtió, en cierto modo, en la resistencia del rock en un milenio en el que las grandes bandas brillan por su ausencia. Ahora, en medio de su gira mundial, fans de todas partes del planeta celebran la fuerza y el talento que los tres despliegan en sus shows que rondan las tres horas y en los que repasan sus grandes éxitos. Sin embargo, la experiencia fue muy distinta para una fan, que asegura que fue lastimada en medio del recital que brindaron en el estadio Adelaide Oval, en Australia .

Según relató Rebecca Howe a varios medios australianos, fue una de las miles de personas que asistieron al recital del martes por la noche, y terminó con la el tabique quebrado y el rostro lleno de sangre. “Ni siquiera estaba justo al frente del escenario, y era la última canción, ‘Paradise City’“, relató la mujer. Y continuó: “Entonces, Axl Rose hizo una reverencia y arrojó su micrófono a la multitud. Inmediatamente, sentí un golpe justo en el puente de mi nariz ”.

Rebecca Howe, la mujer que asegura que un micrófono arrojado por Axl Rose impactó en su rostro

El portal Adelaide Now publicó un video captado por alguien del público en el que se ve a Howe caer al piso mientras un hombre corpulento celebra haber recogido el micrófono y lo muestra, triunfante. “Lo primero que pensé fue: ‘ Oh, Dios mío, mi cara está hundida’, Qué hubiese pasado si el golpe se hubiese dado solo un par de centímetros hacia la derecha o hacia la izquierda? Pude haber perdido un ojo... ¿Y si me pegaba en la boca y perdía mis dientes? Si hubiese tenido la cabeza girada y me golpeaba en la sien, podría haberme matado ”, reflexionó.

Después del incidente, Howe fue atendida por un policía fuera de servicio que se encontraba entre el público.

Esta no es la primera vez que Guns N’ Roses tiene problemas con “objetos voladores” en la etapa australiana de su gira We’re F’N’ Back. Hace menos de dos meses, Guns N’ Roses volvió a pisar los escenarios de Buenos Aires en el marco de su gira South American Tour 2022 e inmediatamente después continuó su recorrido por Australia, desde donde su vocalista hizo un peculiar pedido a sus fans a través de las redes sociales por algo que ocurrió en uno de los recitales. “No estamos acostumbrados a ello”, señaló Rose.

“Hubo varios drones en esta etapa [de la gira]. Anoche (Gold Coast Australia) fue, probablemente, la más invasiva. Fue una distracción y, obviamente, alguien pensó que estaba bien acercarse tanto al escenario y hacerlo una y otra vez durante el recital”, manifestó el cantante a través de su cuenta oficial de Twitter. En ese sentido, agregó: “No estamos acostumbrados a ello. Pero tampoco tiene mucho sentido. La gente estaba enojada. Mientras, vos tratás de mantener la concentración en el show y hacer tu trabajo para darles a los fans el mejor show que podés”.

“Entendemos que puede ser divertido conseguir un video del recital filmado con un dron, pero agradeceríamos que también tomaran en consideración a los fans y también a la banda, y que jueguen con sus aparatos en otro lugar”, finalizó.

