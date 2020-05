Vicentico y su versión de un tema que popularizó Nina Simone a fines de los 60

"No tengo" es el nuevo tema que Vicentico anticipó de su próximo disco

8 de mayo de 2020 • 14:27

Luego de presentar "Freak", en octubre del año pasado, Vicentico da a conocer otro de los temas que formará parte de su próximo álbum. Se trata de "No tengo", una versión en castellano de "Ain't Got No, I Got Life", popularizado por Nina Simone a fines de los 60.

Así, el cantante suma un nuevo eslabón al repertorio que formará parte del disco que editará durante el segundo semestre de este año.

"Fue una ocurrencia que apareció en el estudio mientras hacíamos otra cosa, estábamos justo con la banda armando algo que no quedó en el disco y alguien tocó acordes que me hicieron recordar la versión de Nina Simone, lo comenté y Chris Bruce la tocó completa en la guitarra. No pudimos parar hasta terminar de grabar la canción entera. Tiene una letra hermosa y eterna", explicó Vicentico.

El video, dirigido por Facu Plaga y Vicentico, fue hecho con teléfonos celulares en mañanas y tardes de verano prepandemia, "paseando y sólo por diversión".

En su cuenta de Instagram el cantante escribió: "Bien, la canción en este caso puedo decir que es hermosa porque no la escribí, la conocí por la incomparabilísima Nina Simone, también es parte de Hair (el musical). En su versión original se llama 'Ain't got no/ I got life', yo hice una traducción horripilante pero, perdón, no pude contenerme. Es muy cierta y verdadera, más para estas eras que corren".