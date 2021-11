Voyage: canciones de estreno que parecen un grandes éxitos de ABBA

Artista: ABBA Álbum: Voyage. Temas: “I Still Have Faith in You”, “When You Danced with Me”, “Little Things”, “Don’t Shut Me Down”, “Just a Notion”, “I Can Be That Woman”, “Keep an Eye on Dan”, “Bumblebee”, “No Doubt About It”, “Ode to Freedom”. Discográfica: Universal Music. Nuestra opinión: bueno.

Cuarenta años debieron esperar los fans de ABBA para volver a escuchar a Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad con nuevas canciones. Pero, de algún modo, Voyage -el álbum que otra vez los devuelve a los oídos de tantos seguidores- no es una prueba de que el grupo es capaz de renacer en el siglo XXI con sonidos actuales sino, con temas escritos durante los últimos seis años, evoca un pasado de fama y grandes éxitos. Porque su música tiene todos los tópicos que el cuarteto sueco utilizó en la década del setenta y que le permitieron convertirse en un éxito mundial, incluso en aquellos países que nunca llegaron a visitar.

Se habían reunido en 2016 para un evento privado con el que evocaron los 50 años que habían pasado desde que Björk y Benny comenzaron a componer juntos. Ese día nació la voluntad de volver a crear canciones. La pandemia y otros contratiempos hicieron que recién en noviembre de 2021 fuera posible. Voyage está conformado por una decena de tracks que resulta una compilación de los rasgos distintivos de la banda, en nuevas canciones. Veamos.

El cuarteto anticipó dos canciones antes del lanzamiento del álbum: “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”. El primero es el que abre el disco y tiene tres condimentos fundamentales. Marcará el rumbo de todo el álbum y hablará, aunque no de manera totalmente explícita, de este regreso y de cierta nostalgia. Es como un reencuentro con la fe en alguien. Además parece una clásica balada ABBA y tiene el formato interpretativo, especialmente en lo vocal, de un musical de Broadway o del West End. Veteranos (al parecer no retirados) en la composición de musicales, Björn y Benny le sacaron punta al lápiz para escribir ese tipo de piezas y recordaron bien cómo se hace.

“When You Dance With Me” comienza con esas melodías célticas de colores suaves, llevadas al formato más pop, al tiempo que “Little Things” es una canción navideña, más que oportuna para esta época del año. “Don’t Shut Me Down”, con el ensamble vocal en el coro tan característico de Frida y Agnetha, es una especie de viaje a esa transición que tanto ABBA como otros grupos hicieron de la música disco de finales de los setenta (con el colchón de cuerdas incluido), hacia la música de los ochenta. En cambio, “Just a Notion” es una de esas canciones que podrían haber estado bien ubicadas en los primeros discos de ABBA, cuando el cuarteto sueco comenzó a hacerse conocido, con temas como “Waterloo”, su primer gran éxito europeo.

En esta portada proporcionada por Capitol "Voyage" de ABBA. (Capitol via AP)

Si el álbum fuera un viejo long play de Lado A y Lado B, el sexto tema, “I Can Be That Woman” sería el que abriría la cara posterior del vinilo. Y en este caso se trata de un tema de medio tempo. Y como era de esperarse el pulso irá subiendo hacia el final de la producción. “Keep an Eye on Dan” es una especie de híbrido dentro del álbum porque, ante una letra que ofrece varias lecturas, la música se aggiorna en un contexto de sintetizadores que puede sonar un tanto anacrónicos. No sucede, en absoluto, con el resto de los temas, ya que la marca ABBA, como estética sonora, se impone y sostiene su vigencia como la representación de una época. Y construye su propio canon.

“Bumble Bee” retoma cierto aire new age y se arrima, con un tin whistle, a la atmósfera céltica de “When You Dance With Me”. “No Doubt About It” es muy bailable y “Ode to Freedom” es una oda que bien podría sonar en un espectáculo de crossover.

Más allá de los recursos efectistas (incluso esos detalles que, para los que no escuchaban ABBA en los setenta, hoy podrían seguir sonando cursis), lo que se pone sobre relieve en este reencuentro es la buena química. La de Björn y Benny para crear canciones; la de Anni-Frid y Agnetha para ensamblar sus voces, que ya no tienen la estridencia de la juventud, pero mantienen ese sello ABBA, que es inconfundible. El resto de lo que queda por verse (y escucharse) será a partir del año que viene con un espectáculo holográfico que se estrenará en Londres.

Wiranda Johansen, gratis en vivo

La artista tiene la agenda cargada: mientras se prepara para presentarse en las próximas ediciones de los festivales Lollapalooza y Quilmes Rock, este sábado 20 de noviembre toca con entrada libre y gratuita en ACHE, local de la avenida Figueroa Alcorta al 2100. Su último trabajo es el single “Paredes”, que grabó junto a Paco Leiva y que sirve de adelanto del álbum que lanzará el año próximo.

Roger Daltrey de los Who le pega a los Rolling Stones

Consultado sobre lo que dijo Paul McCartney sobre los autores de “Satisfaction” (“son una banda de covers de blues”), el cantante adhirió y subió la apuesta: “Son una banda de pub mediocre”. Roger Daltrey reconoció que Mick Jagger es “el showman número uno del rock and roll, a la altura de James Brown o Jerry Lee Lewis” y que el grupo “escribió algunas canciones muy buenas” pero que “sin faltarles el respeto, son muy desparejos”.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, de gira por Europa

Mucho trabajo en el horizonte para el grupo del Indio Solari: además de las dos funciones que tienen previstas para el 11 y 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, la banda anunció su primer tour español. En marzo y abril del año próximo ofrecerán cinco conciertos en distintas ciudades españolas, donde presentarán su espectáculo La vuelta al condenado paraíso en el que el ex Redondos aparece en forma virtual.

Las Pastillas del Abuelo presentan 2020 en La Plata

El grupo liderado por Piti Fernández acaba de lanzar su disco 2020 y para celebrarlo toca este sábado 20 de noviembre en el Estadio Atenas de La Plata. Después de varios adelantos (habían cortado ya algunos singles, entre ellos “El favor”, “Incontinencia verbal” y “Azúcar impalpable”), Las Pastillas editaron su séptimo trabajo de estudio, un álbum que definieron como “apocalíptico, donde lo intenso de la pérdida nos enseña el valor de estar vivos”.