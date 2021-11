Lollapalooza Argentina 2022: ya están a la venta las entradas para el festival

Ya están a la venta los tickets para Lollapalooza Argentina, el megafestival que se llevará a cabo el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2022 en el Hipódromo de San Isidro, su casa desde que el encuentro desembarcó en el país, en 2014. Tras la cancelación de 2020, el festival se toma revancha con una programación que tendrá como protagonistas a Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus y A$AP Rocky, entre más de cien bandas y solistas en su line-up. La preventa tiene un costo de 7.500 pesos más service charge y se pueden adquirir exclusivamente en la página All Access.

Todas las entradas adquiridas para la edición 2020 son válidas para estas nuevas fechas. Quien que tenga la pulsera en su poder ya está habilitado para ser parte del gran encuentro cultural en el cual conviven la música, el arte, el diseño, la gastronomía y las nuevas tendencias artísticas que convoca a miles de fanáticos en todo el mundo. Aquellos que realizaron la compra pero aún no han recibido o retirado la pulsera, a partir del 1° de febrero comenzará el proceso de canje.

A cuatro años de un show memorable en el estadio de Vélez Sarsfield, vuelve Foo Fighters Roger Ho

De los más de 100 artistas que participarán del festival, para muchos de ellos será la primera vez que se presentarán en Argentina. Entre ellos aparecen Doja Cat, A$AP Rocky, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Phoebe Bridgers, Idles, Jhay Cortez, Kehlani, Alessia Cara, Turnstile, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, King Gizzard & the Lizard Wizard, Boombox Cartel, Ashnikko, JXDN, The Wombats, Natanael Cano, 070 Shake, Marc Seguí, Bruses, Paula Cendejas, Sen Senra, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Girl Ultra y Ghetto Kids. Para el Lollapalooza Argentina 2022 se armarán cinco escenarios que convivirán con las propuestas que ofrece Lolla Food, el espacio gastronómico con las últimas novedades culinarias; el Kidzapalooza, el Lollapalooza para los más chicos; y Espíritu Verde, la propuesta que busca promover un estilo de vida sustentable.

El lineup del viernes lo integran Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, WOS, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Little Simz, Emilia, FMS, Alok Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Pérez, Tai Verdes Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912, Zenon Pereyra, Bianca Lif y Limón.

El del sábado 19, The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba, JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabblo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cardellino, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, Wiranda Johansen, Lucia Tacchetti y D3FAI.

Y el cierre del domingo 20, será con Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane’s Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi Alan Gomez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona y Ronpe 99′.

Miley Cyrus, atracción del Lollapalooza en Chicago, será una de las figuras principales en San Isidro Ashley Osborn

Para Foo Fighters será un retorno al país a cuatro años de un show memorable en el estadio de Vélez Sarsfield. También será una nueva visita la de Miley Cyrus, que este año fue la atracción principal en Chicago, y la de The Strokes que, precisamente, en Lollapalooza Argentina 2017 realizaron el show con la mayor convocatoria de toda su trayectoria.