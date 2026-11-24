Si el rock es una buena combinación de música, imagen y actitud, en ZZ Top seguramente se pueda encontrar una buena referencia. En pocos días, el cantante y guitarrista Billy Gibbons llegará a Buenos Aires como único estandarte de aquella marca que, en base al blues y al rock duro de Texas, fundó hace más de medio siglo junto al bajista Dusty Hill y al baterista Frank Beard.

La última vez que pasaron por la Argentina fue en 2010. Desde entonces, Gibbons vino solo (grabó con la orquesta de tango Fernández Fierro y compartió escenario con La Mississippi) y ahora regresará con su famoso trío para tocar, el 24 de noviembre, en el Movistar Arena.

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Sus viejos compañeros de ruta ya no están. Dusty Hill murió en julio de 2021 y Beard hace apenas unos meses, en agosto de este año. Pero Gibbons -hoy de 76 años- sigue en la ruta cumpliendo el mandato que, según sus propias palabras, le dejaron sus viejos amigos: el show debe continuar. Y es así que, con el nombre de ZZ Top en la marquesina, continúa sacudiendo los riffs de canciones históricas como “Sharp Dress Man”, “Gimme All Your Lovin” y el icónico “La Grange”, de su álbum de 1973, Tres Hombres (no está traducido del inglés, ese es el nombre original del disco).

ZZ Top con su actual formación Gentileza

Si bien ya habían participado en otras bandas, para principios de los setenta eran tres muchachitos que ejercitaban esa forma texana en la que el blues se convierte en rock para asentarse en un estilo que le dio carácter al grupo. Sin pretensiones. Apenas con un pulso bien firme y distorsión. Los sombreros se amalgamaron a sus cabezas y las barbas crecieron. Incluso supieron aggiornarse al glamour ochentoso, pero sin necesidad de subirse a estilos de moda. Detrás de sus lentes oscuros y esas barbas que tocaban el pecho lograron hacer su diferencia.

Por supuesto que de tantos años en la ruta se pueden rescatar varias curiosidades y hasta algunos mitos en torno al grupo. La primera es que justo el integrante del trío cuyo apellido era “Barba” (Beard) fue el que no usaba barba, solo bigotes. De cualquier modo, nunca desentonaba con la estampa de sus compañeros.

Dusty Hill, Billy Gibbons y Frank Beard, la clásica formación de ZZ Top Chris Pizzello - A-PIZZELLO

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Usurpación de identidad

Cuenta la leyenda que, tras un lustro de éxito, la banda inglesa The Zombies detuvo su actividad para finales de los sesenta. Cuando todavía era parte de ZZ Top, Hill y Beard fueron reclutados por una productora para formar parte de una banda llamada The Zombies en los Estados Unidos, que interpretaba las canciones del famoso grupo británico.

Del burdel a las bateas

“La Grange” es el tema más famoso de ZZ Top. El riff de guitarra está entre los más recordados de la historia del rock. Su letra, absolutamente lacónica, lo describe en apenas dos versos y un estribillo de onomatopeyas. “Corre un rumor por ese pueblo de Texas / sobre una cabaña en las afueras de La Grange. / Ya sabes a qué me refiero. / Dime si quieres ir a ese lugar en medio del campo /tienen un montón de chicas estupendas”. Efectivamente, La Grange es una población ubicada en el centro de Texas, a orillas del río Colorado. Cerca de allí había un burdel llamado Chicken Ranch, que cerró sus puertas en 1973. Acaso una temprana nostalgia inspiró la canción, que se publicó ese mismo año.

ZZ Top Day

Con el paso de los años y los discos, el trío se convirtió en embajador cultural de Texas. Y fue por ese motivo que en 1997 el entonces gobernador de ese estado, George W. Bush, declaró oficialmente el 15 de mayo como el día de ZZ Top.

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¿McCartney un ZZ Top?

Aunque nunca habló de la música de la banda texana ni de su trayectoria, en una charla que rozó temas como la memoria, un día le preguntaron a Paul McCartney qué sentía luego de haber tocado en la banda más importante del rock. Y el inglés bromeó para restarle importancia a su rol en la historia de la música: “No recuerdo haber tocado en ZZ Top”. Sobre esa anécdota, Bill Gibbons recordó que cualquier muchacho que vio por primera vez a The Beatles en el programa de Ed Sullivan, al día siguiente pidió a sus padres que le comprasen una guitarra.

Zoológico ambulante

Algo impensado en estos tiempos. Entre mayo de 1976 y diciembre de 1977 el trío realizó Worldwide Texas Tour, que ofreció 98 conciertos en los Estados Unidos. El plan fue, justamente, una gira temática que incluyó desde un escenario con la forma del mapa de Texas hasta animales de la región (jabalíes, búfalos y serpientes, entre otros). Una especie de zoológico ambulante, con flora y fauna nativa. La música era lo menos complicado. El resto tuvo sus bemoles. Para los traslados se utilizaron entre seis y ocho camiones que circularon en un orden determinado porque fueron pintados para representar una escena desértica panorámica. El telón del escenario era un mural que representaba el cañón de Santa Elena y el piso tenía una inclinación de 6 grados, según su diseñador, para que el público pudiera apreciar mejor el mapa de Texas.

El mito de la máquina de Gillette

Mientras que para mediados de los setenta los ZZ Top eran tres músicos que pensaban en grandes giras, ya en los ochenta comenzaron a explotar su imagen. Y así ha quedado demostrado desde sus movimientos sobre el escenario (breves pasitos de baile) hasta sus largas barbas, que se hacían notar en los videoclips.

Para una publicidad les ofrecieron, a Billy y a Dusty, 1 millón de dólares a cada uno si se afeitaban. Gibbons aseguró que eso fue real aunque Gillette negó que se les hiciera esa oferta. Lo cierto, según el guitarrista, es que analizaron la propuesta y decidieron no aceptarla. “Nuestros fans estuvieron agradecidos”.

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El gorro de Gibbons

No importa el calor, el veterano cantante de ZZ Top siempre aparece sobre los escenarios con un gorro muy particular, que se ve acompañado por un pañuelo y tapado luego por un sombrero texano. La historia de ese gorro viene de África. Se trata de un gorro tradicional bamileke que obtuvo en una visita que hizo a Camerún. Fue un intercambio que realizó por su sombrero texano.

Los reemplazos para seguir en la ruta

Antes de sus partidas, tanto Dusty Hill como Frank Beard eligieron a quienes los reemplazarían en ZZ Top cuando ya no estuvieran. El bajista le pidió a sus socios que siguieran tocando y que su lugar fuera ocupado por Elwood Francis, técnico de guitarra del grupo. Esa misma decisión tomó Beard, que eligió a Michael Monahan para que comenzara a reemplazarlo en las giras cuando empezaron sus problemas de salud.

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