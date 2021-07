Falleció Dusty Hill, bajista de ZZ Top que integró la banda durante más de 50 años

El bajista de ZZ Top, Dusty Hill, que tocó con el trío de blues-rock de Texas durante más de 50 años, murió el martes a los 72 años. Su representante confirmó la muerte del músico, aunque informó que, al momento, se desconoce la causa del fallecimiento.

“Nos entristece enterarnos que hoy nuestro amigo Dusty Hill falleció mientras dormía en su casa en Houston, Texas”, dijeron los miembros sobrevivientes Billy Gibbons y Frank Beard en un comunicado. “Nosotros, junto con legiones de fanáticos de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos su presencia firme, su buen carácter y su compromiso duradero para proporcionar esa base monumental a los ‘Top’. Siempre estaremos conectados a ese ‘Blues Shuffle en Do.’ Te extrañaremos mucho, amigo“.

John Fogerty de Creedence Clearwater Revival tuiteó un recuerdo suyo: “Estamos devastados al escuchar sobre la muerte de Dusty. Tuvimos la suerte de compartir el escenario con el gran Dusty y ZZ Top muchas veces, y si eso no fue el paraíso del rock & roll, no sé qué es. El espectáculo que hicimos juntos la semana pasada sería el último. Tan desgarrador “.

Dusty Hill, bajista de ZZ Top, murió a los 72 años

Hill no era el bajista original de ZZ Top, pero se unió poco antes de que grabaran su LP debut, el primer álbum de la banda, en 1971, y siguió siendo una parte fundamental del grupo a través de sus álbumes y giras más recientes. Durante todo ese tiempo, la formación se mantuvo con Hill, Gibbons y Beard, lo que los convirtió en uno de los grupos más estables en la historia del rock.

“Es un cliché y suena muy simplista, pero depende de nosotros tres que realmente disfrutemos tocando juntos”, explicó Hill a Classic Rock en 2010. “Todavía nos encanta, y todavía nos divierte estar en el escenario. También tenemos bastante en común para mantener un vínculo entre nosotros, pero suficientes diferencias para mantener nuestra individualidad. Y después de todo este tiempo, todos sabemos lo que acaba con los demás y lo que los convierte en las personas que son “.

Hill creció en Dallas, Texas, y comenzó a tocar el bajo cuando tenía 13 años. “La mayoría de los bajistas son primero guitarristas”, le dijo al escritor Gary Graff en 2016. “Yo no lo era. Yo era cantante y, un día, llegué a casa de la escuela y había un bajo allí. Esa noche toqué en un bar. No fue muy bueno, pero aprendí a tocar en el escenario y todo eso, y la vergüenza es un gran motivador “.

Se unió a ZZ Top poco después de firmar un contrato con London Records. Los primeros discos de ZZ Top First Album y Rio Grande Mud no lograron generar mucha tracción, pero finalmente conectaron en 1973 con Tres Hombres gracias al exitoso sencillo “La Grange”. Ese mismo año, abrieron para los Rolling Stones en Hawaii. “La gente nos miraba en el escenario, dejaba boquiabiertos y gemía”, dijo Hill a ROLLING STONE en 1974. “Al final, sin embargo, simplemente los dejaríamos boquiabiertos y gritarían para que volviéramos. Nos sentiríamos un poco graciosos con los Stones mirándonos desde atrás, esperando a que terminemos “.

Los álbumes posteriores no tuvieron tanto éxito y la banda se tomó un descanso de tres años después del lanzamiento de Tejas en 1976, durante el cual Hill tomó un trabajo en el Aeropuerto Internacional de Dallas / Fort Worth. “Solo quería sentirme normal”, dijo Hill en 2019. “No quería que otras personas pensaran que yo me consideraba satisfecho, pero principalmente es que no quería empezar a sentirme satisfecho conmigo mismo. Así que lo hice para conectarme a tierra“.

Durante ese tiempo de inactividad, Hill y Gibbons se dejaron largas barbas. Y cuando resurgieron en 1979 con Degüello, lograron un gran éxito con “Cheap Sunglasses”. Pero fue el Eliminator de 1983 lo que convirtió a ZZ Top en superestrellas de MTV. Los sencillos “Sharp Dressed Man”, “Gimme All Your Lovin” y “Legs” eran ineludibles y siguen siendo elementos básicos de la radio de rock clásico hasta el día de hoy. Y aunque su éxito comenzó a desvanecerse en los noventa, la banda nunca dejó de hacer giras y siempre mantuvo un gran número de seguidores. Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2004 por Keith Richards.

Hill siguió siendo una presencia silenciosa durante todo el proceso, rara vez concedía entrevistas y dejaba que Gibbons actuara como portavoz del grupo. Cuando habló con la prensa, insinuó una oscuridad que pocos fanáticos vieron. “Hubo muchos [puntos bajos en mi vida], pero nunca los hablo en público”, dijo en 2010. “No son para que el público los revise y los analice. Todo lo que diré es que debes tener la actitud correcta ante estas bajas. Tienes que atravesar los puntos más difíciles para apreciar los altos de la vida“.

En los últimos años, Hill se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera y una lesión en el hombro. El grupo se vio obligado a cancelar algunos shows, y tocaron con un suplente a principios de este mes cuando Hill se vio obligado a regresar a Texas para lidiar con un problema de cadera.

Si bien se desconoce la causa de su muerte, dijo en 2010 lo qué le gustaría ver escrito en su lápida. “Puede sonar malhumorado, pero nunca se vuelve más joven”, dijo. “Se me ocurrieron algunas ideas y luego las rechacé todas. Hay una inscripción hecha sobre madera en una tumba en Boot Hill que dice: Aquí yace Lester Moore. Cuatro balas de un .44. No menos, no más. (No Les. No more). Me gusta el humor en eso“.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.