Nati Jota reveló el consejo que una vez le dio Ricardo Fort desde su Rolls Royce

Nati Jota estuvo como invitada a PH: Podemos hablar (Telefe), programa que conduce Andy Kusnetzoff. Entre divertidas anécdotas, recordó cómo fue que Ricardo Fort se preocupó por ella al verla llorando por un chico a la salida de un boliche.

Según contó la influencer y periodista, en una de esas crisis de llanto y angustia fue nada más y nada menos el chocolatero quien se preocupó por levantarle el ánimo. “Tenía 17 o 18 años. Iba a un boliche que quedaba enfrente de uno al que iba siempre Fort. Ink, creo que se llama. Yo justo salí, estaba llorando, pues mucho drama. Un chico no me había dado bola. Un llantito bien, inocente”.

La anécdota capturó la atención de todos en el estudio. “Estaba sentadita en la puerta de Ink como esperando que algo suceda, a que alguien me rescate, que alguien se apiade, a que alguien me bese básicamente”, continuó.

“Pasa él en su Rolls Royce en plena época suya, y yo me acerqué porque soy cholula. Bajó la ventana y me dijo ‘hola’ y yo le dije ‘hola estoy llorando’. Y Ricardo me dijo ‘sí, lo veo’”, relató Nati sobre su breve charla callejera con el mediático empresario.

Y como Ricardo Fort le había preguntado a Nati Jota por qué lloraba, ella le dijo que “por un chico malo”, lo que le dio la oportunidad al excéntrico famoso de darle un sabio consejo antes de continuar cada uno por su camino: “Bueno, pero no te tienen que tratar mal”.

LA NACION