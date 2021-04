Quién es Verónica Soldato, la esposa de Horacio Cabak

Este lunes se conoció la noticia de que Horacio Cabak, de 51 años, se separó de su pareja Verónica Soldato, quien tiene la misma edad. La ruptura fue luego de que ella le descubriera una infidelidad. La mujer llevaba 27 años junto al conductor, con quien tuvo tres hijos: Ian, de 18 años; y los mellizos Chloé y Alan, de 15.

“El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘Mirá tal cosa’. Y ella empezó a buscar y vio conversaciones con mujeres”, detalló Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana (eltrece).

“Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja”, se lamentó Verónica en un chat que le escribió al conductor de LAM.

La madre de los tres hijos de Horacio Cabak llevaba casi tres décadas con el exmodelo. Nunca se casaron, aunque ella se lo reclamó, según contó el conductor en una entrevista. Se conocieron en la casa de un amigo en común, cuando tenían 24 años, y se fueron a vivir juntos.

Retrato de familia: Horacio Cabak, Verónica Soldato, junto a sus tres hijos: Ian y los mellizos Cloé y Alan. Freddy Koh

“Vero tiene que ver con el medio, pero indirectamente. Con mi carrera anterior porque trabajaba de booker en una agencia en la que yo no estaba. Nunca nos habíamos cruzado, hasta que coincidimos en la casa que alquiló un amigo en común que nos invitó”, recordó en diálogo con revista Paparazzi.

En aquel reportaje, el presentador de La Jaula de la moda (Ciudad Magazine) contó que empezaron a convivir “sin tener ningún tipo de relación”. Y que, al tiempo, se enamoraron.

Cabak aseguró que cuando se comprometió con Verónica dejó de asistir a fiestas, algo que para él era común. “Tuve mi momento de salir e ir a fiestas, cuando el medio aún no me prestaba atención. Cuando empecé a tener una relación estable con mi mujer fue una decisión. Hay un límite”.

Algunos años después, luego de viajar y disfrutar la vida de pareja, decidieron agrandar la familia. Pero no les resultó sencillo: Verónica tuvo que someterse a un tratamiento de estimulación ovárica. Meses más tarde, nació Ian, el hijo mayor del clan Cabak Soldato, que terminó el secundario en 2020.

“Tuve la suerte de disfrutar con mi mujer la vida en pareja durante casi diez años, donde no teníamos limitaciones. Cuando llegó el deseo de ser padres estuvimos un par de años con ese asunto, que fue complicado hasta que tuvimos a nuestro primer hijo Ian, y afortunadamente fuimos padres”, resaltó el también conductor de América TV.

Cuando el primogénito tenía un año y medio, la pareja empezó a buscar otro bebé. “No queríamos que fuera hijo único”, señaló Cabak sobre aquella decisión. Pero en lugar de uno, llegaron dos hermanitos para Ian: Chloé y Alan.

Horacio Cabak con sus dos hijos mellizos Chloé y Alan en brazos, cuando eran recién nacidos. Instagram: @horaciocabak

Verónica siempre mantuvo un perfil bajo en los medios de comunicación. Y, pese a que el conductor suele compartir fotos de sus hijos en las redes sociales, no postea ninguna de ella.

Respecto a por qué no se casaron nunca, el exmodelo contó hace algunos años a LA NACION: “Para nosotros el casamiento no es un saldo pendiente. Incluso me da un poco de nervios… ¿A ver si ponemos el gancho y entramos en crisis? No vamos a desafiar a la suerte justo ahora. Con o sin papeles, tengo una familia bárbara. No necesito nada más. El amor nos sobra y todos nos malcriamos un poquito”.

En aquel momento, Cabak describió a Verónica como una mujer “superdetallista”, “que siempre está pensando en el otro”. “Es muy compañera y nos compensamos mucho. Así como ella es la polvorita de la relación y yo el más analítico, muchas veces yo la freno y ella es quien me empuja hacia delante. Somos una buena dupla”, reconoció.

El 14 de octubre del año pasado, Verónica apareció en televisión para desearle un feliz cumpleaños a su pareja, que había cumplido 51 años el día anterior. También estuvieron presentes sus tres hijos y la novia del mayor.

Cabak acaba de recuperarse del coronavirus. El conductor fue dado de alta la semana pasada tras permanecer más de diez días internado en la Clínica Zabala de Belgrano. Ahora, se preparaba para ponerse al frente del programa que conducía su colega, que murió por afecciones vinculadas al COVID, Mauro Viale los domingos por la pantalla de América.

LA NACION