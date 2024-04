Netflix Argentina: la comedia protagonizada por Aitana que cuenta con la aparición de un actor de La casa de papel

Escuchar

Aitana Ocaña dio sus primeros pasos como actriz en la serie La última (Star+) en 2022, junto a su expareja Miguel Bernardeau (Élite). La cantante española acumuló un gran éxito musical con tan solo 24 años, con canciones como “Vas a quedarte” o colaboraciones con Cali y el Dandee o David Bisbal. La compositora protagonizó una película de comedia romántica que aterrizó recientemente en Netflix, se posicionó entre las más vistas de la Argentina y sorprendió por la aparición de un personaje principal de La casa de papel.

Pared con pared, una comedia romántica que aterrizó el 12 de abril en Netflix, se posicionó en el tercer puesto de lo más visto en la Argentina. Bajo la dirección de Patricia Font, la película española contó con una duración de una hora y 38 minutos y se trató de un remake del film francés de 2015 Tras la pared (Un peu, beaucoup, aveuglément).

Aitana y Fernando Guallar protagonizaron el film Netflix

La película presentó un aclamado elenco, protagonizado por la reconocida cantante Aitana y Fernando Guallar, quien apareció previamente en Velvet. Además, el film sorprendió a los espectadores con la participación de uno de los actores principales de La casa de papel, Paco Tous, quien dio vida a Moscú en la aclamada serie de Netflix.

Paco Tous dio vida a Moscú en La casa de papel Netflix

Por otro lado, el resto del elenco lo completaron Miguel Ángel Muñoz, Natalia Rodríguez y Adam Jezierski, quien dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación al lado de Úrsula Corberó, en 2011, a través de la serie de televisión Física o Química (Antena 3).

Pared con pared relató la rutina de Valentina, una aspirante a pianista que acaba de cortar una relación y se muda sola al centro de Madrid, a un acogedor departamento que parece hecho a su medida. Pero descubre una inquietud en su nuevo hogar que no esperaba: el muro que la separa de su vecino es extremadamente endeble y ambos pueden escuchar todos los movimientos del otro. Así, ambos tendrán que realizar un pacto y, poco a poco, el amor surgirá entre ellos.

La canción de Pared con pared que Aitana grabó con Sebastián Yatra

Aitana también mostró su talento como cantante en la nueva película de Netflix. La artista contó que retomó sus clases de piano e incluyó en la producción una balada que grabó tiempo atrás con Sebastián Yatra, “Cuándo será”. “La hice con Tommy Torres y con Sebas”, apuntó la intérprete de “Corazón sin vida”.

Y añadió, en una publicación a través de su perfil de Instagram, donde acumuló casi cuatro millones de seguidores: “Ellos, de hecho, empezaron la idea y yo me sumé más tarde. Gracias por haber dejado que forme parte de esta película, tan importante para mí”. El cantante colombiano le respondió con una sentida frase que recibió el aplauso de sus fanáticos: “Tan orgulloso de ti”.

Aitana incluyó una canción propia en la película Instagram: aitanax

En diálogo con SensaCine, Aitana reveló qué fue lo que le llevó a aceptar el papel de Valentina en Pared con pared. “No había hecho una película en mi vida y me ofrecieron este proyecto. Me gustó que tuviese que ver con la música, el reto del piano”, señaló. Y alegó que es un film “tranquilo y bonito”: “Es la típica que me gustó ver siempre para, simplemente, estar en el sofá tomando unas palomitas [pochoclos], sin pensar demasiado y sonriendo todo el rato”.