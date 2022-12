El desesperado pedido de Aitana a la prensa: “Tengo mucho miedo”

escuchar

A pesar de que, a lo largo de toda su carrera, Aitana Ocaña siempre hizo lo posible para mantener su vida privada alejada de la mirada pública, en los últimos días se vio envuelta en un circo mediático luego de que trascendiera su separación del actor Miguel Bernardeau, con quien estuvo en pareja durante cuatro años. En medio de esta compleja situación y durante el evento de fin de año de una reconocida casa de diseño, la cantante española le hizo un desesperado pedido a los medios.

El desesperado pedido de Aitana a la prensa española tras denunciar acoso mediático

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau se conocieron en 2018 y, a cuatro años de haber confirmado su noviazgo, eran una de las parejas favoritas de los fanáticos de la farándula española. Sin embargo, el amor llegó a su final en el mejor momento laboral de la pareja: tras mucho esfuerzo y trabajo en conjunto, estaban en plena promoción de La Última, la serie de Disney Plus que protagonizaron juntos y que fue el debut actoral de la española.

La noticia se supo días atrás cuando la revista española Lecturas informó que se encontraban en plena separación y acompañaron dichas versiones con fotos que capturaban el momento en el que Bernardeau se llevaba sus cosas del hogar que supieron compartir. Según informaron, se habría mudado nuevamente con sus padres.

De acuerdo a la ya mencionada publicación, las tensiones comenzaron en mayo, durante las grabaciones de su proyecto para Disney. A esto se le sumó que los dos estaban más enfocados en sus carreras artísticas que en su relación.

Aitana y Miguel Bernardeau protagonizaron "La última" de Disney Plus instagram @miguel_bernardeau

En medio del circo mediático en el que quedó envuelta, Aitana asistió a la fiesta navideña de Yves Saint Laurent Beauté, casa de diseño de la que es embajadora. Ataviada con un vestido largo y completamente traslúcido, generó una revolución tanto en la alfombra roja como en las redes, pero fueron sus declaraciones las que se volvieron virales.

Al detenerse a hablar con la prensa, hizo un sentido pedido a los paparazis y camarógrafos y expresó que ya no se siente segura en su hogar. “Os lo digo, con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa. Porque está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana... Yo estoy sola y lo paso muy mal, tengo mucho miedo”, pidió.

Aitana y Miguel Bernardeau se conocieron en el 2018 instagram @miguel_bernardeau

A continuación, los periodistas quisieron saber sobre su supuesta separación, no obstante la intérprete de “Vas a quedarte” fue tajante con su respuesta. “Nunca digo esas cosas y no voy a decirlas ahora”, disparó. Dicho eso, siguió con su participación en el evento.

Cómo se conocieron Aitana y Miguel Bernardeau

Cuatro años atrás, Miguel Bernardeau saltó a la fama gracias a su participación en Élite y, al verlo en la serie, Aitana quedó perdidamente enamorada. Sin animarse a hablarle de forma directa, compartió una Historia en su perfil de Instagram expresando lo mucho que había disfrutado la producción de Netflix. Rápido, él le contestó y terminaron siendo buenos amigos.

Con el paso del tiempo la amistad se transformó en algo más y confirmaron su noviazgo a través de un tierno posteo en las redes sociales. En el 2021, la ex Operación Triunfo compró un chalet en el barrio en donde creció quien entonces era su novio y se mudaron juntos. Ahora, el actor volvió a la casa de sus padres y ambos continuarán su vida por caminos separados.

