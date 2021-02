Netflix: series y películas para celebrar el amor

Como previa al Día de los Enamorados, Netflix nos recuerda que en su catálogo hay historias de amor de lo más diversas, que no necesariamente se amoldan a las convenciones. Desde la amistad abordada como un relato romántico hasta una relación por conveniencia que muta en atracción mutua, la plataforma de streaming cuenta con una gran cantidad de propuestas para revisitar. Aquí, cinco producciones que celebran el amor con sus particulares miradas.

*EMILY IN PARIS (primera temporada disponible)

Trailer Emily en Paris - Fuente: Netflix

Uno de los grandes éxitos de la plataforma en 2020 fue la producción de Darren Star (Sex & the City, Beverly Hills 90210), Emily in Paris, que recientemente recibió dos nominaciones a los premios Globo de Oro: a mejor comedia, y a mejor actriz (Lily Collins). La joven se pone en la piel de la Emily del título, una especialista en marketing que emprende un gran cambio en su vida cuando deja, por motivos profesionales, la ciudad de Chicago (y a su pareja), para comenzar a trabajar en París en una agencia de comunicación. Su objetivo es demostrarle a la compañía que ella puede aportar una mirada fresca sobre el manejo de las redes sociales.

Al tratarse de una serie de Star, podemos intuir que el aspecto laboral de la comedia es muchas veces sacrificado para mostrar las relaciones amorosas que entabla Emily, en particular con su vecino Gabriel (Lucas Bravo). Rápida, maratoneable y con un encantador protagónico de Collins, Emily in Paris es una de la series ideales para consumir en la previa del Día de los Enamorados y para ir palpitando una segunda temporada que ya ha sido confirmada.

*BRIDGERTON (primera temporada disponible)

Tráiler de Bridgerton, la nueva serie de Netflix

Bridgerton es, ni más menos, que la serie más vista de la historia de Netflix. La primera producción de la prolífica Shonda Rhimes para la plataforma fue un hit instantáneo que conquistó a la audiencia. Según reveló el servicio de streaming, 82 millones de cuentas vieron la serie en sus primeros 28 días de transmisión tras su estreno el 25 de diciembre. Para esta comedia romántica basada en las novelas de Julia Quinn, Rhimes le pasó la batuta como showrunner a Chris Van Dusen, su mano derecha, quien retrató la dinámica de la alta sociedad durante el período de la Regencia en el Reino Unido, cuando las mujeres eran exhibidas en bailes para captar la atención de los hombres y encontrar, así, a sus futuros maridos. Phoebe Dynevor interpreta a Daphne Bridgerton, quien se rehúsa a casarse por conveniencia y, sin embargo, se ve obligada a hacer un pacto con Simon Basset, el duque de Hastings (Regé-Jean Page, nominado a los SAG por su trabajo), un rebelde que dista mucho del idealismo de Daphne a la hora de contemplar los vínculos.

“Mi personaje creció en una burbuja”, le contó Dynevor sobre Daphne a LA NACION. “Realmente no sabe lo que es el amor, por lo cual en un punto la serie muestra su historia coming of age. Ella es muy ingenua, no tiene mucha experiencia y simplemente está buscando a la persona adecuada. Me encanta ser parte de este mundo extravagante, con tan solo ponerme la ropa siento que estoy en un proyecto épico, es muy emocionante ver cómo cobra vida”, expresaba la joven sobre esta adictiva serie que no elude el atractivo de los cotilleos y el efecto dominó de los mismos en las familias aristocráticas.

*POSE (dos temporada disponibles)

Trailer de Pose - Fuente: Youtube

Cuando el amor se encuentra en la familia que uno forma a lo largo del camino. De eso, entre muchas otras cosas, se trata Pose, la serie de Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals ambientada en la Nueva York de fines de los 80, y centrada en la comunidad trans, cuyos integrantes se reunían en batallas de desfiles para celebrar su identidad queer y sentirse acompañados. Si bien el despliegue visual de esos momentos cuenta con la clásica efervescencia de Murphy, al llegar a la segunda temporada notamos que Pose va adquiriendo una maravillosa sensibilidad, un abordaje más humano, especialmente al mostrar cómo muchos de sus personajes van enfermándose de VIH y deben enfrentarlo con el apoyo de esas familias que fueron conformando tras huir de sus hogares por actos de homofobia.

En ese sentido, el romance de Pose no solo se establece entre esas madres e hijos de la vida. La serie también celebra la aceptación de la identidad, el aprender a amarse a uno mismo en una sociedad que vuelve invisible a quien no se ajusta a sus parámetros, marginando, condenando y respondiendo con brutalidad. A esas personas, Pose responde con la frente en alto, como cada uno de sus protagonistas.

*STRANGER THINGS (tres temporadas disponibles)

Trailer de Stranger Things 3ra temporada - Fuente: YouTube

El amor en Stranger Things está latente en cada vínculo. A fin de cuentas, la serie se basa, entre otros films, en dos producciones que cuentan con fotogramas donde ese sentimiento es lo único que importa: Cuenta conmigo y E.T. La serie de los hermanos Duffer lleva tres temporadas siendo uno de los contenidos originales de Netflix más esperados, y ya vimos un teaser de la cuarta donde se nos revelaba el destino de uno de sus personajes más importantes.

Ya sea la relación que establecen esos amigos en Hawkins, como la pareja que se va forjando entre Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard), hasta el vínculo madre-hijo de Joyce (Winona Ryder) y Will (Noah Schnapp), Stranger Things nunca pierde de vista que, en medio de esos fenómenos que acechan a los personajes, están esos individuos que se salvan gracias al amor que se tienen.

*A TODOS LOS CHICOS: PARA SIEMPRE (estreno: 12 de febrero)

A todos los chicos, para siempre - Trailer - Fuente: YouTube

Basada en la trilogía de Jenny Han, en 2018 Netflix estrenaba A todos los chicos de los que me enamoré, comedia romántica basada en la primera novela de la exitosa trilogía young adult. Como previa al Día de los Enamorados, la plataforma estrena este viernes el final de la saga protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo. Se trata de A todos los chicos: Para siempre, el largometraje dirigido por Michael Fimognari que pone la lupa sobre un dilema inevitable para la encantadora pareja protagónica: ¿podrá sobrevivir su relación si van a universidades que están a muchos kilómetros de distancia?

El planteo quizá suene algo ingenuo, pero para la lógica de la trilogía teen no podría ser más acertado. Han escribió sobre cómo se vive el amor cuando uno es adolescente, cuando se le imprime un dramatismo a situaciones que la sabiduría de la madurez podría resolver con mayor celeridad. Sin embargo, para Lara Jean y Peter Kavinsky, la distancia es análoga al fin del mundo. A todos los chicos de los que me enamoré es uno de los logros de la plataforma de streaming en su intento por revivir la comedia romántica, y puso en el mapa a Condor y Centineo, dos talentosos intérpretes con gran futuro.