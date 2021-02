Netflix: los estrenos de películas en febrero de 2021

Dos películas que aspiran a ingresar en la carrera al Oscar, el esperado final de la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré, y una comedia negra con la gran Rosamund Pike, son algunas de las novedades de Netflix en febrero .

En esta nota, las principales películas que desembarcan este mes en la plataforma:

*MUJERES GRANDES Y PEQUEÑAS (5 de febrero)

Mujeres grandes y pequeñas Netflix

La película más taquillera de Taiwán en 2020 llega a Netflix este mes y parte de un relato autobiográfico de su realizador, Joseph Chen‑chieh Hsu. El cineasta basó Mujeres grandes y pequeñas en su propia historia de vida con el objetivo, según sus palabras, de abordar el camino “gradual de la aceptación”. El largometraje comienza cuando una familia descubre un secreto: que el abuelo recientemente fallecido tenía una amante. De allí en adelante, los integrantes del clan se moverán por diferentes emociones hasta que finalmente logran perdonarlo. Asimismo, tanto la amante como la esposa se encontrarán en ese proceso de duelo demostrando que es posible sanar a través del perdón. De acuerdo con su director, su película lidia con temáticas universales como la vida y la muerte, y el resentimiento que muchas veces puede opacar gran parte de nuestra cotidianidad. Chen Shu‑fang, Hsieh Ying-xuan, Vivian Hsu, y Sun Ke-fang protagonizan este drama.

*MALCOM Y MARIE (5 de febrero)

Malcolm y Marie Netflix

El creador Sam Levinson y la estrella de su serie de HBO Euphoria, la ganadora del Emmy Zendaya, decidieron volver a trabajar juntos en pandemia. Para ello reunieron al equipo detrás de esa producción para la realización de un largometraje con todos los protocolos que transcurriera en una sola locación en California. El resultado es Malcom y Marie , un film protagonizado por Zendaya y John David Washington que comienza cuando esta pareja regresa del estreno de un film de Malcolm inspirado parcialmente en la vida de su novia, una actriz que dejó la profesión por problemas personales. Al llegar a la casa donde están pasando unos días en medio de la vorágine de la promoción de la película, Marie le pregunta por qué no le agradeció a ella al presentar su obra. Ese cuestionamiento es solo el puntapié de un constante ida y vuelta en el que se lucen los talentosos actores.

Malcom y Marie, trailer - Fuente: YouTube

*NOTICIAS DEL GRAN MUNDO (10 de febrero)

Noticias del gran mundo Netflix

Tom Hanks protagonizada el esperado nuevo film del gran Paul Greengrass, ambientado en Estados Unidos, a fines de 1860, y basado en la novela de Paulette Jiles. En este western, el actor interpreta al capitán Jefferon Kyle Kidd quien, en los días posteriores a la Guerra Civil, comienza a trabajar de manera errante: viajando de ciudad en ciudad en el salvaje oeste, con el fin de leer las noticias de los diarios a los habitantes analfabetos de cada lugar al que llega. En ese recorrido, se le propone la misión de rescatar a Johanna (Helena Zengel), una niña de 10 años que fue secuestrada por una tribu. Kidd deberá encontrarla y llevarla con sus familiares, pero el camino no será fácil, especialmente cuando un grupo de criminales busquen atentar contra su vida. Noticias del gran mundo , estrenada en Estados Unidos el 25 de diciembre, fue recientemente elegida por The National Board of Review como una de las mejores películas de 2020.

Noticias del gran mundo, trailer - Fuente: YouTube

*A TODOS LOS CHICOS: PARA SIEMPRE (12 de febrero)

A todos los chicos: para siempre Netflix

A toda saga young adult le llega su final. Luego de A todos los chicos de los que me enamoré y de su secuela, P.D. Todavía te quiero, arriba a Netflix la conclusión de la trilogía basada en las novelas de Jenny Han. Para siempre nos hace reencontrarnos con la encantadora pareja compuesta por Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo). Tras haber consolidado su amor en el film predecesor, los protagonistas ahora deberán lidiar con los cambios que arriban mientras estudian en universidades diferentes. La distancia será uno de los grandes problemas en esta tercera entrega, donde los enamorados no tendrán la misma energía que en otras ocasiones para lograr que su vínculo no se quiebre definitivamente. “No nos esperábamos el éxito de la saga. Con Lana somos de hablar mucho sobre ese tema, y seguimos sin poder creer lo que generan las películas. Me puse muy feliz cuando me dijeron que iba a formar parte de la historia, pero hasta ahí llegaba mi mente, todo lo que vino después ahora me resulta increíble”, le expresó Centineo a LA NACION en una entrevista exclusiva.

A todos los chicos, para siempre - Trailer - Fuente: YouTube

*LA CHICA DANESA (16 de febrero)

La chica danesa Archivo

La chica danesa se focaliza en un hecho histórico, el proceso de la pintora danesa Lili Elbe (Eddie Redmayne), una de las primeras mujeres transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de sexo, en la Copenhague de la década del 20, y con el apoyo de su esposa, la también pintora Gerda Wegener (Alicia Vikander). La película de Tom Hooper no solo muestra el duro recorrido de Lili y todo lo que debió atravesar para serle fiel a su identidad, sino también el complejo y sensible vínculo con Gerda, uno de los aspectos más interesantes de un film que a veces adolece por su tibieza. Vikander se destaca en cada una de las secuencias en las que aparece. La intérprete ganó el Oscar a mejor actriz secundaria, mientras que Redmayne recibió una nominación tras haber ganado la estatuilla el año previo por La teoría del todo. Matthias Schoenaerts, Amber Heard y Ben Whishaw completan el elenco del film que tomó a la novela de David Ebershoff como base para su relato.

Trailer de La chica danesa - Fuente: YouTube

*DESCUIDA, YO TE CUIDO (19 de febrero)

Descuida, yo te cuido Netflix

Descuida, yo te cuido tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado, y llega este mes a Netflix con Rosamund Pike comandando la acción. La actriz nominada al Oscar por Perdida interpreta nuevamente a una mujer oscura. En este caso, a Marla Grayson, una estafadora que le quita dinero a los ancianos a los que dice cuidar. El engaño sistemático la conduce a querer aprovecharse de otra mujer, Jennifer Peterson (Dianne Wiest), pero no se espera el as que ella tiene bajo la manga. La señora Peterson esconde muchos secretos que ponen en peligro a Marla, quien será perseguida por un gánster, interpretado por Peter Dinklage, quien tiene un vínculo con Jennifer. Esta comedia negra fue escrita y dirigida por el británico J Blakeson, realizador de films como The Disappearance of Alice Creed y La quinta ola. Eiza González, Chris Messina, y Alicia Witt completan el elenco.

Trailer de Descuida, yo te cuido - Fuente: YouTube

