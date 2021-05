Olivia Colman reveló el extraño lugar donde guarda su premio Oscar

Olivia Colman recordó la noche en que ganó su premio Oscar, en 2019, por su papel de la princesa Ana en La Favorita (2018). La actriz británica reveló el extraño lugar de la casa que eligió para guardar a su “hombrecito de oro” y contó por qué pensó que no se lo darían.

En una entrevista con Rufus Norris para el Teatro Nacional de Inglaterra que fue publicada en la página de YouTube de la compañía, la actriz dio a conocer dónde guarda la estatuilla que ganó como reconocimiento a su trabajo actoral.

“El hombrecito de oro está sentado en un armario porque me siento un poco avergonzada de que haya sucedido”, afirmó la actriz, dando a entender que prefiere mantenerlo oculto. Aunque confesó: “Pero cuando nadie está mirando, en cierto modo voy [imita el deslizamiento del armario para abrirlo y jadea emocionada] y lo cierro de nuevo”.

Colman contó que nunca pensó que obtendría el premio. “Ojalá pudiera recordar más de eso. Fue una locura. Ed [Sinclair, su esposo] dijo que fue la mejor noche de su vida porque lo recuerda todo. Observó a la persona que amaba hacer... ¡No puedo creer que haya pasado!”, afirmó.

La intérprete que también fue nominada a la estatuilla este año como actriz de reparto, por su papel en El Padre (2020) junto a Anthony Hopkins, contó qué indicios tomó en cuenta para pensar que no ganaría esa noche.

“Cuando llegamos allí, y Ed dijo esa mañana: ‘Mira, creo que es mejor que no nos emocionemos. Sabés, esto no va a suceder. Esto no puede suceder’. Sí, absolutamente. Disfrutemos lo que está sucediendo, ya sabés, saludá a gente increíble y tratamos de disfrutar de la noche”, se dijeron antes de ingresar a la gala.

Olivia Colman fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en el certamen de los premios Oscar 2021 por su papel en la película "El Padre". Foto: Escena de la película El Pade

“Y llegamos allí y nos pusieron en la esquina. Y dijimos: ‘Está bien, bueno, esa es otra señal. Estamos atascados bastante lejos del escenario’”, sostuvo Colman.

Sin embargo, al final de la noche, cuando llegó la categoría de Mejor Actriz, ella ganó la estatuilla, que se disputaba con Yalitza Aparicio, Glenn Close, Lady Gaga y Melissa McCarthy.

Su cara lo dijo todo, en el momento de escuchar su nombre se desfiguró. No lo esperaba, su emoción no le permitía reaccionar. Sus colegas la felicitaban y ella caminaba como podía hacia el escenario, incrédula.

El momento en que Olivia Colman ganó el premio Oscar a Mejor Actriz por su papel en la película "La Favorita" (2018). Captura de video/ YouT

“Y casi podría llorar, en realidad. La idea de cuando dijeron mi nombre. Pero no pude... Me quedé ahí sentada un rato. Realmente no lo registré, todo se quedó en silencio y sí, increíble. Fue un año más tarde que lo registré“, confió.

Olivia Colman ganó su Oscar en 2019 y el momento se hizo famoso de inmediato por su genuina conmoción y su discurso de aceptación desconcertado.

LA NACION