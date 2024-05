Sandra Mihanovich reveló cómo está su mamá, Mónica Cahen D’Anvers, tras la muerte de César Mascetti: “Extraña un montón”

Escuchar

Fernando Dente recibió a Sandra Mihanovich en su programa Noche al Dente (América TV) este martes, en lo que fue una noche repleta de recuerdos, anécdotas y música. En un mano a mano cálido e íntimo entre el conductor y su invitada, el conductor aprovechó para consultarle a la cantante sobre el estado de su madre, la periodista Mónica Cahen D’Anvers, luego de la dolorosa pérdida de quien fue su pareja por más de 40 años, César Mascetti.

“¿Cómo está mamá?”, consultó Dente en medio de la entrevista con la intérprete de “Honrar la vida”. “Mamá está muy bien. Está en su casa en San Pedro, la visitamos un montón y nos visita un montón. Estuvimos 15 días en Uruguay porque hace mucho no iba al mar. Está muy bien, está regia. Extraña un montón, ha cambiado mucho su vida. Ahí estamos ”, comentó Mihanovich sin perder su sonrisa.

Mónica y César, un amor histórico

Se conocieron en los pasillos del viejo Canal 13 en 1971; por entonces, él daba sus primeros pasos como cronista y ella conducía el ciclo televisivo Mónica Presenta. “Me parecía un hombre insoportable. Era muy buen mozo y se sabía lindo. Todos los días había mujeres en la puerta del canal que lo esperaban a la salida”, contaría ella muchos años más tarde.

Ya separada de Iván Mihanovich, Mónica compartió junto a César un festejo del día del periodista y esa celebración los unió para siempre. “Esa noche conversamos y cuando nos fuimos, él se subió a su auto y yo al mío, y en vez de ir por caminos separados, nos volvimos juntos y nunca más nos separamos. No sé por qué, pero es tal la maravilla que vivimos que nunca nos pusimos a pensar qué pasó. Es lo que fue, es lo que hay y estoy feliz de que sea así”, relataba Cahen D’Anvers. La relación se mantuvo en estricto secreto durante varios meses, hasta que se hizo oficial en 1980.

César Mascetti y Mónica Cahen D'anvers, la pareja icónica de la televisión argentina

En 1990 comenzaron a compartir la conducción de la segunda era de Telenoche en Canal 13, y lo hicieron hasta el año en que se casaron, en 2003. Doce meses más tarde comenzaron a compartir un programa de Radio Del Plata que siguió al aire hasta entrada la pandemia. Juntos se pusieron al hombro lo que fue una pasión y un refugio: La Campiña, que nació en 1979 con solo 12 hectáreas y 4000 árboles de naranjas, que creció como emprendimiento que invitaba a encontrarse con la pareja famosa en la apertura pública de cada fin de semana.

El último adiós a César Mascetti

El histórico periodista falleció el 5 de octubre de 2022, luego de luchar contra un cáncer de hígado. Tras conocerse su diagnóstico “irreversible”, el compañero de Mónica Cahen D’Anvers decidió pasar los últimos días de su vida en compañía de su familia, contemplando su querido río Paraná.

Sandra Mihanovich: “Mi mamá está muy bien, extraña un montón ha cambiado mucho su vida” Ricardo Pristupluk

Al frente de la despedida, claro, estuvo Cahen D’Anvers, siempre acompañada de sus dos hijos, Sandra y Vane Mihanovich, quienes consideraban a Mascetti como un padre. Fue la cantante, de hecho, la encargada de leer la carta que el periodista escribió a modo de despedida: “ Me estoy muriendo en San Pedro rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar ”.

“Estoy mirando el río escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, en donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, qué más puedo pedir. Me estoy muriendo en paz con la satisfacción del deber cumplido . César, 12 de septiembre 2022″, concluyó Mihanovich ante la emoción y el aplauso generalizado de todos los presentes.

LA NACION