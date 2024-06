Paul McCartney en la Argentina: cuándo toca y cómo sacar entradas para los recitales

Escuchar

Este lunes 10 de junio se dio a conocer que Paul McCartney vendrá a tocar a la Argentina. El cantante británico volverá a nuestro país con 81 años para cantar algunos de sus mayores hits, como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run” y “Let It Be”. De esa forma, hará un recorrido por los 60 años de su carrera musical, que incluye docenas de canciones de su repertorio como solista, así como también de los Beatles y de su proyecto Wings.

“¡Hey, Argentina! Estoy muy emocionado de volver a verlos con mi tour Got Back este año. ¡Tenemos recuerdos increíbles de nuestros shows en Argentina y estamos muy ansiosos de crear muchos más!”, expresó el músico a través de las redes sociales sobre estas nuevas fechas en el país. Y sumó: “Prepárense para rockear”.

El cantante ya vino a nuestro país en ocho ocasiones: dio su primer show solista en la Argentina en 1993. La última vez que se presentó aquí fue hace cinco años, cuando vino al Campo Argentino de Polo. En tanto, la última vez que se presentó en Córdoba fue hace ocho años.

Cuándo toca Paul McCartney en la Argentina

Paul McCartney hará dos shows la Argentina en el marco de su gira Got Back: uno el 5 de octubre próximo en el estadio River Plate y, otro, el 23 de ese mismo mes en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Además de presentarse en nuestro país, el británico también tocará el 1° de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay; el 11 se presentará en el Estadio Monumental de Santiago, Chile; y el 27 se lo podrá ver en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

Cómo sacar las entradas para los recitales de Paul McCartney en la Argentina

Paul McCartney durante el festival Glastonbury en Worthy Farm, en Inglaterra (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) Joel C Ryan - Invision

Las entradas para los dos shows de Paul McCartney en la Argentina de este año se podrán sacar de forma online a través del sitio AllAccess. Esto aplica tanto para la fecha en Buenos Aires como la de Córdoba. La preventa exclusiva se habilitará este miércoles 12 de junio desde las 10 h. y está dirigida a clientes del banco Santander que tengan tarjetas American Express. Esta opción estará disponible por 48 h. o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con otros medios de pago. En todas las instancias de compra, las personas que cuenten con Santander American Express pueden aprovechar 6 cuotas sin interés.

Para adquirir las entradas, se debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña para hacer el proceso de compra más rápido.

Buscar el evento del recital de Paul McCartney. Prestar atención que están diferenciados por el show en Buenos Aires y el de Córdoba.

Seleccionar el tipo de entrada que se desea y cuántas.

Seleccionar el método de pago. En esta preventa, solo se permite la adquisición de los tickets con tarjetas Santander American Express.

Una vez terminada la compra, AllAccess enviará un mail con la confirmación de pago.

Aún no se dieron a conocer los precios de las entradas para ninguno de los shows que dará Paul McCartney este año en la Argentina. Vale recordar que a los montos que suelen aparecer en el sitio, se debe sumar el costo por el servicio de la ticketera. Por lo tanto, puede que salgan más caros los tickets.

LA NACION