Paul McCartney viene a la Argentina: ofrecerá un show en River y otro en Córdoba en octubre

A cinco años de su última visita a la Argentina, Paul McCartney volverá a cantar en nuestro país: realizará dos shows, uno el 5 de octubre próximo en el estadio River Plate y otro, el 23 de ese mismo mes en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes.

“Hey, Argentina! Estoy muy emocionado de volver a verlos con mi tour Got Back este año. ¡Tenemos recuerdos increíbles de nuestros shows en Argentina y estamos muy ansiosos de crear muchos más!”, expresó el músico de 81 años sobre estas nuevas fechas en el país. Y sumó: “Prepárense para rockear”.

De esta manera, octubre se convierte en el mes que marcará el regreso de McCarney a la Argentina, luego de 5 años de espera, mientras que su vuelta a Córdoba se dará luego de 8 años de su última presentación. El emblemático artista dio su primer show solista en suelo argentino en 1993 y ha dado ocho shows desde entonces.

Como traer al país a un artista de esta envergadura no es tarea sencilla, detrás de estos shows hay varias voluntades y trabajo en conjunto: en el caso de Buenos Aires, el show de McCartney es posible por la tarea conjunta entre DF Entertainment y DG Experience, mientras que en Córdoba esta misión mancomunada es de DF Entertainment con En Vivo Producciones.

Las entradas para ver el Got Back Tour en la Argentina se podrán conseguir desde este miércoles, a las 10, a través de la web oficial de All Access, con preventa exclusiva para clientes Santander American Express por 48 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Una vez agotada la preventa comenzará, a continuación, la venta general con todos los medios de pago. Los clientes de Santander Amex podrán abonar hasta en 6 cuotas sin interés.

Además de presentarse en la Argentina, Paul McCartney tocará el 1° de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay; el 11 se presentará en el Estadio Monumental de Santiago, Chile; y el 27 se lo podrá ver en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

El año pasado, una falsa alarma

La última vez que se encendió la alarma por la posibilidad de un nuevo show en nuestro país fue a mediados del último año, luego de que el astro inglés agendara varios conciertos en Brasil. Pero fue solo una falsa alarma. “Estuvimos en la negociación de la gira para 2023 y finalmente decidió solo hacer Brasil, ya que las fechas se acercaban muy a fin de año. Posiblemente en 2024 haya otra oportunidad”. Consultada por LA NACIÓN, una de las productoras que trajo a MacCartney en su última visita a nuestro país aportó este testimonio sobre el tema el año pasado. ¿Pero había otras productoras que también estaban interesadas en el regreso del músico? La respuesta es un contundente sí, ya que finalmente será DF Entertaiment junto a DG Experience y Vivo Producciones, quien facilite que McCartney se suba a diferentes escenarios en la Argentina.

Sus visitas anteriores

Paul McCartney en el Campo Argentino de Polo, en 2019 Ricardo Pristupluk - LA NACION

McCartney cantó en la Argentina en cuatro oportunidades . La primera fue en River, con tres funciones en diciembre de 1993, en el marco de su The New World Tour. Fue con más de treinta canciones, una banda que incluía a Linda, su esposa, y un artista soporte bien conocido en estas tierras: Nito Mestre.

El UP & Coming Tour ocurrió avanzado el nuevo siglo, en 2010. Ya Linda no estaba en las filas de su banda (había fallecido en 1998), pero Macca conservaba el espíritu para repertorios extensos, con temas más o menos recientes y muchos clásicos. Su tercera presentación fue en 2016, con tres shows, pero con cambio de escenario de por medio. Su tour One on One hizo escala en Córdoba (el 15 de mayo de ese año, en donde cantó en el estadio Mario Alberto Kempes) y en La Plata (el 16 y el 17 en el Estadio Único).

Tres años después regresó a Buenos Aires. Su show fue en el Campo Argentino de Polo, el 22 de marzo de 2019. El día anterior había llegado de Chile, donde también había cantado. En esa estadia porteña tuvo tiempo para dar una vuelta en bicicleta, por la Costanera. Freshen UP Tour fue el nombre de la gira, que tuvo como excusa la presentación en vivo de su álbum, Egypt Station, aunque no fueron muchos los temas de esa producción que incluyó en los conciertos. “¡Hola Argentina. Qué buena onda. Estoy feliz de volver!”, dijo con toda su simpatía, en castellano. Fueron casi tres horas de show y más de treinta canciones, entre novedades y éxitos inoxidables.

Giras más reducidas

Desde hace un tiempo, McCartney no se embarca en largos periplos de conciertos. El Got Back Tour arrancó en 2022, con 16 grandes shows en los Estados Unidos. Luego, en 2023, programó 18 conciertos entre mediados de octubre y fin de año. El primero de ese año tuvo su puntapié el 18 de octubre en Adelaida, Australia, y luego, en ese país, agendó otros seis conciertos hasta el 4 de noviembre. Luego retomó su gira recién a mediados de ese mes, con dos shows en México y los que programó en Brasil que, finalmente, fueron nueve actuaciones: en Brasilia, San Pablo, Belo Horizonte y Río de Janeiro.

