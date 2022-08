A la Barbarossa: en medio de la ausencia de Georgina Barbarossa, crecen los rumores de incomodidades y enfrentamientos dentro del equipo

Desde que el lunes apareció Nancy Pazos en el lugar de Georgina Barbarossa en A la Barbarossa, el programa que la actriz conduce todas las mañanas por la pantalla de Telefe, los rumores empezaron a correr. No solo se especuló sobre los motivos de su malestar sino que, además, se habló de un enfrentamiento entre la analista política y Lío Pecoraro, otro de los panelistas, por el sillón principal del envío. En Intrusos en el Espectáculo confirmaron el parte médico de la actriz y hablaron con los integrantes del ciclo, quienes se esmeraron por despejar cualquier duda.

Georgina Barbarossa, conductora de televisión. DIEGO SPIVACOW - AFV

“A mí lo que me dicen es que está con migrañas muy fuertes y mareada”, explicó Maite Peñoñori. “Otolitos”, intervino Guido Zaffora, y explicó que se trata de algo muy molesto y que esa fue la razón por la cual Georgina tuvo el vértigo y las náuseas que la dejaron fuera de las mañanas del canal por un tiempo. Más tarde, confirmó el diagnóstico con Alejandra Benevento, representante de la exparticipante de MasterChef Celebrity. “ Es síndrome vertiginoso, es lo que contamos. Está haciendo ejercicios de recuperación y está mucho mejor ”, informó el periodista.

Si bien Maite explicó que la actriz, pese a los malestares que la aquejan, intentó el lunes salir al aire hasta último momento, finalmente no pudo. La primera reacción de la producción ante el inesperado panorama fue, entonces, preguntarle a Nancy Pazos si estaba para conducir. “Nancy obvio que estuvo lista. La rompió, estuvo muy bien”, agregó Peñoñori. Así, tanto el lunes como el martes, la analista política fue la encargada de llevar adelante el programa. El miércoles, en cambio, la producción decidió llamar a Verónica Lozano, quien se quedará hasta mañana cubriendo a Barbarossa.

Si bien en el piso separaron el problema de salud de un posible caso de estrés por el mismo programa, explicaron que Georgina no estaría cómoda con tener que hacer tantas notas policiales y que ella esperaba hacer un programa más divertido. Por su parte, Pablo Layus aseguró que la comediante tenía expectativas de que el programa fuera distinto y que incluso una mañana se disfrazó de “pachamama” y la mandaron a cambiar porque prefirieron arrancar con información policial, tema que rinde mucho más en el rating y en el minuto a minuto .

La palabra de los compañeros

Layus se acercó hasta el canal para contar con la palabra de alguno de los compañeros de la actriz y tuvo la oportunidad de charlar con Analía Franchín. Tras explicarle que los rumores indicaban que Georgina se había enfermado por culpa de sus compañeros, la panelista miró a cámara y exclamó, sorprendida: “¿Qué? Es un arreglo de producción, claramente”, explicó cuando el movilero le dijo que quizá Georgina no estaba contenta porque no podía desplegar su costado artístico. “Entiendo que le deben haber explicado a ella cómo era el programa”, agregó.

Sobre el día que no pudo salir al aire, Franchín contó que llegó y que si bien Georgina estaba en el camarín, se sentía muy mal y no pudo salir. “ La verdad es que venía sintiéndose mal hacía bastantes días. Me llamó la atención porque sé que es re profesional y le pone el corazón al programa. Realmente la debe estar pasando muy mal para no poder hacerlo ”, agregó.

Por último, Franchín habló del supuesto enfrentamiento entre Nancy Pazos y Lio Pecoraro y el hecho de que su compañera haya sido quien reemplazó a Georgina los primeros dos días. “Yo nunca lo vi a Lio, perdón, no quiero ser grosera, pero Nancy conduce desde que yo nací. ¡Ahhh, me hago la re pendeja!”, cerró.

Por su parte, Lio explicó que habló con Georgina, que ella siente culpa por no poder ir a trabajar y que espera que pronto se reincorpore. “Primero la salud”, aseveró. “Georgina es una mina muy arriba, es conductora y es profesional y todos remamos para donde haya que ir”. Paulo Kablan, para cerrar el tema de los rumores de conflicto entre los panelistas, explicó que el canal tiene conductores disponibles para hacer los reemplazos necesarios.