Mañana accidentada: el tropiezo de Nancy Pazos que hizo caer parte del decorado de A la Barbarossa

Como todas las mañanas, A la Barbarossa empezó a pura alegría. Sin embargo, tras hacer la tradicional coreografía matutina, un inesperado hecho sucedió al aire. Mientras todo el equipo se enfrentaba en una improvisada guerra de almohadones, Nancy Pazos dio unos pasos hacia atrás, piso mal y se cayó sentada, tirando parte de la escenografía y haciendo tentar de risa a todos sus compañeros.

“¡Hola, muy buenos días! Hola gordito, hola gordita, estoy tan contenta de verte como todas las mañanas. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy recontenta porque hoy es pre viernes, así que joda, joda, joda”, dijo Georgina Barbarossa este jueves, mientras hacía su entrada al estudio de Telefe.

Los primeros acordes del éxito de Xuxa “Todo el mundo está feliz” hicieron que el equipo se acomode para la clásica coreografía de bienvenida, un ritual del matutino para empezar el día con buena energía que incluye a la conductora y sus panelistas. Sin embargo, este jueves el clásico baile se convirtió en un acelerado “pogo” que terminó en una guerra de almohadones. Una guerra que dejo como saldo una víctima: tras dar un paso hacia atrás, Pazos perdió el equilibrio y cayó al piso, llevándose con ella parte de la decoración del living.

La caída de Nancy Pazos que hizo caer parte del decorado de A la Barbarossa

Mientras Agustina Pouso (que se encuentra reemplazando a Analía Franchin) la alentaba para que se levante, Lío Pecoraro fue al rescate y ayudó a su compañera a reincorporarse. “Se picó”, gritó la conductora del ciclo mientras la protagonista del blooper lloraba de risa: “No, no puede ser”, se quejaba sin poder creer la situación.

“Me hago pis, nos fuimos al carajo”, dijo Barbarossa mientras Paulo Kablan advertía: “Esto termina mal, yo lo dije, yo lo dije”. Y enseguida, Pazos explicó lo sucedido: “ Me fui para atrás y me llevé la mesa puesta ”, indicó. “¿Estás bien? ¿Cuántos dedos ves?”, bromeaba la conductora, al tiempo que Pecoraro gritaba de fondo: “A mí lo que me preocupa son los jarrones, chicos”.

Aún sin poder parar de reírse, todo el staff se dispuso a ordenar los daños ocasionados. “Por suerte no se rompió el espejo”, comentó Pazos mientras preguntaba: “¿No salió al aire la caída, no?”. Para su desgracia, su incidente no sólo había salido en primer plano, sino que todavía tenía a unos cuantos tentados detrás de cámara.

“Se te vio toda la pochola al aire, la casita feliz”, bromeó Barbarossa mientras la periodista redobló la apuesta: “Sí, porque abajo no hay nada”, lanzó con una risa pícara, dando a entender que no llevaba ropa interior. “Esa es la maldición de Pepe [Cibrián]”, acotó Pecoraro, mientras la conductora intentaba poner orden: “Esto no es serio, es la previa que ven. Siempre es este despelote y después nos metemos en el programa. Es el yin y el yan”, expresó dándole la palabra a Paulo Kablan para tratar el primer tema del día.