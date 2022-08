Ausencia, reemplazo y hermetismo: qué le pasa a Georgina Barbarossa

En lo que va de esta semana, Georgina Barbarossa no estuvo al frente de su programa A la Barbarossa, por la pantalla de Telefe. Si bien en un principio su equipo contó que la conductora estaba descompuesta y por eso no iba a salir al aire, con el correr de los días su ausencia en el matutino llamó la atención. Ante el hermetismo de sus compañeros, LA NACION pudo saber que Barbarossa continúa con un cuadro de malestar y el médico le recomendó hacer reposo.

El día lunes el matutino arrancó de una manera diferente. Sin Georgina en el estudio, Nancy Pazos se puso al mando del programa y explicó que la conductora “estaba descompuesta”, motivo por el cual no estaba en condiciones de salir al aire. El día martes la escena se repitió y, bajo el argumento de que Barbarossa necesitaba un día más de reposo, la periodista de actualidad volvió a tomar las riendas del programa. Sin embargo, esta mañana la presencia de Verónica Lozano llamó la atención de la audiencia.

“¡Bienvenidos!”, dijo la conductora de Cortá por Lozano sentada en la cabecera de la mesa junto a todo el panel del ciclo. “Un placer estar aquí ocupando el lugar de Georgina. Georgi, recuperate pronto que este equipo te extraña”, advirtió Lozano mirando a cámara y hablándole a la actriz. “Vamos Georginaaaa”, gritó de fondo Lío Pecoraro mientras la cámara tomaba a Paulo Kablan quién también alentaba a la conductora.

Ante el efusivo recibimiento, Lozano presentó uno a uno a sus compañeros de turno. “Estoy con Lío, con ‘la Nanchu’ (en referencia a Pazos), con mi Anita adorada (en referencia a Franchín) y con el señor, ‘el conde’, que no es el conde (en referencia a Kablan)”, dijo al reencontrarse con su excompañero del vespertino mientras el periodista de policiales aclaraba: “Hace tiempo que no me decían eso”. “Te quiero conde, así que pasaremos una mañana adorable aquí compartiendo la mañana de Telefe”, anunció la conductora antes de ir con el primer tema del día.