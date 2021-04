A los 29 años, murió actriz de Skins y Dr. Who: fue encontrada en el patio de la casa de sus padres

Amii Lowndes, actriz que tuvo participaciones en reconocidas series como Skins y Dr. Who, murió a los 29 años tras sufrir dos ataques de epilepsia en el patio de la casa de sus padres, donde fue encontrada.

La joven no había sido diagnosticada con la enfermedad, por lo cual no estaba recibiendo tratamiento, y falleció de SUDEP [acrónimo de sudden unexpected death in epilepsy patients], la muerte súbita inesperada en un cuadro de epilepsia.

En las semanas previas a su triste muerte, Lowndes había sufrido dos ataques, pero su familia no pensó que estos podían agravarse con el tiempo.

La actriz, quien actuó junto a Peter Capaldi en la serie británica de ciencia ficción de la BBC en 2014, y también formó parte del cast del drama médico Casualty, había viajado desde Londres a Bristol durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. En dicha ciudad, en el jardín de sus padres, Amii perdió la vida.

Según informó The Mirror, Lowndes tuvo su primer ataque en 2018 y otro en mayo de 2020. En ese momento, consultó a un neurólogo, quien no detectó un cuadro de epilepsia. En dicha consulta teléfonica, el profesional le sugiró a la joven que los ataques podrían estar vinculados a un problema cardíaco. Como consecuencia, su epilepsia nunca fue tratada con medicación.

“El primer ataque de Amii fue hace tres años, pero con su muerte nos enteramos de qué era SUDEP”, le contó Bea, la madre de Lowndes, a The Mirror.

“Hubiésemos querido que se nos diera la oportunidad de saber que esos ataques podían ser letales, como lo es un ataque al corazón. Nada nos traerá a Amii de regreso, pero si podemos salvar a una familia que está pasando por lo mismo, habrá valido la pena”, declaró la mujer.

