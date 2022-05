A los 30 años murió Jethro Lazenby, hijo de Nick Cave y de Beau Lazenby. Modelo, Jethro había salido dos días atrás de una cárcel de Australia, a donde había ingresado luego de agredir a su madre.

El joven vivía en Melbourne y su deceso se produce siete años después de la muerte de su medio hermano Arthur, hijo de Cave y de la actual pareja del cantante, Susie Bick. Recordemos que Arthur perdió la vida después de consumir LSD.

“Con mucha tristeza les puedo confirmar que mi hijo Jethro ha fallecido”, escribió Nick Cave en un escueto comunicado.

Jethro nació en 1991 y conoció a su famoso padre recién a los 7 años. Según señaló en varias entrevistas, la relación entre el joven y Cave mejoró con el tiempo, una vez que el niño llegó a la adolescencia.

Después de mudarse al Reino Unido, desde Australia, cuando era joven, Jethro se convirtió en modelo, y llegó a trabajar para firmas como Balenciaga y Versace. También fue fotografiado por Hedi Slimane, director creativo de la firma Celine. Además, el hijo del artista también había iniciado sus propios proyectos musicales.

En abril, Lazenby fue declarado culpable de agredir físicamente a su madre en marzo. Su abogado anunció que le habían diagnosticado esquizofrenia, según informó The Guardian. Fue encarcelado y liberado el fin de semana pasado. Anteriormente, había sido asimismo condenado por agresión en 2018 contra su entonces novia.

La muerte del joven es la segunda tragedia familiar para Nick Cave luego de la muerte accidental en 2015 de uno de sus hijos gemelos, Arthur, que tenía 15 años. El músico de The Bad Seeds, conocido por éxitos como “Into My Arms” y “One More Time With Feeling”, ha padecido de este modo la muerte de dos de sus cuatro descendientes.

Arthur cayó de un acantilado en Brighton, Inglaterra, luego de una ingesta de sustancias estupefacientes. En un comunicado en el que anunciaba su muerte, el músico lo describía como un “niño hermoso, feliz y cariñoso”.

El impacto de su muerte en Cave es abordado en el documental One More Time With Feeling, que se centró en la realización del álbum Skeleton Tree, un disco emocional que permitió al artista reconstruirse a través del arte.

En una entrevista con La Nación en 2018 con motivo de la última visita del artista a la Argentina, Cave contó cómo logró salir adelante tras la dura pérdida de Arthur. “Después de la muerte de mi hijo, me faltaba el oxígeno creativo, no tenía oxígeno alrededor de todo eso. Era solo ese evento lo que dominaba mi vida. Básicamente en los últimos años lo que traté de descifrar y entender era cómo podía ser un individuo creativo pero a la vez, también tratar de superar toda esa tragedia. Superarlo de una manera creativa”, comentaba. Y añadía: “Al parecer, pude hacerlo, pude llegar a escribir canciones que no son sobre este tema, aunque el espíritu de mi hijo camina en todas las canciones que escribo. Eso va a ser siempre así. Son muchos los espíritus que transitan mis canciones, el de mi hijo y el de mucha gente de todo el mundo. Es interesante, la verdad es que es muy difícil, pero escribimos un nuevo disco y espero que sea un testimonio de la vida después del trauma”, decía.

La tragedia familiar, en su libro de memorias

En marzo, el músico anunció el lanzamiento de un libro de memorias en el que cuenta cómo vivió durante los últimos seis años después de la repentina muerte de Arthur. Faith, Hope and Carnage está basado en 40 horas de conversaciones que el músico tuvo con el periodista Sean O’Hagan, con quien mantiene una relación muy cercana desde hace varios años. Según la sinopsis del libro, se trata de “una serie de reflexiones con ideas vinculadas a la fe, el arte, la música, el dolor y más”.

O’Hagan definió la publicación como un libro de “conversaciones íntimas y, a menudo, sorprendentes, en las que Nick Cave habla honestamente sobre su vida, su música y la dramática transformación que sufrieron ambos, provocada por la tragedia personal”. Además, el periodista señaló que la publicación está organizada alrededor de distintos tópicos, como la composición de canciones, el dolor, la creatividad, la catástrofe, el desafío y la muerte. “Proporciona una visión profunda de la mente singular de uno de los artistas más originales y desafiantes de nuestros tiempos, además de explorar la compleja dinámica entre la fe y la duda que sustenta su obra”, consideró O’Hagan.