A un año de la muerte de su gran amor, Helen McCrory, Damian Lewis se muestra con su nueva novia

Pasó más de un año de la triste noticia de la muerte de Helen McCrory y recién ahora Damian Lewis parece estar preparado para un nuevo amor. El actor de Homeland despidió a su esposa tras una larga lucha contra un cáncer de mama y vuelve a sonreír. La responsable de esa expresión es Alison Mosshart, cantante y líder de The Kills, banda que fundó con el guitarrista Jamie Hince, ex de Kate Moss. Según trascendió el actor y la cantante están de novios.

Según Daily Mail, el actor y la cantante fueron vistos en el subte de Londres y más tarde en una fiesta en la Galería Serpentine. Ahora llegan las fotos de ellos juntos en la National Portrait Gallery. Algo que no deja dudas de la relación que están comenzando, más después de haber sido vistos en una fiesta privada en Camden Town.

Alison Mosshart y Damian Lewis no esconden su amor The Grosby Group

Sonrisas y abrazos reflejan que el vínculo está más que afianzado. Aunque por lo que puede verse en las imágenes, Lewis aún conserva el anillo de casado con McCrory.

El citado medio se puso en contacto con la madre de Alison, quien confirmó las sospechas: su hija está en una relación con Damian Lewis.

La madre de Alison, quien vive en Florida, está ilusionada con este nuevo romance: “No sé si me van a reprochar haber contado todo esto, pero por supuesto, estamos muy felices por ella”. Y no conforme con ese dato, contó detalles de cómo se conocieron. “Tienen amigos en común. Yo no sé cómo se conocieron exactamente, pero estoy bien con ello. Si ella es feliz, nosotros somos felices. Aún no he podido conocerlo, pero la verdad es que me gustaría mucho”, agregó.

Lewis y McCrory

Helen McCrory y Damian Lewis estuvieron juntos más de 15 años WPA Pool - Getty Images Europe

Poco tiempo atrás, la carrera de Helen McCrory fue recordada a raíz del estreno de la última temporada de Peaky Blinders, donde le daba vida a un personaje muy querido, Polly. Y el mismo Lewis en cada oportunidad que ha tenido en este último tiempo destaca las virtudes de quien fue su mujer durante 15 años. Sin ir más lejos, lo hizo en una hermosa columna al poco tiempo en que moría su compañera.

“Mientras me siento a escribir estas líneas aún puedo escuchar a Helen gritando desde la cama: ´Que sea corto, Damian, no se trata de vos´”. Así comienza el tributo a Helen que su esposo y padre de sus dos hijos redactó para el Times.

El texto del actor refleja con sensibilidad y humor la vida de McCrory. Casados desde 2007 y padres de Manon y Gulliver, el dúo de intérpretes compartió escena en varias obras de teatro, el ámbito que, según cuenta Lewis, era el preferido de su esposa. “Ejercía su oficio con un rigor, una honestidad y una inteligencia que hacía que otros tuvieran que ponerse a su altura pero nunca se imponía sobre los demás porque amaba trabajar en equipo ya fuera en cine, TV o teatro. Pero, como me dijo hace unas semanas, ´hacer teatro es lo que hizo que mi corazón cantara´”.

El homenaje del actor incluye palabras sobre la personalidad de su esposa, más allá de sus muchos logros artísticos que incluyeron series como la exitosa Peaky Blinders, His Dark Materials y la reciente Roadkill además de películas como la saga de Harry Potter en la que interpretó a la malvada madre de Draco Malfoy.

“Nunca conocí a alguien tan consciente en la búsqueda de derrochar felicidad ni a nadie que dijera ‘gracias’, ‘por favor’ y ‘sos muy amable’ tanto como ella. Aún en sus últimos días, agonizando, le agradecía a sus maravillosos cuidadores y médicos”.

Entre anécdotas y recuerdos sobre la generosidad y amabilidad de McCrory, Lewis también destaca su humor y sus ganas de vivir. “Disfrutaba de la vida como nadie. Su habilidad para estar en el presente y disfrutar cada momento era inspiradora. Dejó a nuestros bellos hijos, Manon y Gully, demasiado pronto, pero los preparó para la vida. Ellos tienen la valentía, el ingenio, la curiosidad, el talento y la belleza de su madre. Ella nos animó a ser valientes y a no tener miedo. Le repitió a los chicos: ‘no estén tristes porque aunque estoy a punto de morir, viví la vida que quise’. Fue increíblemente valiente, graciosa y generosa en su enfermedad, siempre recordándonos lo afortunados que fuimos. Su generosidad se tradujo en su deseo de que los tres vivamos a pleno”.

“Quiero que papá tenga novias, muchas, todos deben amar de nuevo”, recordó Lewis sobre una de las últimas conversaciones que tuvo con sus hijos.