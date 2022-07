Cameron Diaz reveló que habría sido utilizada como mula para transportar droga

Pasaron ocho años desde la última vez que Cameron Diaz se paró frente a una cámara de cine, y con la noticia de su gran regreso a la pantalla grande, los medios volvieron a poner sus ojos sobre ella.

La semana pasada, durante una charla con Hillary Kerr para el podcast Second Life, la actriz reveló algunos secretos de su pasado, entre ellos, que habría sido utilizada como mula para transportar droga de un país a otro.

Unos meses antes de volverse famosa gracias a su papel en La máscara, Diaz se había instalado en París con el objetivo de impulsar su carrera como modelo. “Empecé a trabajar como modelo de catálogo y conseguí suficiente dinero para mudarme a París y alquilar un departamento, que compartí con una chica que sigue siendo una de mis mejores amigas”, comenzó a relatar.

El episodio ocurrió poco antes del debut de Cameron Diaz en el cine, con La máscara, en el año 1994 Archivo

“¡Estuve allí un año entero y no trabajé ni un día! No pude conseguir ni un solo trabajo que me salvara aunque, bueno... En realidad sí conseguí un trabajo, pero creo que era como mula, para llevar drogas a Marruecos ¡Lo juro por Dios! ”, contó para sorpresa de todos.

Según relató la actriz, la contrataron para modelar y le pidieron que lleve al país africano una valija que estaba cerrada con llave y que, según le dijeron, “entre comillas” tenía adentro la ropa que iba a usar ella. “¿Qué carajo había en esa valija? Yo era una chica rubia de ojos azules en Marruecos, en los años noventa, con jeans rotos, botas de plataforma y el pelo suelto. Ahora pienso... Eso era realmente inseguro ”, reconoció.

Cuando los agentes de seguridad de la aduana la frenaron y le preguntaron por el contenido de la valija, la actriz intentó despegarse rápido del asunto. “Les dije: ‘No lo sé, esto no es mío, no tengo ni idea de quién es’. Ese fue el único trabajo que conseguí en París...”, concluyó.

Cameron Diaz durante la presentación de una de sus últimas películas, Mujeres al ataque, allá por 2014 AFP

Unas pocas semanas después de este viaje a Marruecos, Díaz recibió un llamado que le cambiaría la vida: había sido elegida para protagonizar La Máscara junto a Jim Carrey, película que se estrenó en 1994 y la lanzó a la fama. Si bien al principio se mostró escéptica sobre la posibilidad de aceptar el trabajo, porque ella era modelo y no actriz, finalmente aceptó.

“Mi periodo acababa de empezar y no había forma de que me pusiera algo sexy ese día” , recordó sobre el casting. Más allá de todo, el director de la película, Chuck Russell, le dijo: “Eres mi Tina Carlyle y voy a prepararte para este papel”. Una semana después, le confirmaron el trabajo.

Su gran regreso al cine

Después de tomarse unos años para dedicarse a la vida familiar junto a su esposo, el músico Benjamin Madden, y la hija de ambos, Raddix, y también a los negocios, la actriz de 49 años reaparecerá en una comedia policial producida por Netflix cuyo título parece pensado para ella: De nuevo en acción.

Diaz compartirá este confirmado retorno al cine con Jamie Foxx, el actor que la acompañó en su última película: la remake del musical Annie, estrenada en 2014.

Cameron Diaz y un reciente paseo en familia con su marido, Benji Madden, y su hija Raddix Grosby Group

El anuncio fue revelado a través de la cuenta oficial que tiene Foxx en Twitter, mediante la difusión de una charla compartida por el propio Foxx, Diaz y el astro deportivo Tom Brady. La comedia que marca el regreso de Diaz al cine será dirigida por Seth Gordon (Quiero matar a mi jefe) y no trascendió hasta ahora ninguna revelación sobre el guion ni tampoco el perfil de sus personajes principales. Solo se sabe que la producción y el rodaje comenzarán cerca de fin de año.

“ Le di más de la mitad de mi vida al público , por lo que me siento bien con dedicarme un tiempo para mí”, declaró hace poco a la revista In Style al hablar sobre su decisión de alejarse de la industria. “Hacer una película es una excusa perfecta para que los demás se apropien de uno. Estás allí 12 horas al día y durante meses no hay tiempo para nada más. Me di cuenta de que entregué partes de mi vida a otras personas y ellas se las llevaron”, señaló en aquel entonces durante una conversación con su colega, y también empresaria, Gwyneth Paltrow.