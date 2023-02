Tras el luto por la muerte de su esposa, Helen McCrory, Damian Lewis regresa a Billions en modo “part time”

escuchar

Una lección que los espectadores de series aprendieron ya hace tiempo es que cuando se trata de despedir a personajes queridos, mientras su muerte no se vea en pantalla-y excepcionalmente aunque así suceda-, siempre hay posibilidades de que regresen al ruedo. Así ocurrirá pronto con Damian Lewis, que después de dejar al final de la quinta temporada el elenco de Billions, la serie que produce Showtime y aquí está disponible, por ahora, en Netflix, volverá para la séptima temporada de la ficción que en estos días se graba en Nueva York. El actor británico, que interpretó desde el comienzo del programa al inescrupuloso Bobby Axelrod, había decidido no continuar al frente de la historia luego del fallecimiento de su esposa, la actriz Helen McCrory.

Damian Lewis como Bobby Axelrod Showtime

El propio Lewis explicó en aquel momento su decisión de alejarse de la ficción creada por Brian Koppelman, David Levien y Andrew Ross Sorkin, en una charla con el diario The New York Times, con unas declaraciones que en ese tiempo parecían más expresión de deseo que concreto compromiso de retorno. “Aunque queda abierta la posibilidad para que regrese, por ahora, Axe ha sido desterrado”, contaba el actor desde su casa en Londres. Allí, en su ciudad, Lewis grabó de manera remota sus escenas de la segunda parte de la quinta temporada, aunque para el último episodio se sumó al equipo en Nueva York. La pandemia y la muerte de su esposa contribuyeron a ese arreglo aunque, según él explicaba en aquella entrevista, esos hechos no influyeron en su salida de la ficción.

“Es difícil encontrar cosas nuevas, creativamente. Ya sabemos quién es él”, explicó el actor en el reportaje de The New York Times en el que, sin dar demasiados detalles, mencionaba su necesidad de quedarse en Londres con sus hijos adolescentes después de la “tragedia” ocurrida en su familia, en referencia a la muerte de McCrory, sucedida el 16 de abril de 2021 a causa de un cáncer. En el anuncio de su salida de Billions, programa que protagonizaba desde 2016, Lewis también había aclarado que su intención siempre había sido cumplir con su contrato original de cinco temporadas. “Me pareció tiempo más que suficiente para desarrollar el personaje”, dijo el actor en aquel entonces. Algo que confirmaron sus creadores al explicar que llevaban varios años planeando la salida del personaje de la serie.

Paul Giamatti y Damian Lewis en Billions Archivo

En la ficción, la despedida de Lewis se resolvió con su personaje huyendo de la persecución de la ley norteamericana hacia Suiza con sus millones a cuestas. Ahora, a pesar de que su regreso fue confirmado por el propio actor y por unas fotos del set de grabación en Nueva York -que se filtraron a los medios-, se desconoce qué nuevos desafíos interpretativos lo tentaron para decidir que tenía más cosas para contar en la piel del tiburón de las finanzas Axe. Y, de hecho, todavía no se dieron a conocer ninguno de los detalles sobre la trama de la nueva temporada. Lo que sí se sabe es que de los doce episodios que tendrá la séptima temporada, Lewis aparecerá en seis junto al resto del elenco, que incluye a Paul Giamatti, Corey Stoll y Maggie Siff, entre otros.

Damian Lewis regresa a Billions Netflix

Claro que el regreso del talentoso Lewis no es la única buena noticia para los seguidores de Billions. A principios de mes, los ejecutivos de la señal Showtime, canal de origen de la ficción, anunciaron que en camino a la fusión con la plataforma Paramount+ la serie ganará al menos un par de spinoff al modo del universo en constante expansión que es Yellowstone. Así, ya comenzaron a trabajar en una Billions ambientada en el sur de Florida y enfocada en los negocios con criptomonedas y otra con sede en el mundo financiero de Londres. Además, para más adelante proyectan una serie titulada Millions, que trata sobre jóvenes empresarios y otra que en principio se llamaría Trillions, que tendría un corte más “telenovelesco” y exploraría el ambiente de los ultra ricos. La llegada de esas nuevas propuestas todavía no tiene fecha de estreno y en el caso de los espectadores argentinos todavía queda resolver en qué plataforma podrán seguir disfrutando de la historia original, ya que Netflix tiene disponibles cinco de las seis temporadas ya estrenadas y no hay asomo aún de que llegue la sexta a la plataforma, lanzada a principios de 2022 en los Estados Unidos.