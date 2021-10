Realidad vs. ficción: cómo fue el mediático romance entre Luis Miguel y Mariah Carey y cómo lo retrata la serie de Netflix

Incluso el Sol tiene que despedirse al fin del día: este jueves se estrenó la última temporada de Luis Miguel, la serie. La popular ficción de Netflix comenzó a atar cabos sueltos con la esperanza de volver a enamorar a su audiencia, un romance que creció en su primer año pero que con la salida del villano Luisito Rey perdió fuerza en su segunda entrega. Ahora la bioserie sobre el astro mexicano parece decidida a mostrar sin tapujos los excesos en los que cayó el cantante hace pocos años y mostrar el noviazgo que lo puso en las portadas de las revistas de todo el mundo: el que Micky mantuvo con Mariah Carey.

Luis Miguel y Mariah Carey, en Aspen, donde se conocieron GROSBY GROUP

El primer episodio de la tercera temporada transcurrió entre dos momentos: 2017 y 1995. Así, se pudo ver a un Luis Miguel entregado al consumo problemático de drogas y alcohol, desatento a sus compromisos musicales y con problemas financieros, y en plena grabación de Nada es igual, la placa con la que intentó regresar al pop radial después del increíble éxito de Romance, su disco de boleros. Fue justamente en diciembre de 1995, tras haber sido el único latino en participar del homenaje a Frank Sinatra, que Luis Miguel se cruza con Mariah Carey en Aspen. Tal como viene sucediendo desde el inicio, la ficción mostró una versión algo diferente de la que han contado sus propios protagonistas (atención: esta nota puede contener spoilers).

Guerra de egos

Aspen, el lugar en el que Luis Miguel se cruzó por primera vez con Mariah Carey Gentileza Netflix

En su autobiografía The Meaning of Mariah Carey, la diva de los 90 escribió que el agente inmobiliario que le alquiló una mansión a Luis Miguel y el que le alquiló a ella eran amigos y, luego de una charla, decidieron que debían ser celestinos de estos ídolos. Ambos le dijeron a su cliente que el otro quería conocerlos y así arreglaron una cita.

En la serie, sin embargo, fue el mexicano [interpretado por Diego Boneta] el que queda deslumbrado por la belleza de la cantante [en la piel de la actriz y cantante británica Jade Ewen] en una cena y le envía, sin éxito, una botella del champagne más caro del lugar a su mesa. Obsesionado con conocerla, descubre que ella quería comprar una casa y la seña antes. Cuando Carey lo llama para pedirle que reconsidere la oferta, le pide una cena a cambio.

Las atención y regalos de Luis Miguel con Mariah Carey son numerosos pero... ¿podrá superar estar con alguien más famoso que él? Gentileza Netflix

La cena, lejos de ser muy romántica, comienza muy tensa porque es el encuentro de dos estrellas de fama mundial que no parecen preparados para dejar sus egos de lado . De hecho, cuando una fanática se acerca a la mesa a pedir una foto, Luis Miguel asume que es con él pero en realidad era para Carey. Para el intérprete de “La incondicional”, no ser el centro de atención de todos es desconcertante.

A medida que avanzan los episodios de la tercera temporada, la tensión entre la fama de ambos será un nudo dramático entre ambos en lo que vendrá: Luis Miguel no es conocido en los Estados Unidos y tratará de triunfar también allí, pero no será fácil . Además, nadie dijo que Carey no tenía más candidatos.

Luis Miguel y Mariah Carey, de vacaciones en Barbados, en 2001 GROSBY GROUP

En The Meaning of Mariah Carey, la diva le dedica un episodio completo en donde presenta a su ex como una suerte de Elvis latinoamericano y detalla las atenciones que tuvo con ella, incluyendo enviarle un jet privado lleno de rosas. Pero también reconoce que salir con alguien con el mismo nivel de exposición que ella no es fácil y que ambos tenían temas familiares que solucionar antes de poder ser felices.

“Me di cuenta que uno tiene que estar seguro de uno mismo. El público y los medios pueden atacar una relación y volverte loco. Necesitás ser alguien muy seguro de vos mismo para lidiar con esa situación. Yo estoy muy feliz con la relación en la que estoy ahora porque él es un cantante y una super estrella latina. Se llama Luis Miguel y él está tan seguro de sí mismo que si bien todos le dicen de hacer un disco en inglés, él no lo hace porque no lo necesita . No sigue modas y entiende la locura de mi vida porque no hay muchos a los que les podés decir por teléfono ‘Ok, te dejo que tengo que cantar para 50 mil personas’ y realmente te entiendan”, confesó Carey en una entrevista en 1999.

Luis Miguel y Mariah Carey, juntos festejando el día de San Valentín, en 2004 GROSBY GROUP

En una entrevista con LA NACION, Jade Ewen contó cómo fue ponerse en la piel de la intérprete de “Vision of love”, en ese particular momento de su vida. “Fue muy divertido. Teníamos que trabajar en un nuevo aspecto que la gente no había visto de este personaje. Él siempre había sido el centro de su universo, entonces era emocionante estar con alguien tan grande y exitoso; eso realmente lo puso a prueba en términos de su ego, era como una batalla entre dos alfas. Tuvimos conversaciones en torno a esos aspectos y cómo hacer verdadero eso y que Mariah fuera la dominante. Es una relación muy pasional”, explicó la actriz.