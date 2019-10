Agredieron a Roberto Navarro a la salida de su programa

Roberto Navarro fue agredido por tres hombres jóvenes cuando salía de su trabajo

22 de octubre de 2019 • 15:31

La celebración del cumpleaños 60 de Roberto Navarro tuvo un sobresalto amargo: el periodista fue agredido por tres hombres jóvenes cuando abandonaba los estudios de El Destape Radio, donde transmite su programa #Navarro2019.

"Hoy, luego de un hermoso programa, salí de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde. Este es el odio que está inculcando [Mauricio] Macri", escribió Navarro en Twitter.

En diálogo con su colega 'Pepe' Rosemblat, el comunicador contó que se trataba de "tres tipos de unos veintipico de años". "Uno me pasó por atrás y me empujó sobre los otros dos. Me di cuenta que venía el empujón e intenté esquivarlo y le pegué", contó.

Y añadió: "Seguí caminando hasta el auto, entré y se me pararon delante del auto. Me dijeron que no iba a llegar al auto así que ya sabían donde lo dejo todos los días. Sabían dónde trabajo y dónde dejo el auto. Y vinieron a atacarme, a pegarme".

A su juicio, esto se debe al "clima de odio que se está generando en estos días". "Quedé nervioso. Hay un lugar donde deben estar los límites", concluyó.