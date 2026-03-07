Escándalo viral: qué dijo Timothée Chalamet para que los teatros de ópera y ballet estallaran de furia

Compañías de ballet y de ópera de todo el mundo han criticado duramente a Timothée Chalamet tras los comentarios poco halagadores de esta ascendente estrella de Hollywood, en una entrevista reciente. En febrero pasado, el intérprete y su colega Matthew McConaughey participaron en un evento comunitario en Austin, Texas, producido por Variety y CNN, donde ambos hablaron sobre su arte.

Hasta aquí, ningún problema. Pero cuando comenzaron a reflexionar sobre la capacidad de atención del público, Chalamet dijo: “No quiero trabajar en ballet ni en ópera. Cosas que me dicen: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya no le importe a nadie’”. Chalamet se dio cuenta rápidamente de que su comentario podría considerarse despectivo y añadió: “Con todo el respeto a la gente del ballet y la ópera. ¡Caramba!, acabo de criticar sin motivo”.

Pero ya era demasiado tarde y sus disculpas parecen no haber sido aceptadas. Quizás hasta a su madre, Nicole Flender le ha dolido, como exbailarina profesional en escenarios de Broadway.

Lo curioso fue que, en una primera instancia, tampoco sus palabras parecieron tener gran difusión. Debieron pasar varios días para que alguien levantara el guante y desde entonces (como mucho de los que sucede en las redes), se transforme en una gran bola de nieve bajo el hashtag #wecare. Aquello que pareció un comentario de baja importancia seguido de una disculpa (se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado), hoy hace ruido en todos los foros dedicados al ballet y a la lírica.

Como dice la vieja frase “a buen entendedor pocas palabras” el MET publicó en su cuenta de Instagram un posteo en el que solo se lee: “Este es para ti, @tchalamet“. Sirve para acompañar un video con imágenes de gente trabajando en producciones líricas y de ballet y una única frase que reluce en medio de la secuencia: “Respeto para la gente del ballet y la ópera”.

Otros respondieron con humoradas. La Ópera de París contestó con ironía a los comentarios de Chalamet. La institución francesa, aludiendo a la película del actor (Marty Supreme), publicó en su cuenta de Instagram: “Giro de guion: también hay ping-pong en la ópera”, junto a imágenes de la obra Nixon en China (es una ópera en tres actos del compositor estadounidense John Adams, con libreto de Alice Goodman que está inspirada en la visita de Nixon a China, en 1972).

La Ópera de Los Ángeles también apostó al humor con esta frase: “Lo sentimos, @tchalamet. Te ofreceríamos entradas de cortesía para Akhnaten, pero se están agotando. Quedan algunos asientos para comprar si te apuras".

La Royal Opera y Ballet londinense fue mucho menos suspicaz y más directa: “Cada noche, en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y la ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura del espectáculo en vivo. Si quieres reconsiderarlo, @tchalamet, nuestras puertas están abiertas.”

Y no solo fueron las instituciones las que se manifestaron al respecto. Artistas como la directora Alondra de la Parra expresaron su descontento, siempre en la misma línea que aparece en otros comentarios: “Hola Timothée. Lamento que no quieras ser parte de esto. ¿Tal vez quieras reconsiderarlo? Nosotros no estamos tratando de mantener esto vivo porque está muy vivo".

Hubo quienes se la tomaron en serio, como una verdadera afrenta. Megan Fairchild, primera bailarina del New York City Ballet, también respondió desde sus redes: “Timmy, no sabía que eras un bailarín o cantante de ópera de talla mundial, que simplemente elegiste no dedicarte porque actuar es más popular. El ballet y la ópera no son pasatiempos de nicho a los que la gente renuncia por fama (… ) Mucha suerte en la carrera por el Oscar. Que los artistas apoyen a los artistas importa. Ninguno de estos caminos es fácil, y no hay por qué menospreciar el ballet ni la ópera en el proceso”.

Hubo mucho más. Porque #WECARE es la campaña que suma cada día más firmas, traducidas al idioma de cada país. El Ballet Nacional chileno posteo un video donde se escucha la voz del actor y comentarios que dicen: “A nosotros sí nos importa”.

En otros casos, se trata de verdaderos llamados a la opinión: “Tras las recientes conversaciones sobre la relevancia en la comunidad del ballet y la ópera, queríamos compartir un poco sobre la importancia del ballet, tanto para nosotros como para los innumerables artistas, estudiantes y seguidores que dedican sus vidas a esta forma de arte que ha perdurado durante más de 400 años (y contando). Ya sea que te conectes con nosotros a través de nuestras redes sociales, tomes clases con @tulsaballetcde o te unas a nosotros para compartir una experiencia teatral, ¡te apreciamos!”, dicen desde el Tulsa Ballet.