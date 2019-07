Agustina Cherri contó que tendrá un parto sin anestesia

Crédito: Instagram

25 de julio de 2019 • 12:04

Agustina Cherri espera la llegada de su primera hija con Tomás "Pepo" Vera. La actriz, que está en el séptimo mes de gestación, ya reveló los detalles de cómo quiere darle la bienvenida a su futura bebé. La ex Chiquititas contó que quiere tener un parto respetado y sin anestesia.

"Espero que sea un parto natural. Mi obstetra es un médico que tiene un modo de trabajo que comparto y que es justamente el de un parto respetado", contó a la revista Caras.

Cherri explicó cómo será el proceso. "Voy a ir a una clínica y los profesionales van a acompañar el proceso, pero no realizarán ningún tipo de intervención. Si estoy bien con el dolor y me la banco no me van a poner anestesia porque sí", dijo.

Además, la actriz contó que todavía no definieron el nombre. "Estamos entre dos opciones. El tema es que queremos esperar a que nazca para ver su carita y terminar de definir. Tener esa primera impresión y ver que nos genera", explicó.