Alfredo Casero confirmó que llevará Cha Cha Cha al teatro: qué pasará con Fabio Alberti y Diego Capusotto

“Ahora voy a hacer una privatización del aire, del agua y del queroseno. Buenas noches. Les voy a pegar un cachetazo económico que no se van a olvidar más”, dice Manhattan Ruiz, uno de los personajes más icónicos de Alfredo Casero en Cha Cha Cha , en un sketch que da vueltas por YouTube, tiene más de 80 mil reproducciones y que aunque fue grabado hace tres décadas, puede traspolarse a diferentes momentos de la Argentina, pareciendo siempre actual. En las últimas horas, el actor utilizó su cuenta de X para anunciar que realizará un homenaje sobre las tablas al ciclo que se emitió durante el año 1993 y entre 1995 y 1997 y de inmediato surgió una pregunta: qué pasará con sus excompañeros de elenco Fabio Alberti y Diego Capusotto.

“Para armar Cha Cha Cha no están muchos de los originales, pero estamos ahí con Lito Ming. Me parece que está”, dijo el actor y continuó: “Voy a hacer tres shows en la semana diferentes, ya que son demasiadas cosas. Dale, venite que es ahora o nunca . 10 de octubre. Metropolitan”. De esta manera, el humorista que dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación a finales de los 80 en el Parakutural, confirmó la vuelta con la que ya venía coqueteando desde hace meses, aunque no dio detalles de cómo será el encuentro teatral.

Al ser consultado por LA NACIÓN, sobre el anuncio de su excompañero, Fabio Alberti, quien formó parte de las cuatro temporadas del programa catalogado como “humor absurdo” se mostró contento con la idea: “Hablo siempre con Alfredo, tenemos contacto. Las ganas están, me gustaría volver y sería una alegría”. Si bien aún no firmó, su participación está casi asegurada. Radicado en Uruguay desde hace seis años, donde tiene su restaurante Choto, aseguró que si las cosas se dan, no tendría problema en viajar periódicamente a la Argentina a hacer las tres funciones semanales que propone Casero.

En el programa, el comediante pudo darle rienda suelta a personajes como el sacerdote Peperino Pómoro, que parodiaba a los micros religiosos de la medianoche, o a la conductora de “Mañanas al pedo”, un personaje muy similar al de Coty Nosiglia (”Boluda Total”) que popularizó en 1999 en Todo por dos pesos, el ciclo de humor que hizo en lo que en aquel momento era Azul Televisión, junto con Diego Capusotto. Los tres (con Casero) venían de hacer De la Cabeza con Mex Urtizberea, Favio Posca y Rodolfo Samsó (Alacrán). Pero aunque sus orígenes fueron similares, no así su presente. Consultado por este medio sobre si fue convocado o estaba al tanto del homenaje a Cha Cha Cha en la avenida Corrientes, Capusotto fue contundente: “No sé nada”.

En 2017, Casero y Capusotto habían protagonizado varios cruces en las redes sociales debido a sus posturas políticas. A pesar de sus diferencias ideológicas, en una entrevista en Telefe en 2019 el intérprete de “Pizza conmigo” dijo sobre su colega: “Me mata, lo veo y lo separo de su obra. Con él tengo un amor de toda la vida, igual que con todos los que trabajaron en Cha Cha Cha, un amor y agradecimiento porque fue una de las cosas más lindas que hice”. En aquella misma charla, Germán Paoloski le había preguntado si veía viable hacer un ciclo como el mencionado y sorprendió al decir que sí: “Yo sí puedo porque es mi forma de hacer humor. Siempre es posible porque es la vida misma”.

Además de a Manhattan Ruiz, Casero le dio vida a decenas de personajes en el programa, entre los que estaban Juan Carlos Batman, Aaron Zimmerman o la Madre Judía. Cada martes sonaba la característica canción “Mozart avec nous” que daba inicio a una seguidilla de sketchs delirantes que conformaban el programa hoy considerado de culto y que en ese entonces no todos sabían acompañar y entender.

Además de Casero, Capusotto y Alberti, durante la primera temporada producida por Nicolás Repetto había figuras como Mex Urtizberea, que al año siguiente abandonó para darle inicio a Magazine For Five -semillero de niños actores como Julián Kartun, Martín Piroyansky, Laura Cymer o Julieta Zylberberg-, Mariana Briski y Sandra Monteagudo, que se fueron bajo el ala de Tinelli donde inmortalizaron a las colegialas “Luna y Matilde” y a las modelos y Pablo Cedrón, que fue a la tribuna de Nico. Luego de un impasse de un año, en 1995 y con el eslogan de “Dancing en el Titanic”, el programa volvió acompañado de incorporaciones como Daniel Marin y Alejandra Flechner. Del staff original, además de los tres protagonistas, continuó Vivian El Jaber. “El estigma del doctor Vaporeso” y “La parrilla del Xeñor”, fueron los nombres que acompañaron al título durante los dos años siguientes hasta que América decidió dejar de emitirlo.

Allí también hizo su debut Nazareno Casero cuando tenía apenas 8 años con su papel de Alumno Capusotto. El protagonista de Jardines Salvajes recordó hace un tiempo en diálogo con LA NACIÓN su experiencia: “Cuando mi viejo habla, lo recuerda literalmente como una jam de jazz, con músicos tocando literalmente sobre una estructura. Como en el jazz, todos hacían un solo y tenían un rol. Pero por más libertad que hubiera, no era ‘hagamos lo que pinte’. Me dejaba improvisar, pero no podía volar una mosca de mi parte cuando no era el momento. Fue un hito para mí”. Además, aseguró que a pesar de que hizo de uno de los Puccio en Historia de un clan o la versión joven de Diego Maradona en Sueño Bendito, gracias a las constantes reproducciones en YouTube, la gente en la calle lo sigue reconociendo por su personaje de niño.