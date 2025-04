Que pasó con la denuncia de Viviana Canosa, el escándalo que convulsionó a la televisión

Todo comenzó en la tarde del miércoles 9 de abril, cuando Marcela Tauro visitó a Yanina Latorre en su programa, Sálvese quien pueda, previo al debut de Infama, y le preguntaron por la conductora de La peña de morfi. “Con Lizy pasó lo que se supo en ese momento. Lo que me dolió fue que ella había sido compañera mía, teníamos muy buena relación, nos juntábamos a comer y salíamos a los boliches. Me molestó que le escribiera por Instagram a mi pareja de ese entonces. Soy una mujer grande y trabajo en este medio, tonta no soy: si yo lo expongo es por algo”, respondió Tauro.

Tras escuchar el testimonio de Tauro, repetido en LAM, Viviana Canosa le envió un contundente apoyo. A su manera. Al día siguiente, desde la pantalla de Viviana en vivo, la conductora acusó a Lizy Tagliani de haberle robado dinero de su casa, en la época que trabajaban juntas en canal Nueve. “Tenía un vestidor hermoso lleno de cosas muy valiosas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me iba desapareciendo, un montón de cosas que me iban desapareciendo. Un día abrí la ducha simulando que me iba a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani estaba robando plata de mi cartera, tironeando. Le pedí que se fuera de mi casa y le dije: ‘Nunca voy a entender por qué me estás robando’”, declaró en su programa de eltrece.

Durante el fin de semana, el conflicto se potenció porque en el arranque de La peña de morfi, el domingo 13, su conductora recogió el guante. Le contestó a Canosa sin nombrarla, de manera que luego definirían “tibia” distintos panelistas: “Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan”, se justificó Lizy.

Más tarde, en el debut de Infama, Marcela Tauro fue lapidaria: “¡Qué buena actriz! No lo había visto. La gente tiene que analizar y ver por qué los famosos nos venden cosas que no son. Se separan de uno y al otro día ya tienen otra pareja. ¿Qué? ¿Se les va el amor de golpe? Entonces no estaba tan enamorado de uno. No lo digo solo por ella, ¿eh?”, dijo sobre las palabras de la humorista, además de profundizar en el episodio que vivió su expareja, Martín Bisio, con la peluquera.

Marcela Tauro y el debut de Infama en una semana de guerra mediática y picos de rating

El lunes 14 el tema fue una suerte de cadena nacional: tres famosas, acusaciones cruzadas, la fórmula perfecta para que estallara el escándalo. Desde la mañana temprano, los programas magazine y de espectáculos se ocuparon de la polémica. Si bien Telefe no le dio trascendencia al tema y optó por hablar pocos minutos en A la Barbarossa, fue Georgina, su conductora, la primera que criticó muy duramente a Canosa: “Son cosas que, si pasaron, sucedieron hace cinco mil años. No podés ensuciar a una persona diciéndole ‘sos una ladrona’. Es muy feo esto, no se hace. Me enoja que la ensucien así. Me parece muy desagradable lo que dijo Viviana ”, dijo más tarde en Intrusos.

Descargos

La conductora de eltrece no se quedó callada y en un encendido descargo, de casi una hora, en el que habló de Lizy, Costa, Marcelo Corazza, la denuncia que le hicieron a dos exparticipantes de Gran Hermano por una polémica promoción en redes sobre una propuesta laboral para mujeres de entre 18 y 22 años en Rusia, apuntó duro contra el canal de las pelotitas.

Canosa involucró a Tagliani en supuestas “fiestas” de famosos en las que habrían participado menores de edad e incluso dio a entender que podría estar ligada a la causa que enfrenta Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano, acusado de integrar una banda que reclutaba jóvenes para su explotación sexual. “El viernes decidí hablar, porque quería sacarle la careta a Lizy. Para mí ella es un lobo con piel de cordero . No encontraba el momento para contar todo lo malo que me hizo. Y no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo”.

Toda la televisión se hizo eco de esta fuerte denuncia mediática que llegó a la Justicia el martes 17 por la mañana cuando Viviana fue a Comodoro Py a contarle al fiscal Carlos Stornelli todo lo que sabía. La periodista adelantó su declaración porque el día anterior recibió mensajes advirtiéndole que le iban a “embarrar la cancha”.

Viviana Canosa sale de los tribunales de Comodoro Py, el martes 15 de abril Enrique García Medina

A diferencia de los días anteriores, Lizy Tagliani hizo un encendido descargo en su programa de radio en el que dejó claro que nada de lo que se decía era cierto: “Todo lo que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás en mi vida ocurrió eso. Jamás estuve con una persona menor de edad y no voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta y estoy más segura que nunca”. Y continuó visiblemente angustiada, “Si alguien sabe que yo abuso de menores y saben que voy a adoptar un pibe, ¿van a esperar a dos, tres o cuatro días de un juicio por la adopción para decir estas bestialidades, de las cuales soy totalmente inocente? ¿Vas a hacer eso a cuatro días o lo tendrías que haber hecho cuando te enteraste de que yo iba a adoptar un pibe? ¿Permitís que un pibe de cuatro años esté en mi casa meses y no lo decís antes si pensás eso?“.

Más involucrados

Por la tarde, Canosa sumó nuevos enemigos, ya que apuntó contra Beto Casella, Costa, Georgina Barbarossa y Paulo Vilouta por las críticas hacia su persona. Mientras en la pantalla de eltrece Canosa daba más detalles de su denuncia, enfrente, en Cortá por Lozano, Costa contó su verdad: “Yo tengo un grave problema y es que me embandero en causas que no son las mías y por eso tuve un vuelto espantoso. La cantidad de cosas que escuché sobre mi persona y la de Lizy, el delirio es total. No puedo entenderlo, pero a la vez sé dónde trabajo y no me sorprende. Sé que todo esto me lo estoy morfando por defender a una amiga mía y si es así, muero en mi ley”. Más tarde, la conductora dio dos entrevistas, una a Jorge Rial en C5N y otra a Franco Mercuriali en TN, en la que declaró: “Fueron apareciendo otros temas… Ayer llegué al caso Loan (Peña) que nada tiene que ver con lo de Lizy y los robos”. Juan Manuel Dragani, su abogado, además aclaró: “Se está diciendo que Viviana la acusó de abuso y nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito”. Estas declaraciones despertaron todo tipo de reacciones y hay quienes pusieron en duda la denuncia de la conductora.

Lizy Tagliani al aire, durante su respuesta a Viviana Canosa (Captura Telefe)

El miércoles 18 Viviana empezó a cuestionar a los colegas que desde el mismo canal trataron el tema y pusieron en duda su palabra. Enfurecida le dejó un mensaje a Pampito, conductor de Puro show, en el que le reprochó lo que decían. “Canosa me mandó un mensaje, está un poco enojada, acá en este programa opinamos lo que se nos antoja. Fuimos muy claros, dijimos que ella hizo lo correcto, se presentó en la Justicia y declaró, ahora ayer en TN dijo que Lizy no estaba involucrada. ¿Está involucrada o no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, así que no nos ofendamos porque hacemos periodismo”, comentó Pampito visiblemente enojado.

“Estoy escuchando lo que dicen. Les recomiendo tener los huevos que tengo yo para ir a denunciar lo que denuncié. No tengo la menor idea lo que dice Fernanda (Iglesias), yo sé lo que viví, sé lo que sé y como tengo unos ovarios enormes, voy y lo denuncio. Ojalá todos los que están en televisión y saben cosas, las cuenten en la Justicia. Están diciendo cualquier cosa, no están diciendo la verdad. La verdad la sé yo, no inventen, gracias”, le dejó en claro Canosa.

Fernanda Iglesias levantó el guante y le contestó: “Yo le llegué a creer a Viviana. De hecho, ayer dije por qué reaccionaba así Lizy si no era culpable. Entonces a la noche dice en TN que nunca dijo eso, y me pregunté qué escuché. Ayer hablé con un montón de gente y me contaron que hay una ONG que denunció el mismo lunes, cuando vieron el programa, entonces ella se entera de esto a la noche y por eso fue el martes, porque si no, la iban a llamar de testigo”.

En las noticias

A esa altura, el tema escaló a los noticieros. Telefe apuntó fuerte contra Canosa desde A la Barbarossa y Cortá por Lozano, mientras que eltrece, con sus matices, se encolumnó detrás de la periodista. En Viviana en vivo esta vez cuestionó a Flor de la V, Laura Ubfal y Pablo Duggan. Por la noche, subió un video a sus redes en la que se podía ver a Lizy Tagliani, muchos años atrás, haciendo un chiste sobre menores en un boliche.

El Jueves Santo, cuando habitualmente se emiten programas grabados o el eje de los ciclo pasa por las pascuas, se dio otro cruce en vivo pero esta vez fue entre Canosa y Mariana Fabbiani. La conductora decidió levantar el guante por una disputa entre los dos programas a propósito del secreto de sumario en la denuncia: mientras que en DDM Martín Candalaft afirmó que no existía tal medida judicial, en el ciclo de eltrece, el abogado Juan Manuel Dragani decía todo lo contrario. Fiel a su estilo, Viviana le envió un mensaje en vivo a Mariano Chiade, productor y marido de la conductora de América, pidiéndole que “la corten” con lo que estaban diciendo o ella iba a hablar.

En la semana hubo una dura pelea entre Viviana Canosa y Mariana Fabbiani

“Ayer me amenazaron en la pantalla de El Trece y por privado. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir. Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Ya sabemos cómo es Viviana Canosa, todo el medio la conoce. Nació chancho y va a morir chancho. Te conocemos, Viviana, lo único que hiciste en tu espantosa y horrorosa carrera fue arruinarle la vida a todo el mundo, con una maldad sin límites. Lo que me sorprende es que todo esté pasando en la pantalla de El Trece. Una pantalla que ha tenido prestigio, calidad y calidez, que era responsable y creíble. Entonces le pregunto a Adrián Suar... ¿Qué estás haciendo con la pantalla de canal Trece? ¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total, por un punto de rating...”, disparó Mariana en su ciclo de América.

La respuesta de Canosa no se hizo esperar: mientras leía declaraciones que había hecho minutos antes su competidora, apuntó contra Fabbiani: “Ayer le dejé un mensaje a su marido, pero yo no amenazo. Yo nunca trabajé por ser la esposa de nadie, te guste o no. No llames más a mis jefes. Si Suar no me quisiera acá, no me hubiese contratado. ¿Querés pedir mi cabeza en El Trece? No lo vas a conseguir”, sentenció.

Ayer, Viviana Canosa mantuvo una extensa charla con Adrián Suar, gerente de programación de Canal 13, su jefe. No fue presencial, como trascendió en un principio: hablaron por teléfono. Durante la conversación (”larguísima”, insistieron), Adrián le manifestó lo que no le gusta que pase en su pantalla y qué quiere de aquí en más . Le dijo que no está de acuerdo en nada con lo que ve, en eso de “tirar nombres” y de “pegarle a la gente” porque sí y defendió a los artistas. Aclaró, por si acaso fuera necesario, que está a favor de que se investigue sobre una posible red de trata. Pero todo lo demás, lo tiene desencajado. Tampoco entiende por qué Viviana le pega a programas del mismo canal, como Mujeres Argentinas y Puro show. ¿Cómo sigue? Las autoridades de eltrece van a esperar, se mantienen expectantes, quieren ver si Viviana puede entrar en la sintonía de su pantalla. “Si no, tendrán que tomar medidas”, aclara una fuente del canal.

Así respondió Florencia Peña a las acusaciones de Viviana Canosa (Captura: América TV)

Pero el escándalo escaló aún más cuando Tomás Méndez, periodista de canal Nueve, reveló en el noticiero del canal la supuesta lista de nombres que la conductora habría presentado en Comodoro Py. Florencia Peña, una de las nombradas por el periodista, fue a contar su verdad a LAM. “Yo soy una persona controversial siempre, soy picante y me banco el juego y el vuelto. Pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Les puedo gustar o no, cómo actúo, como conduzco… Pueden criticarme como mamá. ¡Pero soy honesta! Y cuando se meten con cosas que no solo me dañan a mí... ¡Tengo tres pibes! Dos escolarizados y creo que hay un límite. Y creo que de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota”, dijo, visiblemente angustiada. “Yo estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata ¡Es un delirio que me excede! ¿Qué está pasando? Yo no querría estar acá sentada, pero vine porque siento que esto hay que frenarlo ya y hago un pedido al periodismo de que frenen un toque la pelota, y que tengan mucho cuidado con lo que escriben. Por que por rating y clics están haciendo cualquier cosa, y no es sólo el programa de Canosa ¡Todos se están colgando de esto!”.

Este viernes, tras su charla con Suar, la conductora abrió su programa con un mensaje claro: “Chueco, vamos a mediar lo que yo quiero hacer como apasionada que soy, con lo que vos querés como gerente del canal” . Y contó que este sería su último descargo al aire: “Hoy es la última vez que voy a hablar de esto porque después lo voy a seguir en la Justicia. No le voy a dar show mediático a ningún canal, ni siquiera a este”.

Viviana Canosa revolucionó a toda la televisión, tuvo su mejor semana en materia de rating y este viernes le ganó en la competencia directa a Telefe. No es la primera vez que una situación al límite despierta el interés masivo de la audiencia. La periodista tendrá que demostrar si sus dichos tienen sustento y la Justicia la deberá avalar o no. En el medio hay un tema muy delicado y realmente importante, la trata de menores de edad, que por momentos para muchos pareció quedar en segundo plano, tapado por las abrumadoras peleas mediáticas.

Ariel López Cucatto Por