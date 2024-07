Alfredo Casero disparó contra El Dipy, ante la posibilidad de que ocupe un cargo en Cultura de la Nación: “Es un trepador y un bocón”

Escuchar

La guerra entre Alfredo Casero y “El Dipy” es de larga data; sin embargo, este miércoles un nuevo round se desató en las redes sociales. ¿Qué pasó? El humorista reaccionó ante la noticia de que el cantante de cumbia ocuparía un cargo dentro del Gobierno de Javier Milei y estalló de furia. Tras tratarlo de “inútil” y “bocón”, el actor apuntó contra el presidente de la Nación, advirtiéndole que esto no fue lo que votó en noviembre pasado .

La información, que surgió como un rumor pero pudo ser confirmada por LA NACIÓN, indicaba de que David Adrián Martínez, más conocido como “El Dipy”, sería designado por la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Federico Brunetti, para coordinar un nuevo proyecto cultural que fomentaría a los artistas emergentes con una perspectiva de inclusión social en diferentes puntos del país . No se sabe aún si será un cargo rentado o ad honórem.

Indignado por esta posibilidad, Alfredo Casero no se quedó callado y recurrió a sus redes sociales para mostrar su disconformidad con este supuesto nombramiento. “ Debemos pagarle a este inútil, que a la cultura aporto una gar…, que todos sabemos que es un trepador y un bocón, inútil en todos los términos” , escribió en su cuenta de X, fiel a su estilo. Y enseguida, el humorista apuntó contra el Gobierno: “ Me parece un horror, y NO ERA LO QUE HABÍAMOS VOTADO... ”, remató en mayúscula para mostrar su furia.

Debemos pagarle a este inutil,que a la cultura aporto una garcha,que todos sabemos que es un trepador y un bocon,

Inutil en todos los.terminos.

Me parece un horror,y NO ERA.LO QUE HABIAMOS VOTADO... https://t.co/N7gn5aFLFf — Alfredo Casero (@agencialavieja) July 24, 2024

Esta no es la primera vez que el protagonista de Cha, Cha, Cha cruza al cantante de cumbia. En mayo de 2022, el comediante arremetió contra “El Dipy” luego de que en un programa político, este pidiera que aten a uno del Gobierno de Alberto Fernández en Plaza de Mayo “para que se termine el quilombo”. Si bien Casero tampoco era simpatizante del Gobierno anterior, el actor le contestó a través de un vivo de Instagram: “ Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va en serio ”, le advirtió.

“Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tu guerra”, continuó el humorista, hablándole directamente al intérprete de “Soy soltero”.

Y bueno…

Nos juntamos y ya le pusimos el moño @JMilei pic.twitter.com/9JGjcm3qmV — El Dipy (@eldipyok) May 23, 2023

Lejos de quedarse callado, “El Dipy” le respondió desde su programa radial, Los desclasados, ese espacio en Radio Rivadavia que Casero acababa de cuestionarle. “Todavía no se por qué me atacó Casero, en ningún momento lo nombré. Hasta se metió con la madre de mi hijo, esa si no se la voy a perdonar”, dijo. Pero el enfrentamiento no quedó ahí. Según lo que reveló el músico, lo contactó por WhatsApp para aclararle los tantos: “ Le contesté: ‘A mí no me manda nadie, no soy como vos. (...) Yo siempre dije lo mismo desde el primer día que empecé a hablar, nunca cambié mi discurso’ ”, reveló sin filtro.

El interés de El Dipy por el mundo de la política no es nuevo: en 2023, el músico fue candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza, obteniendo el segundo lugar en las elecciones de octubre, detrás de Fernando Espinoza. “Javier [Milei] dio un batacazo tan grande porque es la primera vez en años que la gente creyó en alguien, en él, en mí, la gente se despertó y sabe que esto puede cambiar”, declaró tras las elecciones.

Martínez vivió en el Partido de La Matanza con su familia desde la infancia. Después de trabajar como DJ en discotecas de la zona oeste del conurbano bonaerense, en 2006 formó con el músico Sergio Galván la banda El Empuje (en ese entonces adoptó el seudónimo El Dipy). Como solista, lanzó varios álbumes. En 2019, fue nominado a los premios Gardel como Mejor Álbum Artista Tropical por su álbum El peor de todos.

