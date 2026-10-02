Amalia Granata se refirió al chiste que hizo Robbie Williams en pleno show: “No me suelta; soy inolvidable”

En medio del show que Robbie Williams brindó este jueves por la noche en el Movistar Arena, el cantante británico hizo un pícaro comentario que muchos interpretaron como una referencia a su affaire con Amalia Granata. “¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?”, exclamó ante un público enfervorizado. Y entonces, indicó: “No es la que ustedes creen”.

Y entonces, todos los programas matutinos salieron a buscar a la ahora diputada santafesina, que, en 2003, se hizo conocida después de contar con lujo de detalles el encuentro sexual que había mantenido con el ex Take That, cuando él se encontraba por primera vez de visita en Buenos Aires.

Amalia Granata se hizo eco de las declaraciones de Robbie Williams

En diálogo con Flavia Palmiero en el programa Nuevo día, de la señal Ciudad Magazine, la santafesina se tomó el asunto con humor: “Imaginate los chistes que hago con esto, con mis amigas, con mi marido. Le digo a mi marido ‘cuidá estas t... que son inolvidables’”.

Y luego, explicó: “El vínculo que yo tuve con él hace 23 años fue muy lindo. Él estuvo en 2003 en Buenos Aires, y después, en 2006 o 2007, nos vimos en los Estados Unidos en su casa, en Beverly Hills. Yo había viajado al casamiento de una amiga y bueno... Fuimos a su casa, estuvimos en su casa. Después él se fue para Chile, porque esto no es nuevo, y en el medio del recital me dedica una canción, y grita mi nombre. Si lo buscan en YouTube lo van a encontrar. Grita ‘Amelia’ en vez de ‘Amalia’, porque no le salía”.

“Uno de los estribillos de la canción dice: ‘Qué bueno que haber pasado una noche conmigo te haya garantizado el camino a la fama’. Pero hoy somos dos personas maduras. Yo tenía 23 años en aquel momento, y él tenía 32. Hoy tenemos una familia. Siempre me cargan por el parecido que tiene su esposa conmigo”.

Robbie Williams junto a su esposa Ayda Field en la última edición del Festival de Cannes JULIE SEBADELHA - AFP

“Yo siempre fui muy maternal y él en ese momento estaba en una situación muy vulnerable, estaba saliendo de sus adicciones y creo que puede haber una conexión desde ese lugar, y por eso quedó el enganche a través de los años”, conjeturó luego.

“Me encantaría reencontrarme con él. Lástima que ayer no me lo encontré en el hotel, porque lo escuché haciendo declaraciones sobre su TDA y mi hijo tiene TDA, y me encantaría que él apadrine mi fundación”, señaló.

El mismo viernes la diputada santafesina se refirió también sobre el tema en Desayuno Americano. Allí, cuando Pamela David le preguntó si había coincidido con Williams en el mismo hotel, Granata explicó: “Ayer tenía el cumpleaños de la doctora Mariana Gallego en el Faena, al mediodía; era un almuerzo de mujeres. Ahí vi que estaban las fans en la puerta y me acerqué a saludarlas, pero no, nada que ver”.

Cuando la conductora hizo referencia a la frase que el músico británico lanzó en medio de su recital en el Movistar Arena, y le preguntó si creía que no la había olvidado, Granata fue contundente: “No me suelta. Recién vi una parte... No sé por qué no me suelta. Soy inolvidable”. Y agregó: “No me esperaba que ayer, después de 25 años, me volviera a recordar”.

También dio detalles de ese segundo encuentro en los Estados Unidos: “No pasó nada. Cuando llego a su casa, me recibe con toda la boca hinchada, porque le habían sacado una muela. Estuvimos un rato charlando, con mi amiga de traductora, obvio. Uno de los chistes, cuando me ve, fue ‘¿No aprendiste inglés, todavía?’. Y yo le respondí:’¿Y vos español?’. Mi amiga ni lo conocía, porque en los Estados Unidos él no es conocido”.

“Después me dijo que tenía que venir la psiquiatra por una consulta a domicilio, porque él estaba con el tema de la rehabilitación. Nos despedimos, nos abrazamos y él me dijo que se iba para Chile, en una gira. Y en Chile dio el recital ese en que gritó mi nombre”, continuó relatando.

Al final de la pausa, David le preguntó si Williams es un permitido dentro de su matrimonio con Leonardo Squarzon. “Yo estoy entrando en la premenopausia. De lo que menos ganas tengo es de hacerle un mimo a otro hombre. No se lo estoy haciendo a mi marido, menos a otro”.