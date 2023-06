Arnold Schwarzenegger confesó que le gustaría ser candidato a presidente: “Puedo ver claramente cómo podría ganar esas elecciones”

escuchar

Sin lugar a dudas Arnold Schwarzenegger es una de las caras más populares de Estados Unidos, y el amor que el público siente por él, se tradujo en una inesperada carrera política. Entre 2003 y 2011, el actor de Terminator fue gobernador de California, y aunque el hecho de haber nacido en Austria lo dejó siempre afuera de la carrera presidencial (para ser elegible, se requiere haber nacido en el país), Schwarzenegger confesó que se postularía si tuviera la posibilidad.

“Desde luego que sí”, respondió cuando le preguntaron si le gustaría ser candidato a presidente. “Creo que la situación está dada. Quiero decir, ¿quiénes se encuentran en carrera? Realmente no hay una sola persona que pueda unificar a todos” , afirmó.

En ese sentido, el protagonista de Mentiras verdaderas aseguró que le gustaría presentarse el próximo año. “Puedo ver claramente cómo podría ganar esas votaciones. Esto es como me sucedió con California. En ese momento era evidente que la gente estaba buscando nuevas respuestas, y no decidir entre el ala derecha o izquierda, sino alguien que pudiera unir a toda la nación y no ver al partido opuesto como un enemigo. Hay tanto trabajo por hacer, y desde luego que puede hacerse”.

Esta no es la primera vez que el intérprete se pronuncia con respecto a las elecciones. Hace algunas semanas, a Arnold le preguntaron sobre el expresidente Donald Trump como parte de la contienda electoral de 2024. Al ser consultado sobre si tenía alguna preocupación de que el exmandatario resultara el posible candidato presidencial republicano, Schwarzenegger respondió que “en absoluto”, y agregó que no creía que pudiera lograr la victoria. No obstante, también aseguró que lamentaba la falta de otro representante con la misma fuerza de Trump.

“Ser el favorito de un partido y dejarles cavar este agujero cada vez más profundo facilitará que ganen los demócratas”, reflexionó el exgobernador. “Es triste ver eso. Que no haya un nuevo talento, una nueva cara que sea una persona razonable, lista e inteligente y que pueda liderar el país de forma republicana”, expresó.

El pasado nazi del padre de Arnold Schwarzenegger

En esa nota, el ex gobernador de California profundizó sobre sus propias relaciones. “ Mi padre y tantos otros millones de hombres fueron absorbidos por un sistema de odio, a través de la mentira y el engaño ”. En diferentes declaraciones y apariciones públicas, él abordó el vínculo de su padre, Gustav Schwarzenegger, con el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial. “He visto de primera mano lo destrozado que estaba este hombre. El tipo de atrocidades que sucedieron. Cuántos millones de personas tuvieron que morir (...). Vamos, llevémonos bien. El amor es más poderoso que el odio”, comentó.

En Estados Unidos hubo un aumento de los niveles de antisemitismo y de los delitos de odio, según un informe de la Anti-Defamation League (ADL), una organización no gubernamental de derechos civiles que comenzó a registrarlos en 1979. Schwarzenegger también hizo mención a este punto. “Creo que está muy claro que cuanto más liberales somos en cuestiones sociales, más se enfada otro bando y hay más odio en general. Hay gente que creó la insurrección y que se volvió loca en Washington el 6 de enero de 2021. Hay mucha gente enfadada en general”, expresó.

El actor instó en este sentido a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. “Es una llamada de atención para que la gente sepa que hay que tomárselo en serio. No solo ‘Oh, vamos por esos y metámoslos en la cárcel’. Esto es mucho más que eso”, cerró el actor.

