Bárbara Lombardo: de los falsos gurús de las redes a su historia de amor y sus ganas de reinventarse

Bárbara Lombardo vuelve a ponerse frente a cámara con un personaje que le permite explorar uno de los temas que más le interesan: el vínculo entre las redes sociales y quienes buscan respuestas en ellas. Después de interpretar a Melina en Envidiosa, la exitosa comedia de Netflix que este año llegó a su fin tras cuatro temporadas, la actriz protagoniza La gurú del amor, una nueva ficción vertical de Shorta que se estrena hoy (el 15 de octubre) y combina humor con una mirada crítica sobre el mundo de los influencers.

En esta oportunidad se pone en la piel de Jules, una influencer que tiene cinco millones de seguidores y construyó su popularidad dando consejos amorosos, entre ellos uno que se convirtió en su sello personal: “Si duda, chau”. A punto de casarse, su vida comienza a complicarse cuando las tres organizadoras de bodas que contrató, convencidas de que sus recomendaciones arruinaron sus propias relaciones, deciden vengarse. Detrás de los enredos aparece otro conflicto: Jules necesita celebrar su boda para sostener la imagen que construyó.

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Trailer La gurú del amor, con Bárbara Lombardo

La comedia, dirigida por Azul Lombardia, está compuesta por 23 episodios de entre uno y tres minutos y también cuenta con las actuaciones de Julieta Zylberberg, Grace Gold y Luciana Lifschitz.

Para Lombardo, el proyecto supone un nuevo desafío dentro de una trayectoria que comenzó en la televisión con Resistiré y que incluye producciones como Mujeres asesinas, El puntero y la película Cautiva. También desarrolló parte de su carrera en México y los Estados Unidos, donde participó en Señora influencer y Manuela, dos trabajos que recuerda especialmente. En los últimos años, además, amplió sus horizontes profesionales como productora teatral de Imagen velada y conductora de The Bardo, su podcast de entrevistas.

En diálogo con LA NACION, la actriz habló sobre los límites de los consejos en las redes sociales, la relación que mantiene con el actor Nicolás García Hume y su deseo de asumir nuevos desafíos.

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Consejos amorosos

—La gurú del amor es una comedia que se ríe del universo de las redes sociales y los influencers. ¿Qué fue lo que más te atrajo de la historia y de Jules en particular?

—Varias cosas. Primero, que iba a trabajar con Azul Lombardia, una directora con la que quería trabajar hace tiempo. Después, el personaje en sí. Yo consumo redes, trabajo con ellas y siento que hay un límite muy delicado en relación con las personas que dan consejos y asesoramiento a través de las redes. Hay algo muy loco ahí que tenía ganas de interpretar y de darle espacio con Jules. Me parece un personaje muy disparatado, una chica que se anima a empezar a dar consejos de amor en relación con el matrimonio, con dejar o no dejar a tu novio, y la gente la sigue. También es una locura que la audiencia tome consejos y le haga caso a una persona que ve en las redes, que no tiene ni idea de su vida particular ni de sus relaciones. Ese delirio en el que estamos todos un poco involucrados hoy en día me parece que está bueno darle entidad y espacio.

—La ficción vertical tiene capítulos de menos de dos minutos, ¿qué desafío representó trabajar en este formato?

—Es re nuevo para mí. En realidad, lo más difícil era estar atenta al encuadre, a lo que estaba tomando la cámara, pero fue un ejercicio, una exploración.

—Además de actuar, trabajás con tus redes sociales y con distintas marcas. ¿Cómo es tu relación con ese universo?

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—En un punto me encanta y lo supervaloro. Me parece que es una relación directa con mi audiencia. Es un poco como si yo editara mi propia revista. Edito lo que quiero, publico lo que quiero y lo que no. Me ayuda mucho a trabajar también cuando viajo, cuando no estoy en Buenos Aires o en la Argentina. Puedo seguir trabajando online y eso para mí es espectacular; lo valoro mucho. A nivel comercial trato de vincularme con marcas que me gustan, con las que me siento identificada y que siento que manejan más o menos los mismos códigos que yo. Ahora estoy tratando de limitar un poco las redes porque son un poco adictivas. Hago lo que tengo que hacer, disfruto, me divierto y, de repente, trato de dejarlas y volver a leer más, como hacía antes, o directamente desconectar y salir sin el celular a la calle.

Bárbara Lombardo, en la piel de Jules, una influencer que se dedica a dar consejos sentimentales

Su relación con Nicolás García Hume

—Después de interpretar a una mujer que se dedica a dar consejos amorosos, te tengo que preguntar: ¿vos sos de aconsejar sobre el amor?

—Soy bastante consejera de mis amigas y amigos, pero tranquila. Siempre tratando de escuchar al otro y pensar juntos más que aconsejar.

—¿Y cómo estás vos hoy con el amor y con Nicolás García Hume?

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—Bien, re bien, muy bien, por suerte. Ahora él está trabajando en Paraguay, así que hablé hace un ratito. Nos mandó un beso a todos y nos deseó mucha suerte. Estamos re bien, siempre creciendo también. Ya hace varios años que estamos juntos, así que ahora empezando una nueva etapa, todo bien.

—Los dos son actores. ¿Comparten decisiones profesionales y se aconsejan sobre sus trabajos?

—Sí, obvio. Nos aconsejamos en todo. Igual somos bastante independientes, después cada uno hace lo que quiere. Más que aconsejarnos, nos contamos todo.

Bárbara Lombardo y Nicolás García Hume se hicieron amigos durante las grabaciones de La 1-5/18, en 2021, y con el tiempo comenzaron una relación. En diálogo con LA NACION, la actriz contó cómo se acompañan en sus carreras: “Nos aconsejamos en todo”

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Los personajes que la marcaron

—A lo largo de tu carrera interpretaste personajes muy distintos. ¿Cuáles sentís que fueron los que más te marcaron o representaron un antes y un después?

—Hay algunos que recuerdo más que otros. Supongo que son los que tienen más relación con el drama. Por ejemplo, mi primer Mujeres asesinas y Cautiva, que fue mi primera película. Bueno, La Pochi también es un personaje bastante recordado. Después, en México, interpreté a una health coach que se llama Jackie Lombardo, justo, muy gracioso. Estuvo bueno ese personaje; me gustó mucho. También tenía que ver con las redes sociales y con el impacto que generan en la gente. Lo recuerdo con mucho cariño. Después, Manuela, una película que hice en los Estados Unidos, que fue muy linda. Es una historia sobre una niñera que cuida y materna a una niña, más allá de que no es su madre biológica.

—En los últimos años empezaste a producir teatro y también creaste tu propio podcast. ¿Qué te impulsó a explorar otras formas de contar historias?

—Las ganas de trabajar. Siento que tenía más cualidades y condiciones que quería explorar y a las que quería darles lugar. Volví a vivir a la Argentina hace unos dos o tres años y quería hacer teatro. Me pareció que una buena forma era empezar a producir teatro. Tengo un poco alma de productora, entonces lo estoy canalizando por ahí también.

—Con la aparición de nuevos formatos, como las ficciones verticales, ¿sentís que los actores tienen que reinventarse constantemente?

—Sí. Considero que también hay una posibilidad muy valiosa en las redes, por eso empecé a hacer el podcast. Me asocié con Spotify; me recibieron con mucho cariño en Casa Spotify y lo hago también para poder darle a mi audiencia algo de más calidad. No solo fotitos posando, mi día a día y lifestyle, sino poder tener conversaciones que yo tenía de manera privada, de forma pública. Por suerte encontré Casa Spotify, donde me siento súper cómoda. Puedo editar el programa y compartirlo.

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—¿Hubo alguna historia que te impactara especialmente en el podcast?

—Hace poquito conocí a Daniela Dupuy, que es fiscal especializada en delitos cibernéticos, y me pareció importante darle espacio a todo lo que ella hace. Increíblemente, la semana pasada, y lamentablemente, explotó el caso de los chicos que manipularon las fotos de sus compañeras con IA. En la entrevista que hice, que está en YouTube, ella explica todos los tipos de delitos cibernéticos y qué hacer cuando te pasa algo. Eso me parece reimportante: poder compartir en redes y darles espacio a estas personas que trabajan y son tan valiosas. De a poquito vamos recibiendo esa información y me gusta utilizar las redes para eso.

Un desafío pendiente

—En entrevistas anteriores contaste que te gustaría interpretar a una fiscal o asumir un papel de acción. ¿Sigue siendo una deuda pendiente?

—Me muero de ganas de hacer algo de acción. Todavía no tengo nada, pero estoy ahí, con unas ganas de usar más el cuerpo. Mirá, ya me pongo nerviosa. Quiero hacer algo diferente de lo que vengo haciendo, utilizar más el cuerpo, mis recursos. No estar tan paradita, colocada frente a cámara, sino poder hacer otro tipo de cosas.

—Si hoy te encontraras con la Bárbara de hace 20 años, ¿qué consejo le darías sobre el amor y cuál sobre su carrera?

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