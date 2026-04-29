La última temporada de Envidiosa llegó a Netflix: cuántos capítulos son, qué actores se sumaron y qué dicen las redes

Una de las series argentinas más populares de los últimos tiempos llegó a su fin. Este miércoles 29 de abril, Netflix estrenó la cuarta temporada de Envidiosa, para cerrar con broche de oro la historia que comenzó en 2024 con el protagónico de Griselda Siciliani. En esta nota te contamos todo lo que tenés que saber antes de empezar a despedirte de la serie y de sus queridos personajes.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Ya se encuentran disponibles en Netflix los diez episodios de la cuarta temporada de la serie creada por Adrián Suar. Los mismos tienen una duración de entre 20 y 30 minutos, y giran en torno a la nueva etapa de Vicky (Siciliani) junto a Matías (Esteban Lamothe) y Bruno (Dante Barbera), el hijo de él.

La cuarta y última temporada de Envidiosa tiene 10 episodios de entre 20 y 30 minutos de duración Alina Schrwarcz / Netflix

“Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años fruto de la relación anterior de él, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad”, reza la sinopsis oficial de esta última entrega. “En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige”, concluye.

Envidiosa, cuarta temporada (Adelanto)

Esta entrega, dirigida por Daniel Barone y Alejandro Ibáñez y escrita por Carolina Aguirre, cuenta con el regreso del elenco original y también algunas caras nuevas. Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman, Benjamín Vicuña, Agustina Suásquita (Papry) y Dante Barbera retoman sus personajes y, además de la incorporación de Julieta Cardinali como Nora, la madre del hijo de Matías, también se suman Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel y Macarena Paz.

Julieta Cardinali se suma a la serie como Nora, la expareja de Matías Alina Schrwarcz / Netflix

Leticia y Griselda Siciliani por primera vez juntas en escena Alina Schrwarcz / Netflix

De hecho, esta es la primera vez que las Siciliani están juntas en escena. “La llamaron y no sabían si iba a querer porque el personaje era chico y Leti ya protagonizó algunas series. Pero ella al toque dijo que sí por la diversión de actuar juntas. (...) Trabajar con ella fue de mucha confianza y conexión, además de que nos reímos mucho. Yo la admiro mucho. Me parece que es una gran actriz y una persona muy talentosa y luminosa”, sostuvo Griselda Siciliani en una reciente entrevista con LA NACION sobre la experiencia de rodaje con su hermana menor.

Las primeras reacciones tras el estreno de la cuarta temporada de Envidiosa (Foto: Captura de X)

Los usuarios de las redes reaccionaron al estreno de Envidiosa (Foto: Captura de X)

Así como los fanáticos expresaron su entusiasmo cuando se conocieron las primeras imágenes de la última entrega, quienes ya tuvieron tiempo de darle play a la temporada dejaron en las redes sociales sus primeras opiniones. “Es hoy, es hoy. Envidiosa temporada cuatro. Una mujer consumida por la envidia, comparaciones y caos emocional y cómo eso le destruye (o transforma) la vida”, comentó una cuenta de X y otra agregó: “Un plan casi perfecto para este miércoles: desayuno y una de las mejores series argentinas. ¡Cuarta temporada! ¡Maratón! Griselda Siciliani, te amamos”.