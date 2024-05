Bette Midler le echó la culpa a Lindsay Lohan por el peor fracaso de su carrera: “Ella tenía 14 años, pero debería haberla demandado”

Escuchar

Bette Midler es una de las estrellas más importantes, desde hace medio siglo, de la industria del entretenimiento estadounidense. Brilló en el cine, en el mundo de la música y en los escenarios. Sin embargo, hubo un género que le resultó esquivo: el de las comedias de situación. A principio de este siglo se puso al frente de su propia sitcom, pero el resultado no fue el esperado, y aquella experiencia se convirtió en uno de sus más sonados fracasos. Esta semana, la actriz recordó aquel momento y no dudó en echarle la culpa a una de sus colegas, Lindsay Lohan.

Durante una entrevista realizada por David Duchovny en el podcast Fail Better, Milder admitió que aquel programa “fue un gran, gran error”. “Hice un programa de televisión, Bette. ¿Hay un título más genérico que ese?”, comenzó. “Terminaron echándome a la calle y no me dejaron hacerme cargo”, denunció luego.

El programa, que se emitió por CBC en 2000, terminó siendo cancelado antes de que se emitiera por completo la primera temporada. Sin embargo, la estrella de El club de las divorciadas aseguró que está convencida de que el ciclo “habría funcionado” si no hubiera sido por algunos factores “sorpresivos”, como la partida de Lindsay Lohan después del episodio piloto. La joven actriz, que ya era conocida por el público, fue reemplazada a partir del segundo capítulo por Marina Malota Darling.

“Lindsay Lohan fue elegida para interpretar a mi hija”, explicó. “Bueno, después del piloto, decidió que no quería hacerlo o que tenía otros asuntos que resolver. Entonces, abandonó el barco y le dije al estudio: ‘Bueno, ¿ahora qué hacemos?’ Y nadie me ayudó”. El resultado, según consideró, “fue extremadamente caótico”.

Cuando Duchovny señaló que Lohan estaba bajo contrato y que no se le debería haber “permitido hacer eso”, Midler indicó que lamenta no haber llevado a su colega, que en ese entonces tenía 14 años, a los tribunales para resolver el asunto.“Si hubiera estado en mi sano juicio, o si hubiera sabido que parte de mis deberes incluía levantarme y decir: ‘Esto no sirve en absoluto, voy a demandar’, entonces lo habría hecho”, señaló.

“Pero no pude llegar a la habitación del escritor. No pude hablar con el showrunner”, indicó. A su vez, Midler reconoció que hubo “otras razones” por las que el programa fracasó. “En principio, se hizo con la motivación equivocada. Además, yo no entendía el panorama mediático de ese momento. Había hecho eventos teatrales en vivo, películas, programas de televisión de variedades, programas de entrevistas... Pero nunca había hecho una comedia de situación”, explicó. “No me di cuenta de cuál debía ser el ritmo. Tampoco entendía cuáles eran las prioridades. Y nadie se molestó en decírmelo”, señaló.

La actriz recordó que cuando su abogado la llamó para anunciarle que el programa se levantaba, ella sintió un profundo alivio. “Dije: ‘Oh, ¿no es fantástico?’. Quiero decir, estábamos en el episodio 18 de 22 y me sentía muy emocionada de no tener que continuar, porque sentía que no podía hacer lo suficiente para hacerlo funcionar”, recordó.

Curiosamente, la entrevista se emitió este martes, solo cinco días después de que Lohan compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Midler en el backstage de aquel programa, y la acompañó con el amoroso comentario: “Me lo pasé genial grabando con la increíble Bette Midler”.

LA NACION