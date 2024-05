Gaten Matarazzo reveló el incómodo comentario que recibió de una fan de Stranger Things: “¡Fue muy perturbador!”

Escuchar

Al igual que muchos de sus compañeros de elenco de Stranger Things, Gaten Matarazzo creció ante los ojos del público, que han seguido las aventuras del grupo de amigos desde la primera temporada de la serie de Netflix. En su caso, su simpatía y su buena predisposición a la hora de entablar charlas casuales con los fanáticos del programa creado por los hermanos Duffer lo llevó a tener curiosas interacciones; esta semana, el actor recordó la que más lo incomodó.

El actor de 21 años tenía solo 13 cuando la exitosa serie se convirtió en un fenómeno a nivel global y, aparentemente, fue en ese momento en el que llamó la atención de una de sus fans. Aquella anécdota que incluye a aquella mujer fue recordada por el actor cuando, en el podcast Inside of You, Michael Rosenbaum le peguntó cómo eran los encuentros programados con fanáticos de la serie. “Participé de uno muy recientemente y no fue muy divertido, pero hubo reacciones que sí me causaron gracia. Por ejemplo, una mujer de unos 40 años me dijo directamente: ‘Estoy enamorada de vos desde que tenías 13 años’ ”.

Por supuesto que el relato no se agotó allí y el actor reveló cuál fue su reacción al escuchar aquella frase. “ Pensé: ‘¡Esto es muy perturbador! Seguramente, lo que ella quiso decir es que le parecía un lindo niño. Pero no. Ella claramente había dicho lo que quería decir ”, rememoró.

Gaten Matarazzo y sus compañeros de elenco Tina Rowden/Netflix

“Me confesó: ‘Soy consciente de la diferencia de edad entre vos y yo’. Y entonces, sin saber qué decirle, le respondí que estaba bien. Su hija, que se encontraba junto a ella, la miraba sin poder creer lo que estaba pasando. Lo juro por Dios. La hija tenía unos 13 años y ni siquiera pudo reírse de lo que acababa de pasar. Simplemente, miró a su madre, que había subido al escenario y se encontraba junto a mí”, explicó. Y señaló: “Eso fue muy duro”.

De todos modos, a pesar de que no todos los encuentros con los fans fueron gratificantes o divertidos, Matarazzo expresó su infinito agradecimiento por lo que tanto Stranger Things como sus seguidores han hecho por él. También aseguró que se sentiría satisfecho si este es el pico de su carrera.

“Todas las carreras siempre tienen picos y mesetas. Este programa, claramente, es uno de los picos de la mía, y soy muy consciente de eso. Me gustaría que mi equipo profesional entienda que estoy muy de acuerdo con que Stranger Things sea probablemente lo más importante que haré en mi vida ”, indicó. “Y lo más probable es que sea algo por lo que me recuerden, incluso si trabajo en series y películas de manera constante después de esto”, agregó.

Gaten Matarazzo en la tercera temporada de Stranger Things

“Claro que espero que mi paso por la serie me facilite la felicidad en el futuro, la seguridad y me depare otros trabajos. ¿Qué más podría querer? No tengo el deseo de convertirme en una especie de celebridad ni en alguien relevante en este momento, cuando ni siquiera es algo que disfruto tanto ”, reveló.

Stranger Things se estrenó en 2016 y actualmente sus responsables, los hermanos Duffer, están trabajando en la quinta y última temporada que se estrenará en 2025, y que cerrará la historia de este grupo de niños, adolescentes y adultos que se son asediados por extraños sucesos paranormales en el pueblo estadounidense de Hawkins, durante los años ochenta.

LA NACION