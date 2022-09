Lo que viene. Disney anunció la segunda parte de Intensamente y se revelaron las primeras imágenes de la nueva versión de La sirenita

ANAHEIM, California.– Ariel, la sirenita, acomoda su tupida melena pelirroja y su cola de pez para sacarse la foto. Las fotos, en realidad, porque apenas la avistan otros de los muchos asistentes a la primera jornada de la Expo D23, la convención que reúne a los fanáticos de Disney, todos quieren llevarse una imagen del esmerado disfraz de la dedicada cosplayer. Un rato después los seguidores de la popular película animada estrenada en 1989 recibieron un regalo soñado: como parte de la presentación de los próximos films del estudio en pleno festejo de su primer centenario, se mostró el primer adelanto de la nueva versión del clásico infantil pero ésta vez protagonizado por actores de carne y hueso. Sobre el escenario el director Rob Marshall (Chicago), presentó una de las secuencias musicales más icónicas del film y a su estrella, la cantante y actriz Halle Bailey. Un pequeño y emotivo primer vistazo que ayudará a esperar con mayor paciencia a la película que está en proceso de posproducción y llegará a los cines en 2023. Pero claro, Ariel no fue la única princesa que reapareció sobre el escenario en la primera jornada de la convención.

Antes de la presentación de La sirenita, Amy Adams volvió a ser Giselle, su personaje en Encantada, para presentar la continuación de la exitosa película de 2007 . Junto a Patrick Dempsey, Idina Menzel, James Mardsen y Maya Rudolph, Adams presentó el más reciente trailer de Desencantada que llegará a Disney+ a finales de noviembre. Y para completar la trilogía de princesas, Gal Gadot y Rachel Zegler se subieron al escenario para mostrar las primeras imágenes de la versión con actores de Blanca Nieves , el primer largometraje de los estudios Disney, que se estrenará en 2023 como parte de las celebraciones por los cien años. “Fue muy divertido ser la villana y estar en el extremo opuesto de los personajes que suelo interpretar”, explicó Gadot, que en el film encarna a la malvada reina del cuento.

Como sucede ya hace unos cuantos años, los anuncios del estudio, tanto entre sus producciones animadas como en aquellas protagonizadas por actores, son fácilmente reconocibles y no solamente por los miles de fanáticos que peregrinaron este fin de semana hasta Anaheim, en las afueras de Los Ángeles, para asistir a la convención y visitar Disneylandia, su lugar en el mundo. Orgullosos de su biblioteca de contenidos repleta de clásicos de todos los tiempos, los estudios Disney participan, como pocos, en el juego preferido de Hollywood, el reciclado constante de su propiedad intelectual. Su arcón de éxitos es tan profundo que entre todos los adelantos de las películas de los próximos años anunciadas ayer había pocos títulos originales. Una dirección creativa que, hay que decirlo, buena parte del público celebra.

Después de todo, una de las ovaciones más ruidosas de la tarde se la llevó la secuela de Abracadabra , la comedia protagonizada por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimi, que estará disponible desde el 30 de septiembre en Disney+ . En la plataforma de streaming también se verá este año Peter Pan & Wendy, una nueva vuelta a los personajes creados por J.M. Barrie, en la que Jude Law interpreta al capitán Garfio . Y para sumar a la lista de propuestas con pasado a cuestas, ayer también se presentó una corta secuencia de Mufasa, la precuela de El rey león , que dirige el ganador del Oscar Barry Jenkins y se estrenaría en 2025. Antes, llegará una nueva versión de La mansión embrujada, aquel fallido film familiar protagonizado por Eddie Murphy que, a su vez, estaba basado en uno de los más populares juegos de los parques de Disney.

James Marsden e Idina Menzel, durante la presentación de Desencantada, en la Expo D23 gentileza Disney - Getty Images North America

La hora animada

Entre los muchos contenidos que se revelarán este fin de semana en la convención algunos de los más esperados son los de Pixar. Y el estudio en pleno proceso de readaptación y cambio desde la pandemia no decepcionó. Especialmente cuando confirmó la secuela de Intensamente para 2024 . El presidente de Pixar, el director y guionista Pete Docter, comenzó su presentación hablando de Elemental, la 27ª película del estudio que se estrenará el año que viene; y siguió con una novedad: Win or Lose, la primera serie original de Pixar que estará disponible en Disney+ en 2023 . Para el año siguiente, además del regreso de Riley y todas sus emociones, Docter sumó a la lista a Elio, la historia de un chico que siente que no encaja en ningún lado hasta que se convierte en el representante interestelar de la Tierra .

Elemental es la 27ª película de Pixar, que se estrenará el año próximo gentileza Disney

Punto de partida y motor de los estudios Disney desde sus comienzos en 1923, como corresponde la animación tendrá un lugar central en los festejos del centenario. Por eso, además de adelantar detalles del estreno de Zootopia+, la serie dedicada al mundo animal de la película de 2016, que se estrenará hacia fines de este año en Disney+ e Iwájú, la primera coproducción entre el estudio y tres jóvenes creadores africanos que también estará disponible en la plataforma, se reveló un proyecto secreto inspirado por los cien años del estudio. Se trata de un largometraje musical que se llamará Wish y contará la historia del reino de las rosas , una tierra mítica dónde la intrépida Asha, a la que la ganadora del Oscar Ariana DeBose (Amor sin barreras) le prestará la voz, descubrirá los secretos que nadie más conoce. Antes, el 24 de noviembre próximo se estrenará Mundo extraño, una historia de aventuras que además explorará los lazos que unen o separan a padres e hijos que contará con las voces de Jake Gyllenhall, Dennis Quaid y Lucy Liu .